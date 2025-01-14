¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤ä¤Ð¡×¾®·ªÍ°Ê¡¢´Ú¹ñ¤ÎÅß¤ò³Ú¤·¤à¤ªÃãÌÜSHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æº¤¤ë¡×
1·î12Æü¡¢AKB48¡¦¾®·ªÍ°Ê¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¸ý¤«¤é¥â¥¯¥â¥¯¡É¥¥å¡¼¥È¤ÊÆ°²è¤ò¸ø³«
¾®·ª¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¸ý¤«¤é¥â¥¯¥â¥¯¡Á¡×¡Ö#Åß #ÅìÂçÌç¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤ÆÄÖ¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î³¹Ãæ¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤ÇÇò¤¤Â©¤òÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªÃãÌÜ¤ÊÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅß¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤¦¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æº¤¤ë¡×¡ÖÉ÷¼Ù¤Ò¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¡Á¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Æ¤ë´¶¤¬¤¢¤Ã¤ÆºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®·ª¤Ï¡¢2014Ç¯¤ËAKB48¥Á¡¼¥à8¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£52nd¥·¥ó¥°¥ë¡ØTeacher Teacher¡Ù¡¢62nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ù¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£ºòÇ¯¤Î12·î25Æü¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤ÆAKB48¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë