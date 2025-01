BOYNEXTDOOR、日本1stデジタルシングル『今日だけ I LOVE YOU (Japanese Ver.)』リリース決定！

BOYNEXTDOORの新曲『IF I SAY, I LOVE YOU』の日本語バージョンがリリースされる。

BOYNEXTDOORは1月31日に日本デジタルシングル『今日だけ I LOVE YOU(Japanese Ver.)』をリリースする。これは去る6日に韓国でリリースされ、人気を集めた『IF I SAY, I LOVE YOU』の日本語バージョンだ。

同曲は別れの後の素直な感情を盛り込んだ曲で、自嘲的な歌詞と軽快なメロディーが調和した“Z世代の失恋ソング”として注目を集めた。ファンはもちろん大衆まで魅了し、韓国国内外の音楽チャートで“キャリアハイ”を達成している。

(画像=KOZエンターテインメント)

リリース翌日の7日には韓国の主要音源チャートMelonの「トップ100」で4位にチャートインし、日刊チャートでは自己最高成績の20位(1月12日付)を記録した。週間チャート(集計期間:1月6日〜1月12日)では32位を記録し、自己新記録を達成した。

日本でもリリース当日、オリコン「デイリーデジタルシングルランキング」の8位にランクインし、LINEミュージックの「デイリートップソング」(9日付)では1位に輝いている。

そんなBOYNEXTDOORは、日本でポップアップやコンサートを開催し、日本人気に拍車をかける。

公式グッズやキャラクター「プネクド」の関連商品などが販売される「BOYNEXTDOOR POP UP STORE'KNOCK ON Vol.1' in TOKYO/OSAKA」は、1月25日〜2月5日まで東京、2月1日〜2月9日まで大阪で開催される。

さらに、1月30日の東京公演を皮切りに、2月2日に愛知、8、9日に大阪、15日に宮城、18、19日に福岡、22〜24日に神奈川で初の日本ツアー「BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1' IN JAPAN」を開催する。

