日東紅茶が展開する「ミルクとけだすティーバッグ」の人気フレーバーが、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」とコラボレーション。

キュートなコラボパッケージが数量限定で登場し、オリジナルグッズやオリジナルデザインのQUOカードが当たるキャンペーンも実施されます!

日東紅茶「ミルクとけだすティーバッグ」サンリオ「シナモロール」コラボパッケージ

発売日:2025年1月20日(月)より順次

販売店舗:順次全国のスーパー・ドラッグストア・コンビニエンスストア

※日東紅茶公式オンラインショップ「日東紅茶TeaMart」では2025年1月20日より販売

2021年に発売した日東紅茶の「ミルクとけだすティーバッグ」シリーズは、茶葉とミルクが一緒に入った新しいタイプのティーバッグ。

そんな「ミルクとけだす」シリーズが、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」とコラボレーションします。

コラボパッケージで登場するのは「ミルクとけだすティーバッグ アールグレイ」「ミルクとけだすティーバッグ スパイス香るチャイ」「ミルクとけだすティーバッグ はちみつ紅茶」の3フレーバー。

ティーパーティーを楽しむ「シナモロール」や友だちの「みるく」「シフォン」のかわいらしいデザインは必見です。

また、パッケージの裏面にも、かわいらしいデザインが!

特別なパッケージの「ミルクとけだすティーバッグ」なら、いやしのティータイムがいっそう充実しそうです。

ミルクとけだすティーバッグ アールグレイ「シナモロール」限定パッケージ

「ミルクとけだすティーバッグ アールグレイ」のコラボパッケージは、カップからひょっこり顔を出す「シナモロール」のデザイン。

「シナモロール」のかわいらしい姿に癒やされます!

ミルクとけだすティーバッグ はちみつ紅茶「シナモロール」限定パッケージ

「ミルクとけだすティーバッグ はちみつ紅茶」のコラボパッケージは、はちみつを注ぐ「シナモロール」のほか、おすわりポーズの「みるく」も登場。

はちみつの優しい味わいにもぴったりな、愛らしいデザインです☆

ミルクとけだすティーバッグ スパイス香るチャイ「シナモロール」限定パッケージ

「ミルクとけだすティーバッグ スパイス香るチャイ」のコラボパッケージには、友だち「シフォン」の姿も。

楽しそうな「シナモロール」たちの姿がポイントです!

シナモロールとティーパーティーキャンペーン

レシート対象期間:2025年1月10日(金)〜3月31日(月)

キャンペーン応募期間:2025年1月20日(月)〜3月31日(月)

賞品:

Aコース 「シナモロールとティーパーティー」オリジナルQUOカード

Bコース 「シナモロールとティーパーティー」オリジナルエコバッグ

Cコース LEDで光る!書いて消せる「シナモロールとティーパーティー」オリジナルアクリルメッセージボードライト

当選者数:合計1,200名

Aコース 1,000名、Bコース 100名、Cコース 100名

対象商品:「日東紅茶 ミルクとけだすティーバッグ」シリーズ全11品

応募方法:Aコース1個以上/Bコース2個以上/Cコース3個以上、対象商品を購入したレシートで応募可能

※詳細はHPを確認ください

「シナモロール」コラボパッケージを含む「日東紅茶 ミルクとけだすティーバッグ」シリーズ全11品を対象にした「シナモロールとティーパーティーキャンペーン」を開催。

抽選で1,200名に「シナモロール」達がティーパーティーを楽しむ様子を描いた、キャンペーンでしか手に入らないグッズが当たります☆

対象商品1個購入で応募できるAコースでは、ティーパーティーを楽しむ「シナモロール」たちのイラストが入ったQUOカードをプレゼント。

対象商品2個購入で応募できるBコースの賞品は、キュートな「シナモロール」たちのイラストを使ったオリジナルエコバッグです。

対象商品3個購入で応募できるCコースには、 LEDで光る!書いて消せる「シナモロールとティーパーティー」オリジナルアクリルメッセージボードライトが登場。

可愛いインテリアになってくれるオリジナルグッズです!

ミルクパウダーと茶葉が一緒になった人気のティーバッグシリーズが、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」とコラボレーション。

日東紅茶の「ミルクとけだすティーバッグ」サンリオ「シナモロール」コラボパッケージは、2025年1月20日より数量限定で発売です☆

