ウェスティン ルスツリゾート「アトリウム」YOUR OWN BUILD NABE 〜鍋うまいっしょ

開催期間:2025年1月13日(月・祝)〜2月28日(金)

提供時間:17:30〜21:00 (ラストオーダー 20:30)

料金:大人 7,000円/小学生 4,900円

会場:オールデイダイニング「アトリウム」

ウェスティン ルスツリゾートのオールデイダイニング「アトリウム」のディナーブッフェに「YOUR OWN BUILD NABE 〜鍋うまいっしょ」が登場。

自分でスープや具材を選び、好みにカスタマイズできる「YOUR OWN BUILD」スタイルの鍋を、ブッフェメニューとともに楽しめます!

鍋料理は、北海道産の食材をふんだんに使用した3種類理から、日替わりで2種類を用意。

豊富なトッピングから自分だけのオリジナル鍋を作り、北海道グルメを堪能できます。

北海道の冬に欠かせない鍋料理は、寒さで冷えた体を芯から温めるだけでなく栄養満点。

鮭や新鮮な地元食材、たっぷりの野菜を使い、しっかり栄養を摂れる内容です☆

また、鍋料理にはサスティナブルな一面もあります。

北海道の大地と海が育んだ新鮮な食材をたっぷり使用し、地域の食材を活用することで、フードロス削減や地域活性化に貢献。

地元で水揚げされた鮭やルスツ近郊の農家から仕入れた大根にニンジン、留寿都村の豆腐などが使われています!

さらに、好みの具材を選べる鍋だから、食べ残しを減らす取り組みとしても有効です。

1月から2月は一年で最も寒く、気温が−20℃近くまで下がることもある北海道。

良質なパウダースノーをスキーやスノーボードで楽しんだあとに、温泉露天風呂で体を温め、夕食ブッフェで心も体もほっとする鍋料理が楽しめます。

石狩鍋

北海道産の鮭を使った郷土料理の「石狩鍋」は、鮭漁がさかんな石狩川の漁師が体を温めるために好んで食べる、昔から親しまれているメニューです。

味噌ベースの鍋に、お好みでキムチや山椒、グラナパウダーなどのトッピングを加えていただきます!

ブイヤベース

世界三大鍋のひとつ「ブイヤベース」を、北海道の冬に水揚げされるタラやアサリを豪快に使用して提供。

サフランとガーリックが香る、濃厚なスープが食欲を一層かき立てます☆

火鍋

鶏ガラスープをベースに、花椒と唐辛子で仕上げた本格的な『麻辣味』火鍋も用意。

花椒のしびれる辛さと、唐辛子の刺激が、体を芯から温めます。

たっぷりの野菜やルスツ高原豚など、好みの具材とともにいただきたい鍋料理です!

好みの北海道食材で体も心も温まる鍋料理を、夕食ブッフェとともに堪能。

ウェスティン ルスツリゾート「アトリウム」の「YOUR OWN BUILD NABE 〜鍋うまいっしょ」は、2025年1月13日〜2月28日まで開催です!

