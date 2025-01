【Festival シーズン7】1月14日(米国時間)開幕

Epic Gamesは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Android/PC用シューティング「フォートナイト」において、「Festival シーズン7」を1月14日(米国時間)のv33.20とともに開始する。終了日は4月8日(米国時間)。

「Festival シーズン7」にはアイコンとしてバーチャル・ポップスターの「初音ミク」が登場する。

また、Festivalのシーズン7のローンチと同時に、プレイステーションとXboxにローカルマルチプレイ機能が実装される。 Festival メインステージのローカルプレイセッションでは、最大4人のプレーヤーが1つのコンソール上で同時にプレイできる。

初音ミクのコスチュームや楽器などは、ミュージックパスでアンロックできる。

XPを獲得することで無料報酬をアンロックできるほか、ミュージックパスを購入すれば無料報酬と同じ方法でプレミアム報酬をアンロックすることが可能だ。ミュージックパスは1,400 V-Bucksで購入するか、フォートナイトクルーに加入することで入手できる。

【ミュージックパスについて】

ミュージックパスでは無料とプレミアム報酬のトラックが統合された。これは、好きな体験をプレイしてXPを獲得することでフォートナイトの全てのパスを進行することのできる、統合された新進行システム導入に伴う変更の一部。詳細は「フォートナイトのパスを同時に進めよう」のブログ記事で確認できる。

□「フォートナイトのパスを同時に進めよう」のページ

ミュージックパスの無料報酬には、ギター「シャター・ソニック」などがある。パスには、Harmonixによる「Dropmix」、「FUSER」、そして新規のEpicオリジナルを含む、4つのジャムトラックも無料報酬として収録されている。

・Epic Games - 「Cherry Cordial」

・Epic Games - 「Dexting」

・Epic Games - 「First Person」

・Epic Games - 「Not Without a Fight」

すでに「ノット・ウィザウト・ア・ファイト」のロビートラックを所有している場合は、一度限定のV-Bucks払い戻しが行なわれる。払い戻される額は、取得に使用されたものと同額。また、ジャムトラック版も付与される。

ギター「シャター・ソニック」

ベース「三味線・エレクトリック」

エモート「ザ・ブレイク」

ミュージックパスを1,400 V-Bucksで、あるいはフォートナイトクルーの特典として入手すれば、象徴的なコスチューム「ネコ 初音ミク」が即座にアンロックされる(このコスチュームは、レゴの体験用のレゴ スタイルにも対応)。

また、ミュージックパスの最後にはネコ 初音ミク用のスタイル「ブライト 初音ミク」を収録。ブライトボンバーと、フォートナイト バトルロイヤルの補給ラマにインスパイアされている。

パスの終盤ではSAWTOWNE feat. 初音ミクのジャムトラック「M@GICAL☆CURE! LOVE SHOT!」をアンロック可能だ。

※LOVEとSHOT!の間にハートが入ります。

他にも、以下のアーティストたちによる楽曲がジャムトラックとして収録されている。

・Britney Spears - 「Work Work」

・Cake - 「Short Skirt/Long Jacket」

・Jennifer Lopez - 「Love Don’t Cost A Thing」

【注意事項】

ミュージックパスの報酬はパス限定ではありません。後日アイテムショップで販売される可能性がありますので、予めご了承ください。

バトルステージに4種の新モードが登場。これにより、さらに公平な条件で他のプレーヤーたちと競い合うことができる。

・リードのみ - リードとプロリードのパートのみプレイ可能。

・ドラムのみ - ドラムのパートのみプレイ可能。

・ボーカルのみ - ボーカルのパートのみプレイ可能。

・ベースのみ - ベースとプロベースのパートのみプレイ可能。

これらの新モードでは、よりメインステージでの演奏パートの仕組みとの一貫性があるスコア方式が採用されているため、ベースやボーカルでは6倍のスコア倍率を途切れさせないようにしよう。

v33.20より、購入または獲得したギター、ベース、キーター、マイク、ドラムに付属しているドラムスティックの一部を、ツルハシやバックアクセサリーとして装備できるようになる。どの楽器がツルハシやバックアクセサリーとしての装備に対応しているのかは、ロッカーで確認できる。

・コスチューム「初音ミク」(レゴ スタイルに対応)

・バックアクセサリー「パック音ミク」

・エモート「ミクのライブ」

・エモート「ミクミクビーム」

・コントレイル「ミク・ライト」

・マイク「初音マイク」

・ドラム「ミクのビートドラム」

・初音ミクのジャムトラック「Miku」

さらにショップでは、Ashnikko ft. 初音ミクのジャムトラック「Daisy 2.0」と、初音ミクのジャムトラック「World Is Mine」も配信される。

・マシンのボディ「Cyclone」(13種のペイントカラーに対応)

・デカール「ミク・ライダー ビーム」

・デカール「ミク・ライダー ライト」

・デカール「バットボーイ」

・デカール「フレーム」

・デカール「L-ITA 99」

・デカール「シルバー」

・デカール「ストライプ」

・デカール「ホワイトアウト」

※初音ミク Cyclone バンドル内のデカールは、マシンのボディ「Cyclone」に限定されています。

Festival シーズン7以降、対象となるジャムトラックが用いられたVODコンテンツの収益化は、シーズンの最初の7日間に限定される。この7日間の期間中、あるいはそれ以降は、動画削除の通知はされない予定。

この最初の収益化期間を過ぎると、コンテンツ制作者は、それぞれの権利者から収益化の請求を受けることになる。

シーズン7の対象となるジャムトラックは以下の通り。

・Ashnikko ft. 初音ミク - 「Daisy 2.0」

・初音ミク、Anamanaguchi - 「Miku」

・初音ミク - 「World Is Mine」

Festivalのシーズン7のローンチと同時に、PlayStationとXboxにローカルマルチプレイ機能が実装される。 Festival メインステージのローカルプレイセッションでは、最大4人のプレーヤーが1つのコンソール上で同時にプレイすることが可能だ。プレーヤー全員でロビーでパーティーを組んでから、一緒にFestival メインステージに入るようにしよう。

この機能を利用するには、各ローカルプレイヤーがアクティブなEpic Gamesアカウントとプラットフォームのアカウントにサインインする必要がある(プラットフォームのゲスト用アカウントを使用してプレイすることはできない)。サインインしているEpic Gamesアカウントがレーティング「T」の体験を許可している必要がある。

Hatsune Miku



THE virtual singer is bringing her Vocal synthesizing skills to Fortnite Festival Season 7! https://t.co/Fu6GQtRwvr pic.twitter.com/jVbBPUIc4D