東京エディション虎ノ門と東京エディション銀座に、バレンタインデーを祝うディナーコースが登場。

ロマンチックなバレンタインデーを満喫できる、とっておきのディナーコースです。

また、東京エディション虎ノ門ではバレンタイン期間限定のペストリーギフトとして、特製チョコレートボックスも販売されます!

東京エディション虎ノ門・東京エディション銀座「バレンタインディナーコース/限定チョコレートボックス」

左:東京エディション銀座 Sophie at EDITIONの「Valentine’s Dinner 」/ 右:東京エディション虎ノ門の特製チョコレートボックス「Intimate Love」

提供期間:2025年2月1日(土)より順次

東京エディション虎ノ門と東京エディション銀座では、2025年2月にバレンタインデーを祝うディナーコースを提供。

バレンタインデーの特別なひとときを演出するディナーを用意し、東京エディション虎ノ門では特製チョコレートボックスも販売されます☆

東京エディション銀座のバレンタインディナーは、モダンブラッスリーをコンセプトにしたレストラン Sophie at EDITION(ソフィー アット エディション)にて、2025年2月14日より3日間限定で提供。

この時期ならではのチョコレートデザートに、天然本マグロのニース風サラダや黒毛和牛のグリルを含む、5品のバレンタインディナーを用意しています。

東京エディション虎ノ門のバレンタインディナーは、ホテル31階にある東京のスカイラインを一望できる「The Blue Room(ブルー ルーム)」にて提供。

2025年2月7日〜2月14日までの期間、チョコレートデザートをはじめズワイ蟹とホタテのムースや和牛イチボのロースを含む5品を、シェアリングスタイルで楽しめます!

さらに、東京エディション虎ノ門ではバレンタイン期間限定のペストリーギフトとして、ペストリーシェフ特製のチョコレートボックスを販売。

恋人への贈りものや自分へのご褒美に利用したい「Intimate Love(インティメート ラブ)」が、The Blue Roomにて販売されます☆

東京エディション銀座「Valentine’s Dinner|Sophie at EDITION」

提供期間:2025年2月14日(金)〜2月16日(日)

提供時間:17:30 - 22:00(L.O. 20:30)

価格:5品コース+グラスロゼシャンパン1杯 19,500円(税・サ込)

内容:

・アミューズブーシュ

・ニース風サラダ(天然本マグロ、ケージフリーエッグ、アンチョビ、黒オリーブ)

・カリフラワーのポタージュ(クレームドゥーブル、オレンジマーマレード)

・タスマニアサーモンのグリル(ほうれん草のソテー、ソースヴェルジュ)

・黒毛和牛のグリル(トリュフマッシュポテト、赤ワインソース)

・フォンダン オ ショコラ(バニラアイスクリーム、ミックスベリーソース)

・小菓子

場所:東京エディション銀座 Sophie at EDITION(ソフィー アット エディション)

予約:Sophie at EDITION オフィシャルサイト、TEL 03-6228-7400、EMAIL diningreservation.ginza@editionhotels.com

東京エディション銀座の「Sophie at EDITION」が贈るバレンタインディナーは、季節の食材を味わう5品のコース。

料理は天然本マグロを使ったニース風サラダに

黒毛和牛のグリル

濃厚なチョコレートがとろけるフォンダン オ ショコラなどが提供されます。

さらにカリフラワーのポタージュや

タスマニアサーモンのグリル

小菓子も並ぶ、美味しい料理やデザートを大切な人と分かち合いながら、心あたたまる時間を過ごせるディナーです!

東京エディション虎ノ門「Valentine’s Sharing Dinner|The Blue Room」

提供期間:2025年2月7日(金)〜2月14日(金)

提供時間:17:30 - 22:30(L.O. 21:00)

価格:5品コース 16,000円(税・サ込)

タワービュー席確約 5品コース(グラスシャンパン1杯、チョコレートボックス付き)27,000円(税・サ込)

内容:

・ズワイ蟹とホタテのムース(大根と紫玉ねぎのピクルス、オリーブパウダー、塩麹ドレッシング)

・チキンコンソメ(甲州地鶏のロースト、下仁田ねぎのグリル)

・タスマニアサーモンのソテー(菜の花、イクラ、柚子風味のブールブラン)

・和牛イチボのロースト(かぼちゃのピューレ、国産ホワイトアスパラガス、チョコレートソース)

・チョコレートフォンダン(ラズベリーコンポート、アニススイート、アーモンドクランブル、バニラアイス)

場所:東京エディション虎ノ門 31階 The Blue Room(ブルー ルーム)

予約:The Blue Room オフィシャルサイト、TEL 03-5422-1630、EMAIL diningreservations.tokyo@editionhotels.com

東京エディション虎ノ門の「The Blue Room」では、バレンタインデーの夜をロマンチックに過ごせるディナーを用意。

東京の美しいスカイラインを眺めながら、華やかなズワイ蟹とホタテのムースや

チキンコンソメ

タスマニアサーモンのソテー

和牛イチボのローストなど、旬の食材を使った5品のシェアリングスタイルのコース料理を提供します☆

デザートにはチョコレートフォンダンが登場し、思い出に残る時間を過ごせるディナーです。

また、グラスシャンパンの乾杯からスタートし、オリジナルチョコレートをお土産に持ち帰れる「タワービュー席確約プラン」も用意しています!

東京エディション虎ノ門「Valentine’s Chocolate Box」Intimate Love (インティメート ラブ)

販売期間:2025年2月1日(土)〜2月13日(木)

受取期間:2025年2月7日(金)〜2月14日(金)

受取時間:9:00 - 20:00

価格:3ピース入り 2,000円(税込)

場所:東京エディション虎ノ門 31階 The Blue Room(ブルー ルーム)

予約:The Blue Room オフィシャルサイト、TEL 03-5422-1630、EMAIL diningreservations.tokyo@editionhotels.com

東京エディション虎ノ門では、エグゼクティブペストリーシェフの向慶一による、エシカルなチョコレートを使った特製チョコレートボックス「Intimate Love」も用意。

100%カカオフルーツのみで作ったダークチョコレートと、ベトナム産ミルクチョコレートを使ったガナッシュに、「白州」で漬けた自家製セミドライマスカットを忍ばせています。

ウイスキーとチョコレートのアロマが奏でる、至高の味わいが楽しめるチョコレートです☆

ロマンチックなバレンタインデーを満喫できる、ディナーコースと限定チョコレートボックスを展開。

2025年2月に提供される、東京エディション虎ノ門・銀座の「バレンタインディナーコース/限定チョコレートボックス」の紹介でした!

