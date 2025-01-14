¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤¬È¿Íî¡¢º£´ü±Ä¶ÈÀÖ»ú¤Ë²¼Êý½¤Àµ
¡¡¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×<9946.T>¤¬£³Æü¤Ö¤êÈ¿Íî¡£Á°½µËö£±£°Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£µÇ¯£²·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Ä¶ÈÂ»±×¤ò£±£µ²¯±ß¤Î¹õ»ú¤«¤é°ìÅ¾£²£³²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¡ÊÁ°´ü£¶²¯£¹£°£°Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤Ø²¼Êý½¤Àµ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤¬Çä¤êºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÒ¤ÎÇã¤¤¹ç¤ï¤»¤òÂ¥¤¹»Üºö¤ä²ÁÃÍ·¿¾¦ÉÊÆ³Æþ¤ÎÃÙ¤ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¡£¿Í·ïÈñ¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤â¶Á¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÄÌ´ü¤ÎÇä¾å¹âÍ½ÁÛ¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡µÒ¤ÎÇã¤¤¹ç¤ï¤»¤òÂ¥¤¹»Üºö¤ä²ÁÃÍ·¿¾¦ÉÊÆ³Æþ¤ÎÃÙ¤ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¡£¿Í·ïÈñ¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤â¶Á¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÄÌ´ü¤ÎÇä¾å¹âÍ½ÁÛ¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS