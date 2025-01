ボディメンテ ×『No No Girls』コラボキャンペーン実施決定

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■HANAのミート&グリート付きコンサートペアチケットや直筆サイン入りコラボTシャツが当たる!

“ボディメンテ”と『No No Girls』とのコラボレーション企画『ボディメンテ × No No Girls THE DAY. キャンペーン』が1月31日より開始される。

SKY-HIがCEOを務めるマネジメント&レーベル・BMSGと、ラッパー/アーティストのちゃんみながタッグを組み、2024年10月の開始からSNSを中心に大きなムーブメントを起こしている『BMSG GIRLS GROUP AUDITION「No No Girls」』。

「身長、体重、年齢はいりません。ただ、あなたの声と人生を見せてください。」というメッセージで注目を集めた『No No Girls』では、選考を通過した候補者たちが、デビューという運命の日に向けて、厳しい審査の中でも日々成長を続ける様子を映し、その姿勢は多くのファンを魅了した。

さらに、プロデューサー・ちゃんみなが候補者たちに届ける言葉は大きな話題を呼んでいる。数々の苦難を乗り越えた彼女の経験から生まれる愛に満ちたメッセージは、候補者たちだけでなく視聴者の背中を押し、あらたな挑戦への勇気を届けた。

本キャンペーンでは、1月11日にKアリーナ横浜にて行われた最終審査『No No Girls THE FINAL』にてデビューが決定し、その力強いパフォーマンスにメンバー発表直後から大きな話題を呼んでいる7人組ガールズグループ、HANAのミート&グリート付きコンサートペアチケットや、直筆サイン入りコラボTシャツ、『No No Girls』とのコラボタンブラーなどが当たる。

どうしても外せない大事な日「THE DAY.」に向けて頑張る人々を応援する“ボディメンテ”は、今まで「No」を突きつけられてきた参加者たちの本気の挑戦をサポートし、世界で活躍できるガールズグループへと導くオーディション番組『No No Girls』に共感し、コラボレーションを実現。

また、本コラボレーションは今後も様々な展開を予定している。

<賞品>

【A賞】(12ポイントで応募)

デビュー直前イベント ミート&グリート付き コンサートペアチケット

当選者数:80組160名

※A賞の応募期間は1月31日0時~2月28日23時59分まで

【B賞】(8ポイントで応募)

デビューメンバー直筆サイン入り コラボ T シャツ

当選者数:50名

【C賞】(8ポイントで応募)

コラボタンブラー

当選者数:50名

【D賞】(8ポイントで応募)

デビューメンバー直筆サイン入り コラボパーカー

当選者数:50名

