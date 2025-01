ザ・リッツ・カールトン東京が「バレンタインプロモーション」を展開。

期間限定のアフタヌーンティーにディナーやカクテル、オリジナル・バレンタインチョコレート各種が、期間限定で販売されます!

ザ・リッツ・カールトン東京「バレンタインプロモーション」

期間:2025年1月16日より順次

レストラン予約受付窓口:電話 03-6434-8711(10:00〜20:00)、メールアドレス rc.tyorz.restaurant.sales@ritzcarlton.com

ザ・リッツ・カールトン東京が、バレンタインに合せたアフタヌーンティーやカクテル、チョコレートなどを展開。

2025年2月7日〜2月14日までの8日間はホテル45階のザ・ロビーラウンジにて、ハートモチーフの華やかなアフタヌーンティー「バレンタイン アフタヌーンティー」を提供。

さらに、ザ・バーでは、バレンタインにおすすめのカクテル2種が期間限定で登場します。

また、2025年1月16日〜2月14日までの期間は、ホテルオリジナルの各種バレンタイン商品をザ・リッツ・カールトン カフェ&デリにて販売。

2025年2月14日のバレンタインデー当日には、レストランでの特別ディナーコースも用意し、館内各所でバレンタインシーズンを盛り上げます!

バレンタイン アフタヌーンティー

提供期間:2025年2月7日(金)〜2月14日(金)

提供時間:12:00〜18:00

料金:9,900円(税・サ込)

提供場所:ザ・ロビーラウンジ

内容:セイボリー4種、サンドイッチ3種、スイーツ7種、スコーン2種、コーヒーまたは紅茶

予約:オンライン

ザ・ロビーラウンジでは、バレンタイン期間限定のアフタヌーンティーを提供。

大きなハート型チョコレートが目を引き、赤やピンクで彩られた愛らしいメニューがバレンタインシーズンを彩ります☆

旬のイチゴを贅沢に使用した多彩なスイーツやセイボリーは、甘さ・酸味・塩味が絶妙に調和し、芳醇な香りが広がる美味しさ。

さらに、数種類のスイーツを目の前で取り分ける、デザートトロリー・サービスも。

ザ・リッツ・カールトン東京ならではの、パーソナルで洗練されたおもてなしと共に、特別なひとときを過ごせるアフタヌーンティーです!

ザ・リッツ・カールトン東京バレンタインチョコレート

販売期間:2025年1月16日(木)〜2月14日(金)

販売場所:ザ・リッツ・カールトン カフェ&デリ(店頭販売のみ)

※店頭にて予約可能(レストラン予約にてメールまたは電話)

さまざまなフレーバーのチョコレートを詰め合わせた、バレンタインのチョコレートギフトを用意。

フレーバーは「キャラメル」「アールグレイ」「パイナップル ニアンボ」「ラズベリー」「イボワール ココナッツ」「コーヒーセサミ」の6種類から、それぞれセレクトされます!

バニラビーンズが豊富に使われた「キャラメル」は、滑らかな食感と甘さが特徴。

「アールグレイ」は、オレンジの香りとシトラス系の、フルーティーで爽やかな風味です。

「パイナップル ニアンボ」は、パイナップルゼリーの甘酸っぱさと、ニアンボチョコレートのスパイシーな風味が重なる、二層のチョコレート。

ラズベリーリキュールとピューレが加わった「ラズベリー」は、フルーティーフレーバーを楽しめます☆

「イボワール ココナッツ」は、イボワールホワイトチョコレートとココナッツガナッシュが調和した、酸味とトロピカルな風味が特徴。

「コーヒーセサミ」は、白ゴマプラリネを使用したコーヒー風味のチョコレートです!

ザ・リッツ・カールトン東京オリジナルチョコレート ハート型缶入り

料金: 5個入り 4,700円 (税込)

バレンタイン期間限定の真っ赤なハート缶入りオリジナルチョコレートは、ザ・リッツ・カールトン東京で、毎年好評のギフトです。

2025年は人気のキャラメルを中心に「アールグレイ」「パイナップル ニアンボ」「ラズベリー」「イボワール ココナッツ」の5種類のフレーバーを、ホテルのロゴ入り缶で用意。

大切な方へのギフトにもぴったりな、オリジナルチョコレートです!

ザ・リッツ・カールトン東京オリジナルチョコレート(10個入り)

料金:10個入り 5,500円(税込)

異なる5種類のフレーバーを各2個ずつセットした、豪華な10個入りチョコレートボックス。

写真左から「ラズベリー」「アールグレイ」「キャラメル」「コーヒーセサミ」「イボワール ココナッツ」の5種類が入っています☆

ザ・リッツ・カールトン東京オリジナルチョコレート(6個入り)

料金:6個入り 4,400円(税込)

6種類のフレーバーを愉しめる、チョコレートボックス。

写真上段左から「パイナップル ニアンボ」「キャラメル」「コーヒー セサミ」「ラズベリー」「イボワール ココナッツ」「アールグレイ」のフレーバーが入っています!

ザ・リッツ・カールトン東京オリジナルチョコレート(2個入り)

料金:2個入り 2,100円(税込)

「キャラメル」と「パイナップル ニアンボ」の2種類のフレーバーを組み合わせた、2個入りのボックス。

自分へのご褒美にもぴったりなスイーツです☆

限定カクテル「バレンタイン モーメンツ」

提供期間:2025年2月7日(金)〜2025年2月14日(金)

提供時間:15:00〜23:00

料金:各3,700円(税・サ込)

提供場所:ザ・バー

ザ・バーでは、バレンタインにおすすめのオリジナルカクテルを2種類用意。

特別なひとときの乾杯にふさわしいカクテルが、特別なひとときを演出します!

For Her(写真右)

華やかな「ヘンドリックス」ベースのローズマティーニ「For Her」は、煌めく夜景を背景にして愉しみたい一杯。

薔薇の花びらとキュウリのエキスを加えたジンに、ロゼワインと自家製のローズミックスをブレンドしています。

薔薇やハーブのアロマが広がり、まるで一輪の薔薇が香り立つような、エレガントな味わい。

カクテルに添えられた薔薇の花びらが、特別な夜に華やかさと美しさを加え、贅沢なひとときを演出してくれるカクテルです☆

For Him(写真左)

「For Him」は、贅沢なひとときを彩る、チョコレートオールドファッションドのカクテルです。

200以上のフレーバーノートから成る、スーパープレミアムバーボンウイスキー「ウッドフォードリザーブ」を使用。

選び抜かれたウイスキーが織りなす深い味わいに、高カカオチョコレートを使った自家製リキュールが、まろやかでフルーティーな香りをプラスしています!

上品な渋みを感じさせるダージリンの香りと、カカオの起源であるスペインのシェリー酒が芳醇なフレーバーを広げ、優雅な余韻を残す一杯です。

Héritage by Kei Kobayashi (エリタージュ バイ ケイ コバヤシ)「バレンタインデーレストランメニュー」

提供期間:2025年2月14日(金)

提供時間:ランチ 12:00〜13:30 LO、ディナー 18:00〜20:00 LO

料金:36,000円(税サ込)

内容:前菜、タルトトリュフ、お魚、クリュスタッセ、お肉、フロマージュ、デザート、コーヒーまたは紅茶

予約:オンライン

ミシュランガイド東京2025で、初の一つ星を獲得した「Héritage by Kei Kobayashi (エリタージュ バイ ケイ コバヤシ)」

パリでミシュラン三つ星を誇る「Restaurant KEI」のオーナーシェフ・小林圭氏の監修のもと、日本の感性と美意識を取り入れた「ガストロノミー・キュイジーヌ・フランセーズ」を世界に発信しています。

そんな「Héritage by Kei Kobayashi」が贈る、バレンタインだけのスペシャルコースが登場。

都心の壮大な眺望を背景に、心のこもったサービスと洗練された料理が織りなす料理は、記憶に残るひとときを彩ります☆

タワーズ「バレンタインデーレストランメニュー」

提供期間:2025年2月14日(金)

提供時間:17:30〜21:00

料金:19,500円(税サ込)

内容:前菜、温前菜、魚料理、メイン、デザート、コーヒーまたは紅茶、ロゼシャンパーニュ1杯

予約:オンライン ※予約は2名にて

地上約200メートルからの美しい夜景を望む「タワーズ」では、厳選された食材を使用し、フランス料理の伝統的な技法で仕立てたバレンタインデー限定のディナーメニューを用意。

デザートにはフランスで特別なときに愉しまれるサントノーレを用意し、ふたりで一緒に味わう特別な一皿としてお届け。

大切な方との絆を深める、心に残るひとときを愉しめるメニューです!

バレンタインに贈る、期間限定のアフタヌーンティーやディナーにカクテル、オリジナルチョコレートの販売も。

ザ・リッツ・カールトン東京の「バレンタインプロモーション」は、2025年1月16日より順次展開です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post アフタヌーンティーやカクテル、チョコレートギフトも!ザ・リッツ・カールトン東京「バレンタインプロモーション」 appeared first on Dtimes.