·²ÇÏ¤Î°ì²È3¿Í»¦³²¤«¤é27Ç¯¡¡¸©·Ù¤¬¾ðÊóÄó¶¡¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¡Êµì·²ÇÏÄ®¡Ë¤Î½»Âð¤Ç1998Ç¯¡¢°ì²È3¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤«¤é27Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿14Æü¡¢¸©·Ù¤ÏJR¹âºê±Ø¤Ç¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤Ç»ØÌ¾¼êÇÛÃæ¤Î¾®ÊëÍÎ»ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê55¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡»ö·ï¤Ï98Ç¯1·î14ÆüÌë¤ËÈ¯À¸¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®ÊëÍÆµ¿¼Ô¤Ï´é¸«ÃÎ¤ê¤À¤Ã¤¿½÷ÀÂð¤Ë²¡¤·Æþ¤ê¡¢½÷À¤ÎÎ¾¿Æ¤ÎÀÐ°æÉðÉ×¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê48¡Ë¡¢ÀéÄÅ»Ò¤µ¤ó¡áÆ±¡Ê48¡Ë¡á¤òÊñÃú¤Ç»É¤·¡¢ÁÄÊì¥È¥á¤µ¤ó¡áÆ±¡Ê85¡Ë¡á¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¸©·Ù¤Ï¸½ºß57¿ÍÂÖÀª¤ÇÁÜºº¡£ºòÇ¯¤Ï253·ï¤Î¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯ÍÎÏ¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤Ë¤ÏºÇÂç300Ëü±ß¤Î¸øÅª·ü¾Þ¶â¡ÊÁÜººÆÃÊÌÊó¾©¶â¡Ë¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡£