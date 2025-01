【「あおぎり高校」×「Re バース for you」トライアルデッキ・ブースターパック】4月18日 発売予定価格:未定【「あおぎり高校」×「ヴァイスシュヴァルツ」トライアルデッキ・ブースターパック】6月13日 発売予定価格:未定

viviONが運営するVTuberグループ「あおぎり高校」は、ブシロードの手がけるトレーディングカードゲーム(以下、TCG)とのコラボ商品を発売する。発売日は「Re バース for you」が4月18日、「ヴァイスシュヴァルツ」が6月13日となっており、価格は未定。

また両TCGに加え、描きおろしイラストを起用したスリーブやプレイマットといったカードサプライ商品も発売予定となっている。

あわせて、山黒音玄さん、春雨麗女さんの2名が応援大使に就任された。YouTubeはもちろんのこと、そのほかのメディアやリアルイベントにも活動の場を広げ、「あおぎり高校」TCGの魅力や情報を積極的に発信するとのこと。今後は、メンバーのチャンネルにて「あおぎり高校」のTCG情報が公開される予定。

□「山黒音玄」YouTubeチャンネル

□「春雨麗女」YouTubeチャンネル

「あおぎり高校」×ブシロード

「あおぎり高校」×「Re バース for you」

4月18日 発売予定

価格:未定

【発売商品】

・Re バース for you トライアルセット「あおぎり高校」

・Re バース for you ブースターパック「あおぎり高校」

「あおぎり高校」で活動中のメンバー13名をモチーフにした描き下ろしイラストと箔押しサインカードを収録予定。

「あおぎり高校」×「ヴァイスシュヴァルツ」

6月13日 発売予定

価格:未定

【発売商品】

・ヴァイスシュヴァルツ トライアルデッキ「あおぎり高校」

・ヴァイスシュヴァルツ ブースターパック「あおぎり高校」

「あおぎり高校」の関連商品史上最多の描き下ろしイラストを制作し、カードとして起用予定。また、各メンバーの箔押しサインカードも収録される予定となっている。

「あおぎり高校」参戦記念キャンペーン! ドドンっと、1カートン(288パック)プレゼント

開催期間:1月13日17時ごろ~1月14日23時59分

「あおぎり高校」の参戦を記念して、抽選で1名に「ヴァイスシュヴァルツ ブースターパック『あおぎり高校』」1カートン分(=288パック)がもらえるキャンペーンが開催される。

【応募方法】

・ヴァイスシュヴァルツ公式 Xのアカウント(@wstcg)をフォロー

・キャンペーン対象ポストをリポスト

(C) 2023 あおぎり高校 / viviON, inc.