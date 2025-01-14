¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¡¢30¼þÇ¯µÇ°¼Ì¿¿½¸¡ØJewels¡ÙÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇË¾·îÍý·Ã¤¬¸ì¤ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ï1·î12Æü¡¢ÁÏ¶È30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡ØJewels¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢½ñÀÒ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÂåÉ½¤·¤ÆË¾·îÍý·Ã¡¢³§Æ£°¦»Ò¡¢ÎÓÍ¤¹á¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¹çÆ±¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¸½ºß52ºÐ¤ÎË¾·îÍý·Ã¤Ï¡¢¡ÖºòÇ¯¡¢¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¤¬30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬Æþ½ê¤·¤¿¤Î¤Ï20Âå¤Îº¢¤Ç¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð50Âå¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇºßÀÒ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»öÌ³½ê¤ÎÊÑÁ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅö»þ¤Ï½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¬10¿ôÌ¾¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï200Ì¾¤°¤é¤¤¤Þ¤ÇÁý¤¨¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤Ê»öÌ³½ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2021Ç¯¤Ë¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ¡¢2Â¤Î¤ï¤é¤¸¤òÍú¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
»öÌ³½ê¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉ÷ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤¡¢¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤»öÌ³½ê¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¸Ä¡¹¤Î°Õ¸«¤òÂº½Å¤·¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤»Å»ö¤ÏÌµÍý¤Ë¿Ê¤á¤º¡¢Å¬¤·¤¿¤ª»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»öÌ³½ê¤È¤·¤ÆÃý¤ë¥¹¥¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë´Ä¶¤âÌ¥ÎÏ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤äÇ½ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥ê¥µ¡¼¥Á¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â»öÌ³½ê¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¾®³Ø´Û¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¤¿µÇ°¼Ì¿¿½¸¡ØJewels¡Ù¤Ï¡¢¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹½êÂ°¤Î½÷À¥¥ã¥¹¥¿¡¼30Ì¾¤¬½Ð±é¡£Ì¤¸ø³«¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤äËÜ½ñ¤Î¤¿¤á¤Ë»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú½Ð±é¥¥ã¥¹¥¿¡¼ °ìÍ÷¡Û¢¨¸Þ½½²»½ç
°¤Éô²ÚÌé»Ò¡¢¿·°æ·ÃÍýÆá¡¢»ÔÂ¼¼ÓÌï¹á¡¢º£°æÈþºù¡¢¾åÌî°¦Æà¡¢Ä¬¼ÓÍýºÚ¡¢²¬ÉûËã´õ¡¢³§Æ£°¦»Ò¡¢´¢Àî¤¯¤ë¤ß¡¢ÀîÅÄÍµÈþ¡¢¿ÀÅÄ°¦²Ö¡¢¸åÆ£³Ú¡¹¡¢¼ò°æÈþÈÁ¡¢Ä¬ÅÄÎè»Ò¡¢¼ÆÅÄ°¤Ìï¡¢¿·ÆââÃ°á¡¢¿ù±º¤ß¤º¤¡¢ÏÉ¸«ÎèÆà¡¢ÅÄÂ¼¤µ¤¯¤é¡¢Ã«¿¬Ë¨¡¢ÃæÀî³¨ÈþÎ¤¡¢Ä¹ÌîÈþ¶¿¡¢ÎÓÍ¤¹á¡¢»°Âð¸¨¼Ó¡¢ÉðÆ£ºÌ²ê¡¢Ë¾·îÍý·Ã¡¢¿¹ÀéÀ²¡¢°Â°æÍ§Íü¡¢»³ËÜÎ¤ºÚ¡¢µÈÀî¼·À¥
¸½ºß52ºÐ¤ÎË¾·îÍý·Ã¤Ï¡¢¡ÖºòÇ¯¡¢¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¤¬30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬Æþ½ê¤·¤¿¤Î¤Ï20Âå¤Îº¢¤Ç¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð50Âå¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇºßÀÒ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»öÌ³½ê¤ÎÊÑÁ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅö»þ¤Ï½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¬10¿ôÌ¾¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï200Ì¾¤°¤é¤¤¤Þ¤ÇÁý¤¨¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤Ê»öÌ³½ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2021Ç¯¤Ë¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ¡¢2Â¤Î¤ï¤é¤¸¤òÍú¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
»öÌ³½ê¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉ÷ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤¡¢¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤»öÌ³½ê¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¸Ä¡¹¤Î°Õ¸«¤òÂº½Å¤·¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤»Å»ö¤ÏÌµÍý¤Ë¿Ê¤á¤º¡¢Å¬¤·¤¿¤ª»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»öÌ³½ê¤È¤·¤ÆÃý¤ë¥¹¥¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë´Ä¶¤âÌ¥ÎÏ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤äÇ½ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥ê¥µ¡¼¥Á¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â»öÌ³½ê¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¾®³Ø´Û¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¤¿µÇ°¼Ì¿¿½¸¡ØJewels¡Ù¤Ï¡¢¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹½êÂ°¤Î½÷À¥¥ã¥¹¥¿¡¼30Ì¾¤¬½Ð±é¡£Ì¤¸ø³«¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤äËÜ½ñ¤Î¤¿¤á¤Ë»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú½Ð±é¥¥ã¥¹¥¿¡¼ °ìÍ÷¡Û¢¨¸Þ½½²»½ç
°¤Éô²ÚÌé»Ò¡¢¿·°æ·ÃÍýÆá¡¢»ÔÂ¼¼ÓÌï¹á¡¢º£°æÈþºù¡¢¾åÌî°¦Æà¡¢Ä¬¼ÓÍýºÚ¡¢²¬ÉûËã´õ¡¢³§Æ£°¦»Ò¡¢´¢Àî¤¯¤ë¤ß¡¢ÀîÅÄÍµÈþ¡¢¿ÀÅÄ°¦²Ö¡¢¸åÆ£³Ú¡¹¡¢¼ò°æÈþÈÁ¡¢Ä¬ÅÄÎè»Ò¡¢¼ÆÅÄ°¤Ìï¡¢¿·ÆââÃ°á¡¢¿ù±º¤ß¤º¤¡¢ÏÉ¸«ÎèÆà¡¢ÅÄÂ¼¤µ¤¯¤é¡¢Ã«¿¬Ë¨¡¢ÃæÀî³¨ÈþÎ¤¡¢Ä¹ÌîÈþ¶¿¡¢ÎÓÍ¤¹á¡¢»°Âð¸¨¼Ó¡¢ÉðÆ£ºÌ²ê¡¢Ë¾·îÍý·Ã¡¢¿¹ÀéÀ²¡¢°Â°æÍ§Íü¡¢»³ËÜÎ¤ºÚ¡¢µÈÀî¼·À¥
¢¥ ¡Êº¸¤«¤é¡ËË¾·îÍý·Ã¡¢³§Æ£°¦»Ò¡¢ÎÓÍ¤¹á
¢¥ ¡Êº¸¤«¤é¡ËË¾·îÍý·Ã¡¢³§Æ£°¦»Ò¡¢ÎÓÍ¤¹á