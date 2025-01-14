¤à¤¯¤ß¤ÈÊØÈë¤Ë¸ú¤¯¡¢¤æ¤ëÌôÁ·¥ì¥·¥Ô¡ØÇòºÚ¤ÈÆÚÆù¤Î±öº«ÉÛßÖ¤á¡Ù¡¿ã·Æ£ºÚ¡¹»Ò¤µ¤óÄ¾ÅÁ
º£¤Î»þ´ü¡¢Ä¹´üµÙ¤ß¤ÇÍð¤ì¤¿¿©À¸³è¤Î¤»¤¤¤ÇÊØÈë¤®¤ß¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤à¤¯¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ò¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÄ´¡Ó¤òÊú¤¨¤ë¤«¤¿¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º£²ó¤ÏÎÁÍý²È¡¦¹ñºÝÃæ°åÌôÁ·»Õ¤Îã·Æ£ºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢ÌôÁ·¤Î¹Í¤¨¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÊØÈë¤È¤à¤¯¤ß¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌôÁ·¤Ç¤Ï¡¢ÊØÈë¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ï¡¢¾®¾¾ºÚ¤ä¤¤Î¤³Îà¤Ê¤ÉÄ²¤ò¤¦¤ë¤ª¤·¡¢ÇÓÝõ¤òÂ¥¤¹¡Ò½áÄ²ÄÌÊØ¡Ê¤¸¤å¤ó¤Á¤ç¤¦¤Ä¤¦¤Ù¤ó¡Ë¡Ó¤ÎÌò³ä¤ò»ý¤Ä¿©ºà¤ò¡£¤à¤¯¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ï¤â¤ä¤·¤Ê¤ÉÍøÇ¢ºîÍÑ¤òÂ¥¤¹¡ÒÍø¿å¡Ê¤ê¤¹¤¤¡Ë¡Ó¤Î¿©ºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£½Ü¤ÎÇòºÚ¤ÏÄ²¤Î¤¹¤Ù¤ê¤ò¤è¤¯¤·¡¢ÂÎÆâÂå¼Õ¤ò¾å¤²¤ëÆ¯¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊØÈë¤È¤à¤¯¤ß¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤â¸ú¤¯¤¹¤°¤ì¤â¤Î¡£º«ÉÛ¤Ï¿åÊ¬Âå¼Õ¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢¤à¤¯¤ßÂÐºö¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡×¤Èã·Æ£¤µ¤ó¡£
ÇòºÚ¡Ê¾®¡Ë¡Ä¡Ä1/4³ô¡ÊÌó400g¡Ë
ÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤êÆù¡Ä¡Ä120g
¡ÒA¡Ó
±öº«ÉÛ¡Ä¡Ä13g
¿Ý¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
º½Åü¡Ä¡Ä¤Õ¤¿¤Ä¤Þ¤ß
¤´¤ÞÌý
¡Ê1¡ËºàÎÁ¤Î²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò¤¹¤ë
ÇòºÚ¤ÏÍÕ¤È¤·¤ó¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¡¢ÍÕ¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë¡¢¤·¤ó¤ÏÄ¹¤µ5Ñ¡¢Éý2Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£ÆÚÆù¤ÏÄ¹¤µ4Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¶ñºà¤òßÖ¤á¤ÆÄ´Ì£¤¹¤ë
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢ÆÚÆù¤òßÖ¤á¤ë¡£È¬Ê¬ÄÌ¤ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤éÇòºÚ¤Î¤·¤ó¤ò²Ã¤¨¤Æ¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇßÖ¤á¤ë¡£¤·¤ó¤Î¤Þ¤ï¤ê¤¬Æ©¤ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢ÇòºÚ¤ÎÍÕ¡¢A¤ò²Ã¤¨¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤¹¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
ÇòºÚ¡¢ÆÚ¥Ð¥é¡¢±öº«ÉÛ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£¤Ä¤±¡ª ¿Ý¤ò¾¯¤·²Ã¤¨¤ë¤È¡¢Ì£¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤È¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÇòºÚ¤Î¤·¤ó¤ÏÃ»ºý¾õ¤ËÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç¤Û¤É¤è¤¤»õ¤´¤¿¤¨¤¬»Ä¤ê¡¢¥·¥ã¥¥Ã¤È´¶¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÎÁÍý²È¡¦¹ñºÝÃæ°åÌôÁ·»Õ¡£¡Òº£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë¤ª¤¦¤ÁÌôÁ·¡Ó¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¿È¶á¤Ê¿©ºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤Õ¤À¤ó¤Î¿©»ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÌôÁ·¥ì¥·¥Ô¤òÄó°Æ¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÂÎ¤Ï¤´¤Ï¤ó¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë ¿´¤ÈÂÎ¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Õ¤À¤ó¤ÎÎÁÍý¡Ù¡ÊÃÓÅÄ½ñÅ¹¡Ë¤Û¤«¡£
È¯ÇäÃæ¤Î¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2025Ç¯1/17¹æ¤ÎÆÃ½¸¤Ï¡¢¡Ö¤«¤é¤À¤¬´î¤Ö¤¤¤¿¤ï¤ê¤´¤Ï¤ó¡×¡£¡ÒÌôÁ·¡Ó¤Î¹Í¤¨¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ÎÂÎ¤ÎÀ¼¤Ë¤³¤¿¤¨¡¢Æü¡¹¤ò¤¹¤³¤ä¤«¤ËÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¥·¥Ô¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Î°µåÉ÷¿å»Ö¥·¥¦¥Þ¤µ¤ó¤Ë¶µ¤ï¤ë¡Ö¶â±¿¤ò¾å¤²¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó2025¡×¤ä¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¥°¥ë¥áÌ¡²è15Áª¡×¤âÂçÃíÌÜ¡£µÙ¤ßÌÀ¤±¤ÎÆü¡¹¤ò¤¹¤°¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¤´ÈÓÅ¥ËÀÆé¡×¡Ö¤ªÌß¤Î¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¤¢¤ó¤«¤±ÍÈ¤²ñ»Ò¡×¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
¿©¤Ù¤Æ¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¡ª¤à¤¯¤ß¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¡Ö¥«¥ê¥¦¥à¡×ËÉÙ¤Ê¿©ÉÊ°ìÍ÷
¿©¤Ù²á¤®¤¿Æü¤Î¥ê¥»¥Ã¥ÈÌôÁ·¥ì¥·¥Ô¡ØÄ¹¤¤¤â¤È¤Ò¤Æù¤Î¤È¤í¤ß¼Ñ¡Ù¡¿ã·Æ£ºÚ¡¹»Ò¤µ¤óÄ¾ÅÁ
º£²ó¤ÏÎÁÍý²È¡¦¹ñºÝÃæ°åÌôÁ·»Õ¤Îã·Æ£ºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢ÌôÁ·¤Î¹Í¤¨¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÊØÈë¤È¤à¤¯¤ß¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¿©ºà¤Ï¡ÄÇòºÚ¤È±öº«ÉÛ¡ª
¡ÖÌôÁ·¤Ç¤Ï¡¢ÊØÈë¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ï¡¢¾®¾¾ºÚ¤ä¤¤Î¤³Îà¤Ê¤ÉÄ²¤ò¤¦¤ë¤ª¤·¡¢ÇÓÝõ¤òÂ¥¤¹¡Ò½áÄ²ÄÌÊØ¡Ê¤¸¤å¤ó¤Á¤ç¤¦¤Ä¤¦¤Ù¤ó¡Ë¡Ó¤ÎÌò³ä¤ò»ý¤Ä¿©ºà¤ò¡£¤à¤¯¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ï¤â¤ä¤·¤Ê¤ÉÍøÇ¢ºîÍÑ¤òÂ¥¤¹¡ÒÍø¿å¡Ê¤ê¤¹¤¤¡Ë¡Ó¤Î¿©ºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£½Ü¤ÎÇòºÚ¤ÏÄ²¤Î¤¹¤Ù¤ê¤ò¤è¤¯¤·¡¢ÂÎÆâÂå¼Õ¤ò¾å¤²¤ëÆ¯¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊØÈë¤È¤à¤¯¤ß¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤â¸ú¤¯¤¹¤°¤ì¤â¤Î¡£º«ÉÛ¤Ï¿åÊ¬Âå¼Õ¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢¤à¤¯¤ßÂÐºö¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡×¤Èã·Æ£¤µ¤ó¡£
¡ØÇòºÚ¤ÈÆÚÆù¤Î±öº«ÉÛßÖ¤á¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
ÇòºÚ¡Ê¾®¡Ë¡Ä¡Ä1/4³ô¡ÊÌó400g¡Ë
ÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤êÆù¡Ä¡Ä120g
¡ÒA¡Ó
±öº«ÉÛ¡Ä¡Ä13g
¿Ý¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
º½Åü¡Ä¡Ä¤Õ¤¿¤Ä¤Þ¤ß
¤´¤ÞÌý
ºî¤êÊý
¡Ê1¡ËºàÎÁ¤Î²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò¤¹¤ë
ÇòºÚ¤ÏÍÕ¤È¤·¤ó¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¡¢ÍÕ¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë¡¢¤·¤ó¤ÏÄ¹¤µ5Ñ¡¢Éý2Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£ÆÚÆù¤ÏÄ¹¤µ4Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¶ñºà¤òßÖ¤á¤ÆÄ´Ì£¤¹¤ë
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢ÆÚÆù¤òßÖ¤á¤ë¡£È¬Ê¬ÄÌ¤ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤éÇòºÚ¤Î¤·¤ó¤ò²Ã¤¨¤Æ¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇßÖ¤á¤ë¡£¤·¤ó¤Î¤Þ¤ï¤ê¤¬Æ©¤ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢ÇòºÚ¤ÎÍÕ¡¢A¤ò²Ã¤¨¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤¹¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
ÇòºÚ¡¢ÆÚ¥Ð¥é¡¢±öº«ÉÛ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£¤Ä¤±¡ª ¿Ý¤ò¾¯¤·²Ã¤¨¤ë¤È¡¢Ì£¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤È¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÇòºÚ¤Î¤·¤ó¤ÏÃ»ºý¾õ¤ËÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç¤Û¤É¤è¤¤»õ¤´¤¿¤¨¤¬»Ä¤ê¡¢¥·¥ã¥¥Ã¤È´¶¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Äã·Æ£ºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó
ÎÁÍý²È¡¦¹ñºÝÃæ°åÌôÁ·»Õ¡£¡Òº£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë¤ª¤¦¤ÁÌôÁ·¡Ó¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¿È¶á¤Ê¿©ºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤Õ¤À¤ó¤Î¿©»ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÌôÁ·¥ì¥·¥Ô¤òÄó°Æ¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÂÎ¤Ï¤´¤Ï¤ó¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë ¿´¤ÈÂÎ¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Õ¤À¤ó¤ÎÎÁÍý¡Ù¡ÊÃÓÅÄ½ñÅ¹¡Ë¤Û¤«¡£
¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù1/17¹æ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
È¯ÇäÃæ¤Î¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2025Ç¯1/17¹æ¤ÎÆÃ½¸¤Ï¡¢¡Ö¤«¤é¤À¤¬´î¤Ö¤¤¤¿¤ï¤ê¤´¤Ï¤ó¡×¡£¡ÒÌôÁ·¡Ó¤Î¹Í¤¨¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ÎÂÎ¤ÎÀ¼¤Ë¤³¤¿¤¨¡¢Æü¡¹¤ò¤¹¤³¤ä¤«¤ËÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¥·¥Ô¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Î°µåÉ÷¿å»Ö¥·¥¦¥Þ¤µ¤ó¤Ë¶µ¤ï¤ë¡Ö¶â±¿¤ò¾å¤²¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó2025¡×¤ä¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¥°¥ë¥áÌ¡²è15Áª¡×¤âÂçÃíÌÜ¡£µÙ¤ßÌÀ¤±¤ÎÆü¡¹¤ò¤¹¤°¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¤´ÈÓÅ¥ËÀÆé¡×¡Ö¤ªÌß¤Î¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¤¢¤ó¤«¤±ÍÈ¤²ñ»Ò¡×¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
´ØÏ¢µ»ö
¿©¤Ù¤Æ¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¡ª¤à¤¯¤ß¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¡Ö¥«¥ê¥¦¥à¡×ËÉÙ¤Ê¿©ÉÊ°ìÍ÷
¿©¤Ù²á¤®¤¿Æü¤Î¥ê¥»¥Ã¥ÈÌôÁ·¥ì¥·¥Ô¡ØÄ¹¤¤¤â¤È¤Ò¤Æù¤Î¤È¤í¤ß¼Ñ¡Ù¡¿ã·Æ£ºÚ¡¹»Ò¤µ¤óÄ¾ÅÁ