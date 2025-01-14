¡ÖÎ¥º§¤·¤Æ¥Þ¥¸¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×ÉÔÎÑÉ×¤ÈµÁÊì¤Î½¹ÂÖ¤Ë¥¾¥Ã¤È¤·¤¿ÏÃ
º£²ó¤Ï¡¢É×¤ÎÉÔÎÑ¤¬¸¶°ø¤ÇÎ¥º§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤¬·Ð¸³¤·¤¿¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹
Î¥º§¤¬·è¤Þ¤ê¡¢µÁ¼Â²È¤ËÊó¹ð¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä
¡Ö¡ØÁá¤¯»Ò¶¡¤òºî¤ì¡Ù¤È¤ä¤¿¤é¤¦¤ë¤µ¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ëµÁÊì¤¬ËÜÅö¤Ë¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ë²ñ¤¦¤¿¤Ó¡Ø»Å»ö¤ò¼¤á¤í¡Ù¡Ø²Ç¤Î¤Ä¤È¤á¤ò²Ì¤¿¤»¡Ù¤ÈÅÜÌÄ¤ê¡¢¶òÃÔ¤Ð¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥¦¥ó¥¶¥ê¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ë¤È¤¡¢É×¤¬²ñ¼Ò¤Î¸åÇÚ¤ÈÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢µ¤»ý¤Á°¤¯¤Ê¤êÎ¥º§¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÎ¥º§¤òµÁÊì¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Æ¤ÎÄêµÁÊì¤Ï·ãÅÜ¤·¡¢¡ØÎ¥º§¤Ã¤Æ¤É¤¦¤»Á´Éô¤¢¤Ê¤¿¤Î¤»¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¬¥À¥á²Ç¤À¤«¤é¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡Ù¤È°ìÊýÅª¤ËÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÉ×¤Ï¡ØÎ¥º§¤Ï²¶¤Î¤»¤¤¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤º¤Ã¤ÈÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤â¿´Äì¤¢¤¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£É×¤ÈµÁÊì¤Î½¹ÂÖ¤Ë¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡ØÎ¥º§¤·¤Æ¥Þ¥¸¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡Ù¤È²¿²ó¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯1·î¡Ë
µÁÊì¤âµÁÊì¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤â¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤Ò¤É¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£