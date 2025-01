THE RAMPAGE『STAGE RAMPAGE 』番組イベントのPPV配信決定

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■THE RAMPAGEメンバーがチーム対抗バラエティゲームで真剣対決!芸人とのコラボコントも

『STAGE RAMPAGE ~史上最強のハチャメチャバラエティバトル~』の番組イベントが、PPV配信されることが決定した。

THE RAMPAGEが得意分野の歌とダンスをあえて封印し、バラエティ企画に挑戦する番組『STAGE RAMPAGE』は、ABCテレビにて2024年10月~11月に放送され、多くの反響を呼んだ。

好評だったことを受け、待望の番組イベント『STAGE RAMPAGE~史上最強のハチャメチャバラエティバトル~』の開催(大阪・千葉)が決定すると、イベントチケットは即完売。

そこでこのたび、ファンからの熱い要望に応え、CL(LDHのライブキャスト動画等の視聴サービス)にてPPV(ペイパービュー)配信が決定した。

大盛り上がりだったゲーム対決はもちろん、数々の名(迷?)キャラクターが生まれた芸人とのコラボコントも行われる。

配信情報

『STAGE RAMPAGE ~史上最強のハチャメチャバラエティバトル~』

販売期間:01/14(火)10:00~02/02(日)20:00

配信期間:01/24(金)19:00~02/02(日)23:59

※01/19大阪公演<夜の部>のアーカイブ配信

※アーカイブ配信は、当日の内容から一部変更になる場合あり

出演:THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

他、出演者情報は後日解禁

リリース情報

2024.12.17 ON SALE

THE RAMPAGE

DIGITAL SINGLE「Drown Out The Noise」

2025.01.29 ON SALE

零(川村壱馬)

SINGLE「Enter」

2025.03.05 ON SALE

THE RAMPAGE

ALBUM『(R)ENEW』

チケット販売ページ

https://www.cl-live.com/programs/ondemand/6PgAE7TDyX1PXG8rYXuyA8

『STAGE RAMPAGE 』番組サイト

https://www.asahi.co.jp/stage_rampage/

THE RAMPAGE OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/artist/index/43