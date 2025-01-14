THE RAMPAGE『STAGE RAMPAGE 』番組イベントのPPV配信決定

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■THE RAMPAGEメンバーがチーム対抗バラエティゲームで真剣対決！芸人とのコラボコントも

『STAGE RAMPAGE ～史上最強のハチャメチャバラエティバトル～』の番組イベントが、PPV配信されることが決定した。

THE RAMPAGEが得意分野の歌とダンスをあえて封印し、バラエティ企画に挑戦する番組『STAGE RAMPAGE』は、ABCテレビにて2024年10月～11月に放送され、多くの反響を呼んだ。

好評だったことを受け、待望の番組イベント『STAGE RAMPAGE～史上最強のハチャメチャバラエティバトル～』の開催（大阪・千葉）が決定すると、イベントチケットは即完売。

そこでこのたび、ファンからの熱い要望に応え、CL（LDHのライブキャスト動画等の視聴サービス）にてPPV（ペイパービュー）配信が決定した。

大盛り上がりだったゲーム対決はもちろん、数々の名（迷？）キャラクターが生まれた芸人とのコラボコントも行われる。

(c)ABCテレビ

配信情報

『STAGE RAMPAGE ～史上最強のハチャメチャバラエティバトル～』

販売期間：01/14（火）10:00～02/02（日）20:00

配信期間：01/24（金）19:00～02/02（日）23:59

※01/19大阪公演＜夜の部＞のアーカイブ配信

※アーカイブ配信は、当日の内容から一部変更になる場合あり

出演：THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

他、出演者情報は後日解禁

リリース情報

2024.12.17 ON SALE

THE RAMPAGE

DIGITAL SINGLE「Drown Out The Noise」

2025.01.29 ON SALE

零（川村壱馬）

SINGLE「Enter」

2025.03.05 ON SALE

THE RAMPAGE

ALBUM『(R)ENEW』

チケット販売ページ

https://www.cl-live.com/programs/ondemand/6PgAE7TDyX1PXG8rYXuyA8

『STAGE RAMPAGE 』番組サイト

https://www.asahi.co.jp/stage_rampage/

THE RAMPAGE OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/artist/index/43