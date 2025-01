保存が増えるのにはワケがある！ 東京エリアの食べログ保存数の増加ランキングを発表！（2024年12月）

保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介! 人気店から隠れた名店まで、さまざまな店がランクインしています。

今、東京エリアで注目されている店は?

月間利用者数9千万人以上、掲載店舗数は全国84万店舗以上と、国内最大級のレストラン検索・予約サイト「食べログ」。ユーザーは日々グルメ情報を検索し、気になる店はいつでも見返すことができるよう「保存」をしている。

その保存数が急増した店はユーザーの心をつかんだ要素を兼ね備えていること間違いなし。保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介!





【10位】桜なべ みの家 本店(森下)

桜なべ みの家 本店 出典:辣油は飲み物さん

※集計期間:2024年11月25日〜2024年12月24日

多数のメディアに紹介されている、明治30(1897)年創業の馬肉料理専門店です。八丁味噌と江戸甘味噌を合わせた「自家製味噌だれ」と醤油ベースの割下でさくら肉を煮て食べる関東風すきやき「さくら鍋」が人気。

【9位】鮨 飛鳥(渋谷)

鮨 飛鳥 写真:お店から

<店舗情報>◆桜なべ みの家 本店住所 : 東京都江東区森下2-19-9TEL : 03-3631-8298

2024年11月30日にオープンした「鮨 飛鳥」は、クオリティの高い本格寿司をリーズナブルに楽しめるとSNSでも話題のお店。スペシャリテの「雲丹ドック」も味わってみて!

【8位】玄海 本店(新宿御苑前)

玄海 本店 写真:お店から

<店舗情報>◆鮨 飛鳥住所 : 東京都渋谷区桜ヶ丘町3-4 渋谷サクラステージSAKURAサイド 1F B-M-105TEL : 050-5595-1842

12月7日放送のTBS「人生最高レストラン」で、ゲストの田中圭さんが紹介した老舗の水炊き専門店です。鶏の旨みと栄養が溶け込んだ乳白色のスープが特徴の「水炊き」がいただけます。

【7位】魚馬る ふぶき(新橋)

魚馬る ふぶき 写真:お店から

<店舗情報>◆玄海 本店住所 : 東京都新宿区新宿5-5-1TEL : 03-3352-3101

豊洲市場直送の鮮魚と本場熊本の馬肉が味わえる店としてSNSでも話題の「魚馬る ふぶき」。新鮮な魚と馬刺しを一度に味わいたい人は、飲み放題付き8,800円のコースがおすすめ!

【6位】シエスタ(銀座)

シエスタ 写真:お店から

<店舗情報>◆魚馬る ふぶき住所 : 東京都港区新橋3-11-5 新橋DXビル 1FTEL : 050-5593-3085

昭和49(1974)年にオープンしたスペイン料理店でSNSでも話題に。エントランスにはクラシックカーが飾られていて、店内は南欧の街並みのよう。通常よりも長く熟成させた20カ月熟成の生ハムやパエリアが名物です。

5位以内に入った注目店は?

【5位】さくらい(学芸大学)

さくらい 出典:美味しい探求者さん

<店舗情報>◆シエスタ住所 : 東京都中央区銀座7-8-19 東京ビル 1FTEL : 050-5872-2129

こちらも12月7日放送のTBS「人生最高レストラン」で、ゲストの田中圭さんが紹介していた日本料理店。番組では、土鍋で炊き上げる「天然 鯛めし」のほか「天然うなぎ焼」も紹介されていました。

【4位】Cafe 1894(二重橋前)

Cafe 1894 写真:お店から

<店舗情報>◆さくらい住所 : 東京都目黒区鷹番2-21-17 学大横丁 2FTEL : 050-5594-0379

三菱一号館美術館内にあるカフェ・バー「Cafe 1894」。メンテナンスに伴い長期休業をしていましたが、11月23日より営業を再開しました。クラシカルな空間で食事も楽しめるとあってSNSでも人気となっています。

【3位】トラットリア グランボッカ(飯田橋)

トラットリア グランボッカ 写真:お店から

<店舗情報>◆Cafe 1894住所 : 東京都千代田区丸の内2-6-2 三菱一号館美術館 1FTEL : 050-5594-7604

SNSやメディアでも取り上げられている人気のイタリアン。飯田橋グラン・ブルーム サクラテラス2階にあり、JR飯田橋駅から徒歩1分、東京メトロ飯田橋駅からも徒歩3分とアクセスも抜群。完全予約制の「極旨!厚切りローストビーフ」が大人気です。

【2位】魚馬る ふぶき鮨(新橋)

魚馬る ふぶき鮨 写真:お店から

<店舗情報>◆トラットリア グランボッカ住所 : 東京都千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム サクラテラス 2FTEL : 050-3101-4631

7位の「魚馬る ふぶき」の系列店「魚馬る ふぶき鮨」。完全予約制で7,700円のコースのみ! 豊洲や漁師から直接仕入れる新鮮な魚介、熊本から直送される上質な馬肉を使用したコースがリーズナブルに楽しめます。

保存数1位のピザ店はこちら!

【1位】400℃ PIZZA TOKYO(牛込神楽坂)

400℃ PIZZA TOKYO 出典:虎太郎がゆくさん

<店舗情報>◆魚馬る ふぶき鮨住所 : 東京都港区新橋3-11-5 新橋DXビル 2FTEL : 050-5593-3330

2024年3月にオープンし、早くも予約が取れない人気店としてメディアやSNSで注目を浴びる「400℃ PIZZA TOKYO」。食べログマガジンの連載「New Open News」でも掲載しています。本店は岡山県の柳川にある「400℃ PIZZA」で「The Tabelog Award 2024」Bronzeを受賞、また食べログのピザ部門では全国1位になっている名店です。

外観 出典:虎太郎がゆくさん

<店舗情報>◆400℃ PIZZA TOKYO住所 : 東京都新宿区若宮町13-1 kif annex 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? ぜひ、外食へ行く際の参考にしてみてくださいね!

