µ¿Ç°¤äÉÔ¿®´¶¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡£Éâµ¤Ãæ¤ÎÃËÀ¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥µ¥¤¥ó¡×
Èà»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÉâµ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤Èµ¿Ç°¤äÉÔ¿®´¶¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Ï¤º¡£
¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¡¢Èà»á¤Î¸ÀÆ°¤Ë²¿¤«¤·¤é¤Î°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ËÉâµ¤Ãæ¤ÎÃËÀ¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥µ¥¤¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Î¼è¤ê°·¤¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë
Éâµ¤Ãæ¤ÎÃËÀ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Î¼è¤ê°·¤¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ò±£¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥³¥½¥³¥½»ÈÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÄÌÃÎ¤äÃå¿®¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ï¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤Êý¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÍ×Ãí°Õ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»Å»ö¤ËÍ×¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë
Éâµ¤Ãæ¤ÎÃËÀ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë»Å»ö¤ËÍ×¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë·¹¸þ¤â¡£
»Å»ö¤È¾Î¤·¤ÆÉâµ¤Áê¼ê¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
½ÐÈñ¤ò¥±¥Á¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀáÌó¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¤¹¤ë
Éâµ¤Ãæ¤ÎÃËÀ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë½ÐÈñ¤ò¥±¥Á¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀáÌó¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
¤³¤ì¤ÏÉâµ¤Áê¼ê¤È¤Î¥Ç¡¼¥ÈÂå¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¸ÀÆ°¤¬Èà»á¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢Éâµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÈà»á¤È¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢°ãÏÂ´¶¤ÎÀµÂÎ¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¯¥í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£ÃËÀ¤¬¤Û¤ÜÉ¬¤º»Ä¤·¤Æ¤ë¡ÖÉâµ¤¤Î¾Úµò¡×