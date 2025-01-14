¥Õ¥ÃÁÇ¼ù»é¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤Ê¤é¤³¤ì¡ª ¿Í¤Ë¤âÃÏµå¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¥ó¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥â¥Ç¥ë¡×¤ò¤ª¤¿¤á¤·
¡Ö¥Õ¥ÃÁÇ¼ù»é¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òÂ´¶È¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢Å´¤ä¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤Æ»È¤¤¤³¤Ê¤¹¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¤ì¤ÉÃÍÃÊ¤¬¹â¤¤¡×¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤¬¡¢¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¥ó¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥â¥Ç¥ë¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥§¥¤¥×¡Ë¡×¤À¡£Ä¹¤¯¥Õ¥ÃÁÇ¼ù»é¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò°¦ÍÑÃæ¤Îµ¼Ô¤¬¡¢¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤È¤Î°ã¤¤¤ò¤ª¤¿¤á¤·¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¢£¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¥ó¡×¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¢ö
1949Ç¯¤ÎÁÏÎ©°ÊÍè¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°ÍÑÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë°·¤¦¥ï¥¤¡¦¥è¥Ã¥È ¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¡£¡Ö¾å¼Á¤Ç²ÁÃÍ¤¢¤ëÊë¤é¤·¡×¡ÖºÌ¤ê¤¢¤ëÆü¾ï¡×¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥Õ¥ÃÁÇ¼ù»é¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¥ó¡×¤ò¡¢Èæ³ÓÅª°Â²Á¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¥ó¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥â¥Ç¥ë¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥§¥¤¥×¡Ë¡×¡Ê20Ñ/24Ñ/28Ñ¡¦ÈÎÇä²Á³Ê ÀÇ¹þ4,950¡Á7,480±ß¡¦È¯ÇäÃæ¡Ë¡£
Í³²¤Ê²½³ØÊª¼Á¡ÊPFAS¡Ë¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤º¡¢Í¥¤ì¤¿Ç®ÅÁÆ³À¤Ç¥¥ì¥¤¤Ê¾Æ¤ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
ÆÃµö¼èÆÀ¤Î¡Ö¥µ¡¼¥â¥í¥ó¡¦¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÎ³»ÒÇÛ¹ç¤ÇÂÑµ×À¤â¹â¤¯¡¢¿©ºà¤¬¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤¿¤áÄ¹»ý¤Á¤·¤ÆÆü¡¹¤ÎÄ´Íý¤ò²÷Å¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç»ÈÍÑ´¶¤âÂ¾¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÂ½¿§¤Ê¤·
¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¥ó¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥â¥Ç¥ë¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥§¥¤¥×¡Ë¡×¤Ï¡¢¥«¥é¡¼¤ò¹õ°ì¿§¤Î¤ß¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´ÊÎ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë´Ä¶¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥ê¡¼¥Ö»ÅÍÍ¤Ê¤É¡¢³°Áõ¤Î´ÊÎ¬²½¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ´Ä¶¸Ï³é·Ú¸º¤Î¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤¨¤Æ¤Î¹õ°ì¿§¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê°õ¾Ý¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤ò¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤ÇÂ·¤¨¤¿¤¤Êý¤ä¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤Þ¤È¤á¤¿¤¤Êý¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ÎÂ¾¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë°Â¿´°ÂÁ´¤Ê¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»ÈÍÑ´¶¤ËÂ½¿§¤Ï¤Ê¤·¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¥ó¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥â¥Ç¥ë¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥§¥¤¥×¡Ë¡×¤Çñ»Ò¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤ª¤¿¤á¤·¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¢£ñ»Ò¤¬¥¹¥ë¥¹¥ë¤ÈÍÙ¤ë¤è¤¦¤Ë¾Æ¤±¤ë¾×·â¡ª
»ý¤Ä¤È¤º¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢½Å¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ê¤Ë¤·¤Ã¤¯¤ê¤È¤Ê¤¸¤à¡£¼ê¿¨¤ê¤Ï¥µ¥é¥µ¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤âÄ´Íý¤¬¤·¤ä¤¹¤½¤¦¡£
»È¤¤Êý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡½½Ê¬¤ËÍ½Ç®¤ò¤·¤Æ¤«¤éÌý¤ò²Ã¤¨¤ÆÄ´Íý¤¹¤ë ¢²Ð²Ã¸º¤Ï¼å²Ð¡ÁÃæ²Ð¤Ç £¶âÂ°À½¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥Ä¡¼¥ë¤òÊ»ÍÑ¤·¤Ê¤¤ ¤ÃæÀÀöºÞ¤È½À¤é¤«¤¤¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀö¤¦¤³¤È¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢ÁáÂ®»È¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
½½Ê¬¤ËÍ½Ç®¤ò¤·¤Æ¤«¤éÌý¤ò²Ã¤¨¡¢¥Á¥ë¥É¤Îñ»Ò¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¯¡£
²Ð²Ã¸º¤Ï¼å²Ð¡ÁÃæ²Ð¡£¥¥Ã¥Á¥ó¥Ä¡¼¥ë¤ÏÌÚÀ½¤ä¥·¥ê¥³¥óÁÇºà¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤è¤¦¡£
¾¯¤·¤º¤Ä²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ñ»Ò¤¬¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¾Æ¤¤¢¤¬¤ë¡£
¤¤¤Ä¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤À¤È¡¢Ìý¤òÂ¿¤á¤Ë¤Ò¤¤¤Æ¤âñ»Ò¤Î¥Ï¥Í¤¬¾Ç¤²¤Ä¤¡¢¥Õ¥é¥¤ÊÖ¤·¤Ç¥¬¥ê¥¬¥ê¤È¤Ï¤¬¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¥ó¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥â¥Ç¥ë¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥§¥¤¥×¡Ë¡×¤Ç¾Æ¤¤¤¿ñ»Ò¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¾¯¤·»ý¤Á¾å¤²¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥ë¥¹¥ë¤ÈÆ°¤¤¤Æ¾Ç¤²¤Ä¤¤â°ìÀÚ¤Ê¤·¡£
¤ª»®¤Ë¤¹¤Ù¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë°Ü¤¹¤È¡¢¤ªÅ¹¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤¿§¤Î¤Ä¤¤¤¿ñ»Ò¤¬¾Æ¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
ñ»Ò¤¬¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¤ÇÍÙ¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤ÎºÇ¶¯¥³¥ó¥Ü¡£
»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤êÎä¤á¤Æ¤«¤éÃæÀÀöºÞ¤È½À¤é¤«¤¤¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ÇÀö¤¨¤ÐOK¡£ÆÃÊÌ¤Ê¤ª¼êÆþ¤ì¤Ê¤É¤âÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢ÎÁÍý¤â¤Ï¤«¤É¤ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¡¢»×¤ï¤º´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÎÁÍý¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¢ö
¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¥ó¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥â¥Ç¥ë¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥§¥¤¥×¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Õ¥ÃÁÇ¼ù»é¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¤¿¤á¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÇÎÁÍý¤Îµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¸«¤¿ÌÜ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÀÇ½¤Ç¤ªÎÁÍý¥¿¥¤¥à¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ø¤È³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤È¤·¤Æµ¤·Ú¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¾¦ÉÊ¤Ï¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£