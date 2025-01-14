¡ÖÃÐ´Ë½Ð·ì¡×¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡© ¸¶°ø¡¦¾É¾õ¤òÊ»¤»¤Æ°å»Õ¤¬²òÀâ
´Æ½¤°å»Õ¡§
º´Çì ¿®°ìÏ¯¡Ê°å»Õ¡Ë
Ê¼¸Ë°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¡£Ê¼¸Ë°å²ÊÂç³ØÉÂ±¡»ºÉØ¿Í²Ê¡¢Ê¼¸Ë°å²ÊÂç³Ø¤µ¤µ¤ä¤Þ°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¡¢ÀéÁ¥ÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤à¡£Ê¼¸Ë°å²ÊÂç³ØÉÂ±¡»ºÉØ¿Í²Ê³°Íè°åÄ¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ2024Ç¯3·î¤è¤ê±Ñ¥¦¥£¥á¥ó¥º¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¶ÐÌ³¡£°å³ØÇî»Î¡£ÆüËÜ»º²ÊÉØ¿Í²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñ·ò¹¯¥¹¥Ýー¥Ä°å¡¢ÊìÂÎÊÝ¸îË¡»ØÄê°å¡£
ÃÐ´Ë½Ð·ì¤Î³µÍ×
ÃÐ´Ë½Ð·ì¤Ï¡¢Ê¬ÊÚ¸å¤Î½ÅÍ×¤Ê¹çÊ»¾É¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢»º¸å½Ð·ì¤Î¼çÍ×¤Ê¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤Ï¡¢Ê¬ÊÚ¸å¤Ë»ÒµÜ¤¬Å¬ÀÚ¤Ë¼ý½Ì¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢Ê¬ÊÚ¸å¤Î»ÒµÜ¼ý½Ì¤Ï¡¢»ÒµÜÆâ¤Î·ì´É¤ò°µÇ÷¤·¡¢½Ð·ì¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÐ´Ë½Ð·ì¤Ç¤Ï¤³¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»ýÂ³Åª¤Ê½Ð·ì¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
ÃÐ´Ë½Ð·ì¤Ï¡¢»º¸å½Ð·ì¤ÎÌó70-80%¤òÀê¤á¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÈ¯À¸Î¨¤ÏÁ´Ê¬ÊÚ¤ÎÌó5%ÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤È¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÊìÂÎ¤ÎÀ¸Ì¿¤ò¶¼¤«¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»º²Ê°åÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÐ´Ë½Ð·ì¤Ï¡¢Ê¬ÊÚ¸å24»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÃ¤ËÂÛÈ×ÊÚ½ÐÄ¾¸å¤«¤é2»þ´Ö°ÊÆâ¤ËºÇ¤âÉÑÈË¤Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢µ©¤ËÊ¬ÊÚ¸å¿ôÆü·Ð¤Ã¤Æ¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÐ´Ë½Ð·ì¤Î½ÅÍ×À¤Ï¡¢¤½¤ÎÀøºßÅª¤Ê½Å¾ÉÅÙ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢µÞÂ®¤ËÂçÎÌ½Ð·ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¡¢Â¿Â¡´ïÉÔÁ´¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»àË´¤È¤¤¤Ã¤¿¿¼¹ï¤Ê·ë²Ì¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»º²Ê°åÎÅ¥Áー¥à¤ÏÃÐ´Ë½Ð·ì¤Î¥ê¥¹¥¯°ø»Ò¤òÇ§¼±¤·¡¢Í½ËÉºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢È¯À¸»þ¤Ë¤Ï¿×Â®¤«¤ÄÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃÐ´Ë½Ð·ì¤Î¸¶°ø
ÃÐ´Ë½Ð·ì¤Î¸¶°ø¤ÏÊ£»¨¤Ç¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐÊ£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»ÒµÜ¶Ú¤ÎÈèÏ«¡¢»ÒµÜ¤Î²á¿Å¸¡¢¶Å¸Ç¾ã³²¡¢¤½¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÌôºÞ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»ÒµÜ¤Î¶ÚÆù¤ÎÈèÏ«¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÊ¬ÊÚ¤äÉÑ²ó¤Î»ÒµÜ¼ý½Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Í¶È¯Ê¬ÊÚ¤äÂ¥¿ÊÊ¬ÊÚ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢»ÒµÜ¤Î¶ÚÆù¤¬ÈèÏ«¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÈèÏ«¤·¤¿»ÒµÜ¶Ú¤Ï¡¢Ê¬ÊÚ¸å¤ËÅ¬ÀÚ¤Ë¼ý½Ì¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÃÐ´Ë½Ð·ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÒµÜ¤Î²á¿Å¸¤â½ÅÍ×¤Ê¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£Â¿ÂÛÇ¥¿±¡¢µðÂç»ù¡¢ÍÓ¿å²áÂ¿¾É¤Ê¤É¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢»ÒµÜ¤¬ÄÌ¾ï°Ê¾å¤Ë¿Å¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²áÅÙ¤Ë¿Å¸¤µ¤ì¤¿»ÒµÜ¶Ú¤Ï¡¢Ê¬ÊÚ¸å¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ë¼ý½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÐ´Ë½Ð·ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¶Å¸Ç¾ã³²¤âÃÐ´Ë½Ð·ì¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£Ç¥¿±¹â·ì°µ¾É¡¢ÂÛÈ×Áá´üÇíÎ¥¡¢ÍÓ¿åºÉÀò¾É¤Ê¤É¤Î¹çÊ»¾É¤Ç¤Ï¡¢¶Å¸Ç°ø»Ò¤Î¾ÃÈñ¤ä·ì¾®ÈÄ¤Î¸º¾¯¤¬µ¯¤³¤ê¡¢½Ð·ì·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀèÅ·À¤Î¶Å¸Ç¾ã³²¤ò»ý¤Ä½÷À¤â¡¢ÃÐ´Ë½Ð·ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤ÊÌôºÞ¤âÃÐ´Ë½Ð·ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Î²»À¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡Ê»Òáò¤ÎÍ½ËÉ¤ä¼£ÎÅ¤Ë»ÈÍÑ¡Ë¡¢¥Ë¥È¥í¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡Ê»ÒµÜÃÐ´ËÌô¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¡Ë¡¢¥Ï¥í¥²¥ó²½Ëã¿ìÌô¤Ê¤É¤Ï¡¢»ÒµÜ¶Ú¤Î¼ý½ÌÎÏ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢ÂÛÈ×¤Î°Û¾ï¡ÊÁ°ÃÖÂÛÈ×¡¢ÌþÃåÂÛÈ×¤Ê¤É¡Ë¤âÃÐ´Ë½Ð·ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢ÂÛÈ×ÉÕÃåÉô°Ì¤Î»ÒµÜ¶Ú¤¬Àµ¾ï¤Ë¼ý½Ì¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹âÎð½Ð»º¡¢Â¿»º¡¢ÈîËþ¡¢ÉÏ·ì¤Ê¤É¤âÃÐ´Ë½Ð·ì¤Î¥ê¥¹¥¯°ø»Ò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢»ÒµÜ¶Ú¤Îµ¡Ç½¤äÁ´¿È¾õÂÖ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÖÀÜÅª¤ËÃÐ´Ë½Ð·ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÐ´Ë½Ð·ì¤Î¸¶°ø¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤Ç¥ÉØ¤òÆÃÄê¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÍ½ËÉºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¾å¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÐ´Ë½Ð·ì¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Î¿×Â®¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤ÊÂÐ±þ¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Á´¤Æ¤Î¾ÉÎã¤ÇÌÀ³Î¤Ê¸¶°ø¤òÆÃÄê¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¹¥¯°ø»Ò¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤âÃÐ´Ë½Ð·ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÃÐ´Ë½Ð·ì¤ÎÁ°Ãû¤ä½é´ü¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÃÐ´Ë½Ð·ì¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢ÆÍÁ³È¯¾É¤·¡¢µÞÂ®¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÁ°Ãû¤ä½é´ü¾É¾õ¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Ë¼ç¤Ê¾É¾õ¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¤â¸²Ãø¤Ê¾É¾õ¤Ï¡¢Ê¬ÊÚ¸å¤Î»ýÂ³Åª¤Ê½Ð·ì¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢Ê¬ÊÚ¸å¤Î½Ð·ì¤Ï½ù¡¹¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÐ´Ë½Ð·ì¤Ç¤ÏÂçÎÌ¤ÎÁ¯·ì¤¬»ýÂ³Åª¤ËÎ®½Ð¤·¤Þ¤¹¡£½Ð·ìÎÌ¤ÏÃ»»þ´Ö¤Ç500ml°Ê¾å¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï1000ml°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÒµÜ¤Î¿¨¿Ç½ê¸«¤â½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£Àµ¾ï¤Ê¾ì¹ç¡¢Ê¬ÊÚ¸å¤Î»ÒµÜ¤Ï¼ý½Ì¤·¤Æ¹Å¤¯¿¨¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÐ´Ë½Ð·ì¤Ç¤Ï»ÒµÜ¤¬Æð¤é¤«¤¯¡¢ÃÐ´Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£»ÒµÜÄì¤Î°ÌÃÖ¤âÄÌ¾ï¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´µ¼Ô¤ÎÁ´¿È¾õÂÖ¤ÎÊÑ²½¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÂçÎÌ½Ð·ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÑÌ®¡§¿´Çï¿ô¤¬100²ó/Ê¬°Ê¾å¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
·ì°µÄã²¼¡§¼ý½Ì´ü·ì°µ¤¬90mmHgÌ¤Ëþ¤ËÄã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÆµÛ¿ô¤ÎÁý²Ã¡§¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¯Â®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´éÌÌÁóÇò¡§ÈéÉæ¤¬ÁóÇò¤Ë¤Ê¤ê¡¢Îä´À¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Õ¼±¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊÑ²½¡§ÉÔ°Â´¶¤ä¾ÇÁç´¶¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë°Õ¼±¤¬Û¯Û°¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª»º¸å¤ÎÇ¥ÉØ¤¬¡Ö²¿¤È¤Ê¤¯µ¤Ê¬¤¬°¤¤¡×¡ÖÂÎ¤¬Îä¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤â¡¢½é´ü¤Î½ÅÍ×¤Ê¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÃÐ´Ë½Ð·ì¤ÎÁ°Ãû¤È¤·¤Æ¡¢Ê¬ÊÚÃæ¤äÊ¬ÊÚÄ¾¸å¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬¸«¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ê¬ÊÚÂè3´ü¡ÊÂÛÈ×ÊÚ½Ð´ü¡Ë¤¬Á«±ä¤¹¤ë¡£
ÂÛÈ×ÊÚ½Ð¸å¤â»ÒµÜ¼ý½Ì¤¬ÉÔÎÉ¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¬ÊÚÃæ¤Ë»ÒµÜ¼ý½ÌÌô¡Ê¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤Ê¤É¡Ë¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤¬°¤¤¡£
¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤ä¾õ¶·¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢°åÎÅ¼Ô¤ÏÃÐ´Ë½Ð·ì¤Î²ÄÇ½À¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¿×Â®¤ËÉ¾²Á¤ÈÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´µ¼Ô¤ä²ÈÂ²¤â¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤¤¡¢°Û¾ï¤ò´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë°åÎÅ¼Ô¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÃÐ´Ë½Ð·ì¤ÏµÞÂ®¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Áá´üÈ¯¸«¤È¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤¬´µ¼Ô¤ÎÍ½¸å¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÐ´Ë½Ð·ì¤Î¸¡ºº¡¦¿ÇÃÇ
ÃÐ´Ë½Ð·ì¤Î¿ÇÃÇ¤Ï¼ç¤ËÎ×¾²¾É¾õ¤È¿ÈÂÎ½ê¸«¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¶°ø¤ÎÆÃÄê¤ä½Å¾ÉÅÙ¤ÎÉ¾²Á¤Î¤¿¤á¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ë¿Ç¤È¿¨¿Ç
³°±¢Éô¤äçµ¤«¤é¤Î½Ð·ìÎÌ¤ÈÀ¾õ¤ò´Ñ»¡¤·¤Þ¤¹¡£
»ÒµÜÄì¤Î°ÌÃÖ¤È¹Å¤µ¤ò¿¨¿Ç¤ÇÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£ÃÐ´Ë½Ð·ì¤Ç¤Ï»ÒµÜ¤¬Æð¤é¤«¤¯¡¢Âç¤¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¤¥¿¥ë¥µ¥¤¥ó¤ÎÂ¬Äê
·ì°µ¡¢Ì®Çï¡¢¸ÆµÛ¿ô¡¢ÂÎ²¹¤òÂ¬Äê¤·¤Þ¤¹¡£
°Õ¼±¥ì¥Ù¥ë¤âÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
·ì±Õ¸¡ºº
·ì»»¡§¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥óÃÍ¤ä·ì¾®ÈÄ¿ô¤òÂ¬Äê¤·¡¢¼º·ì¤ÎÄøÅÙ¤ä¶Å¸Ç¾ã³²¤ÎÍÌµ¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
¶Å¸Çµ¡Ç½¸¡ºº¡§PT¡¢APTT¡¢¥Õ¥£¥Ö¥ê¥Î¥²¥ó¤Ê¤É¤òÂ¬Äê¤·¡¢ÇÅ¼ïÀ·ì´ÉÆâ¶Å¸Ç¾É¸õ·²¡ÊDIC¡Ë¤ÎÍÌµ¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
·ì±Õ·¿¤È¥¯¥í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡§Í¢·ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¶²»ÇÈ¸¡ºº
»ÒµÜÆâ¤ÎÂÛÈ×°ä»Ä¤ä·ì¼ð¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥éー¥É¥×¥éË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ»ÒµÜÆâ¤Î·ìÎ®¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½Ð·ìÎÌ¤ÎÂ¬Äê
·×ÎÌ¥Ð¥Ã¥°¤ä½ÅÎÌË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ½Ð·ìÎÌ¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÀµ³Î¤ËÂ¬Äê¤·¤Þ¤¹¡£
çµ¶À¿Ç
ðô´É¤äçµÊÉ¤«¤é¤Î½Ð·ì¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
»ÒµÜÆâÍÆÊª¤ÎÉÂÍý¸¡ºº
ÂÛÈ×°ä»Ä¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢»ÒµÜÆâÍÆÊª¤ÎÉÂÍý¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÇÃÇ´ð½à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢WHO¤ÎÄêµÁ¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë´ð¤Å¤¯¤È¡¢Ê¬ÊÚ¸å¤«¤é»º¸å12½µ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë500ml-1000ml°Ê¾å¤Î½Ð·ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÃÐ´Ë½Ð·ì¤È¿ÇÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÐ´Ë½Ð·ì¤Î¿ÇÃÇ¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Î»º¸å½Ð·ì¤Î¸¶°ø¡ÊÎã¡§»ºÆ»Îö½ý¡¢ÂÛÈ×°ä»Ä¡¢¶Å¸Ç¾ã³²¤Ê¤É¡Ë¤È¤Î´ÕÊÌ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾õÂÖ¤Ï¾É¾õ¤¬½ÅÊ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÀµ³Î¤Ê¿ÇÃÇ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ÇÃÇ¸å¤â·ÑÂ³Åª¤ÊÉ¾²Á¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£½Ð·ìÎÌ¡¢¥Ð¥¤¥¿¥ë¥µ¥¤¥ó¡¢»ÒµÜ¤Î¾õÂÖ¤òÄê´üÅª¤Ë¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¡¢¼£ÎÅ¸ú²Ì¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÃÐ´Ë½Ð·ì¤Î¿ÇÃÇ¤È´ÉÍý¤Ë¤Ï¡¢¿×Â®À¤ÈÀµ³ÎÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»º²Ê°åÎÅ¥Áー¥à¤Ï¾ï¤ËÃÐ´Ë½Ð·ì¤Î²ÄÇ½À¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¿ÇÃÇ¼ê½ç¤ò¿×Â®¤Ë¼Â»Ü¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÐ´Ë½Ð·ì¤Î¼£ÎÅ
ÃÐ´Ë½Ð·ì¤Î¼£ÎÅ¤Ï¡¢½Ð·ì¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤È´µ¼Ô¤ÎÁ´¿È¾õÂÖ¤Î°ÂÄê²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¿×Â®¤«¤ÄÃÊ³¬Åª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Ë¼ç¤Ê¼£ÎÅÊýË¡¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
½é´üÂÐ±þ
»ÒµÜ¥Þ¥Ã¥µー¥¸¡§³°Éô¤«¤é»ÒµÜÄì¤ò¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤·¡¢»ÒµÜ¼ý½Ì¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
ç¯æù¥«¥Æー¥Æ¥ëÎ±ÃÖ¡§ç¯æù¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ÒµÜ¼ý½Ì¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¤¥¿¥ë¥µ¥¤¥ó¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡§·ì°µ¡¢Ì®Çï¡¢¸ÆµÛ¿ô¡¢°Õ¼±¥ì¥Ù¥ë¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
ÌôÊªÎÅË¡
¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¡§Âè°ìÁªÂòÌô¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶ÚÆùÆâÃí¼Í¤äÀÅÌ®ÆâÅêÍ¿¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ë¥´¥á¥È¥ê¥ó¡§»ÒµÜ¼ý½ÌºîÍÑ¤¬¶¯ÎÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â·ì°µ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¹¥¿¥°¥é¥ó¥¸¥óF2¦Á¡§»ÒµÜ¼ý½ÌºîÍÑ¤¬¶¯¤¯¡¢ÉûºîÍÑ¤¬Èæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¥ß¥½¥×¥í¥¹¥Èー¥ë¡§·Ð¸ý¡¢¤Þ¤¿¤ÏÀå²¼ÅêÍ¿¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Í¢±Õ¡¦Í¢·ìÎÅË¡
ÂçÎÌÍ¢±Õ¡§½Û´Ä·ì±ÕÎÌ¤ò°Ý»ý¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÍ½ËÉ¤·¤Þ¤¹¡£
Í¢·ì¡§ÀÖ·ìµåÍ¢·ì¡¢¿·Á¯Åà·ë·ìÞù¡¢·ì¾®ÈÄÍ¢·ì¤òÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¡³£Åª°µÇ÷Ë¡
»ÒµÜ¥Ð¥ëー¥ó¥¿¥ó¥Ý¥Êー¥Ç¡§»ÒµÜÆâ¤Ë¥Ð¥ëー¥ó¤òÁÞÆþ¤·¡¢ÆâÉô¤«¤é°µÇ÷¤·¤Þ¤¹¡£
·ì´ÉºÉÀò½Ñ
»ÒµÜÆ°Ì®ºÉÀò½Ñ¡§Êü¼ÍÀþ²ÊÅª²ðÆþ¤Ë¤è¤ê¡¢½Ð·ìÉô°Ì¤Î·ì´É¤òÁªÂòÅª¤ËºÉÀò¤·¤Þ¤¹¡£
¼ê½ÑÎÅË¡
»ÒµÜ°µÇ÷Ë¥¹ç¡§¼ê½ÑÃæ¤Î½Ð·ì¤Ç¤Ï»ÒµÜ¤ò³°Éô¤«¤é°µÇ÷¤¹¤ë¤è¤¦¤ËË¥¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÒµÜÆ°Ì®·ëå§½Ñ¡§³«Ê¢¤·¤Æ»ÒµÜÆ°Ì®¤ò·ëå§¤·¤Þ¤¹¡£
ÆâÄ²¹üÆ°Ì®·ëå§½Ñ¡§¤è¤êÃæ¿õÂ¦¤ÎÆ°Ì®¤ò·ëå§¤·¤Þ¤¹¡£
»ÒµÜÁ´Å¦½Ð½Ñ¡§ºÇ½ªÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¶Å¸Ç¾ã³²¤Î´ÉÍý
¥Õ¥£¥Ö¥ê¥Î¥²¥óÀ½ºÞ¡¢¶Å¸Ç°ø»ÒÀ½ºÞ¡¢¹³ÀþÍÏÌô¡Ê¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À¡Ë¤Ê¤É¤òÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÅêÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼£ÎÅ¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢½Ð·ì¤ÎÄøÅÙ¡¢´µ¼Ô¤ÎÁ´¿È¾õÂÖ¡¢»ÜÀß¤ÎÀßÈ÷¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô¤Î¼£ÎÅË¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼£ÎÅÃæ¤Ï¡¢½Ð·ìÎÌ¡¢¥Ð¥¤¥¿¥ë¥µ¥¤¥ó¡¢°Õ¼±¥ì¥Ù¥ë¡¢Ç¢ÎÌ¤Ê¤É¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¡¢¼£ÎÅ¸ú²Ì¤òÉ¾²Á¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¼£ÎÅÊý¿Ë¤ò½¤Àµ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçÎÌ½Ð·ì¤ËÈ¼¤¦¹çÊ»¾É¡ÊDIC¡¢¿ÕÉÔÁ´¡¢¿´ÉÔÁ´¤Ê¤É¡Ë¤ÎÍ½ËÉ¤È´ÉÍý¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÃÐ´Ë½Ð·ì¤Î¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¡¢¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤ÈÂ¿¿¦¼ï¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î»ÜÀß¤Ç¤ÏÃÐ´Ë½Ð·ì¤ò´Þ¤à»º¸å½Ð·ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ±þ¥×¥í¥È¥³¥ë¤òÀ°È÷¤·¡¢Äê´üÅª¤Ê·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÐ´Ë½Ð·ì¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¡¦Í½ËÉ¤ÎÊýË¡
ÃÐ´Ë½Ð·ì¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í
ÃÐ´Ë½Ð·ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥¹¥¯°ø»Ò¤òÍý²ò¤·¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÍ½ËÉºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÃÐ´Ë½Ð·ì¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤ºÂ¿»ºÉØ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½Ð»º²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢»ÒµÜ¶Ú¤Î¼ý½ÌÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹âÎð½Ð»º¤â°ì¤Ä¤Î¥ê¥¹¥¯°ø»Ò¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë»ÒµÜ¶Ú¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼ý½Ì¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿ÂÛÇ¥¿±¤äµðÂç»ù½Ð»º¤Î·Ð¸³¼Ô¤â¡¢ÃÐ´Ë½Ð·ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»ÒµÜ¤Î²á¿Å¸¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢Ê¬ÊÚ¸å¤Î»ÒµÜ¼ý½ÌÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢ÍÓ¿å²áÂ¿¾É¤Î´û±ý¤â¥ê¥¹¥¯°ø»Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¹»þ´Ö¤ÎÊ¬ÊÚ¤äÍ¶È¯Ê¬ÊÚ¤ò·Ð¸³¤·¤¿½÷À¤â¡¢ÃÐ´Ë½Ð·ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢»ÒµÜ¶Ú¤¬ÈèÏ«¤·¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¼ý½Ì¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°ÃÖÂÛÈ×¤äÌþÃåÂÛÈ×¤Ê¤É¤ÎÂÛÈ×°Û¾ï¤âÃÐ´Ë½Ð·ì¤Î¥ê¥¹¥¯°ø»Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢ÂÛÈ×ÉÕÃåÉô°Ì¤Î»ÒµÜ¶Ú¤¬Àµ¾ï¤Ë¼ý½Ì¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¥¿±¹â·ì°µ¾É¸õ·²¤äÇ¥¿±Ãæ¤ÎÉÏ·ì¤â¡¢ÃÐ´Ë½Ð·ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾õÂÖ¤Ï¡¢»ÒµÜ¶Ú¤Îµ¡Ç½¤äÁ´¿È¾õÂÖ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÖÀÜÅª¤ËÃÐ´Ë½Ð·ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½ËÉ¤ÎÊýË¡
Í½ËÉÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤ºÇ¥¿±Ãæ¤«¤é¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê·ò¹¯´ÉÍý¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¬ÊÚÃæ¤ª¤è¤ÓÊ¬ÊÚÄ¾¸å¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Âè»°´ü¡ÊÂÛÈ×ÊÚ½Ð´ü¡Ë¤ÎÀÑ¶ËÅª´ÉÍý¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤ÎÍ½ËÉÅªÅêÍ¿¡¢çÁÂÓ¤ÎÁá´ü·ëå§¡¢¹µ¤¨¤á¤ÊçÁÂÓ¸£°ú¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¬ÊÚ¸å½Ð·ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¬ÊÚ¸åÁá´ü¤«¤é¤Î»ÒµÜ¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤âÍ¸ú¤ÊÍ½ËÉºö¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»ÒµÜ¼ý½Ì¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÃÐ´Ë½Ð·ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¹¥¯°ø»Ò¤ò»ý¤ÄÇ¥ÉØ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ê¬ÊÚÁ°¤«¤é½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÉÏ·ì¤Î²þÁ±¡¢Í¢·ì¤Î½àÈ÷¡¢Â¿¿¦¼ï¥Áー¥à¤Ë¤è¤ëÊ¬ÊÚ·×²è¤ÎÎ©°Æ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
»º¸å¤Ï¡¢»ÒµÜ¼ý½Ì¤Î¾õÂÖ¤ä½Ð·ìÎÌ¤òÃí°Õ¿¼¤¯´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£°Û¾ï¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Å¾É²½¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÍ½ËÉºö¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÐ´Ë½Ð·ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´°Á´¤ËÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊ¬ÊÚ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÐ´Ë½Ð·ì¤Î²ÄÇ½À¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¡¢¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Áá´üÈ¯¸«¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÐ´Ë½Ð·ì¤Ë¤è¤ë½ÅÆÆ¤Ê¹çÊ»¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤·ìÍ§ÉÂ
DIC¡ÊÇÅ¼ïÀ·ì´ÉÆâ¶Å¸Ç¡ËÇò·ìÉÂ
·ì¾®ÈÄ¸º¾¯¾É¡ÊThrombocytopenia¡Ë
´ÎÂ¡¤¬¤ó
¹³¥ê¥ó»é¼Á¹³ÂÎ¾É¸õ·²
»²¹ÍÊ¸¸¥
WOMAN Trial Collaborators. Effect of early tranexamic acid administration on mortality, hysterectomy, and other morbidities in women with post-partum haemorrhage (WOMAN): an international, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2017;389(10084):2105-2116.
Evensen A, Anderson JM, Fontaine P. Postpartum Hemorrhage: Prevention and Treatment. Am Fam Physician. 2017;95(7):442-449.
Weeks A. The prevention and treatment of postpartum haemorrhage: what do we know, and where do we go to next? BJOG. 2015;122(2):202-210.
Kawakita T, Landy HJ. Surgical management of abnormal uterine bleeding in pregnancy. Obstet Gynecol Clin North Am. 2013;40(4):677-692.
Mousa HA, Blum J, Abou El Senoun G, Shakur H, Alfirevic Z. Treatment for primary postpartum haemorrhage. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(2):CD003249.
Akinlusi FM, Rabiu KA, Durojaiye IA, Adewunmi AA, Ottun TA, Oshodi YA. Caesarean delivery-related blood transfusion: correlates in a tertiary hospital in Southwest Nigeria. BMC Pregnancy Childbirth. 2018;18(1):24.
Bateman BT, Berman MF, Riley LE, Leffert LR. The epidemiology of postpartum hemorrhage in a large, nationwide sample of deliveries. Anesth Analg. 2010;110(5):1368-1373.
Buzaglo N, Harlev A, Sergienko R, Sheiner E. Risk factors for early postpartum hemorrhage (PPH) in the first vaginal delivery, and obstetrical outcomes in subsequent pregnancy. J Matern Fetal Neonatal Med. 2015;28(8):932-937.
Dahlke JD, Mendez-Figueroa H, Maggio L, et al. Prevention and management of postpartum hemorrhage: a comparison of 4 national guidelines. Am J Obstet Gynecol. 2015;213(1):76.e1-76.e10.
Sentilhes L, Merlot B, Madar H, Sztark F, Brun S, Deneux-Tharaux C. Postpartum haemorrhage: prevention and treatment. Expert Rev Hematol. 2016;9(11):1043-1061.