【ライブレポート】ゆず新曲「flowers」をツアー大阪公演で初披露！「このツアーにぴったりな曲ができました」（北川悠仁）

■ゆず、2023年開催のKアリーナ横浜こけら落としライブ映像全編を1月14日21時よりプレミア公開!

ゆずが、1月11日・12日の2日間、大阪城ホールで全国アリーナツアー『YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑』大阪公演を開催。リリースされたばかりの新曲「flowers」を自身のライブで初披露した。

ゆずは2024年12月27日に、同楽曲を完全サプライズで配信リリース。後にスマホゲーム『モンスターストライク』コラボレーションソングのタイアップが発表され、CMやアニメ『モンスターストライク エル 堕天の覚醒』(YouTubeにて公開中)の主題歌に起用。また、被写体を3次元で動画のように撮影する手法・ボリュメトリックビデオ技術でモンストの世界観と融合したMVも公開されている。

2024年末に『ミュージックステーション SUPERLIVE 2024』にて最速初披露されていた「flowers」。自身のツアーでファンに向けたお披露目は、2025年一発目のライブとなったこの日が初。

北川悠仁の「曲をつくったら(ライブで)やりたくなっちゃう。このツアーにぴったりな曲ができました」というMCから、巨大なLED画面に映し出されるMVを背景に、楽曲の展開とともに無数の照明・レーザーと連動した圧巻の演出でパフォーマンス。会場に集まった約9,000人のファンを沸かせ、早くもツアーのハイライトシーンとなるような盛り上がりをみせた。

ゆずは2024年10月より、最新アルバム『図鑑』を引っ提げて全国アリーナツアー『YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑』を敢行中。3月にはあらたにセットリストを再構成して臨む追加公演『YUZU ARENA TOUR 2025 図鑑 spring has come』を開催。これを記念して、1月14日21時より、ゆずYouTubeオフィシャルチャンネルにて2023年開催のKアリーナ横浜こけら落とし公演『YUZU SPECIAL LIVE 2023 HIBIKI in K-Arena Yokohama DAY3 BEAUTIFUL × FUTARI & ALL STARS』のライブ映像全編をプレミア公開することが決定している。

リリース情報

2024.12.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「flowers」

ツアー特設サイト

https://yuzu-official.com/pages/yuzu_arenatour2024-2025

ゆず OFFICIAL SITE

https://yuzu-official.com/