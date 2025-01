マーベルキャラクターが登場！東京ディズニーランド「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」

東京ディズニーランドのアトラクション「イッツ・ア・スモールワールド」にマーベル・スタジオのキャラクターが期間限定で初登場!

「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」が2025年1月15日よりスタートします。

東京ディズニーランド「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」

開催期間:2025年1月15日(水)〜6月30日(月)

東京ディズニーランドでは、「イッツ・ア・スモールワールド」の愛らしいスタイルでデザインされたマーベル・スタジオのキャラクターたちが登場する「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」を、約半年間の期間限定、2025年1月15日(水)〜6月30日(月)に開催!

東京ディズニーリゾート®のアトラクションにマーベル・スタジオのキャラクターが登場するのは今回が初めてです。

「イッツ・ア・スモールワールド」は、ボートに乗ってディズニー映画に登場するさまざまなキャラクターや世界各国の子どもたち、動物たちに迎えられながら、“世界で一番幸せな船旅”を体験することができるアトラクションです。

「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」では、映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズでおなじみのグルートを筆頭に、マーベル・スタジオの映画に登場するスーパーヒーローの仲間たちと地球でバケーションを過ごしている様子が期間限定で楽めます。

グルートは世界各地で仲間たちと出会い、子どもたちに囲まれてさまざまな地域の文化や音楽を体験します。

「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」の実施にあたり、マーベル・スタジオのキャラクターたちが愛らしく仕上げられる様子の映像が公開されています。

なお、ディズニー映画の人気キャラクターたちにも引き続き世界各国で会うことができます。

スタート

航路初盤には、

旅をしているグルートが登場☆

ヨーロッパ

最初の旅のエリア、ヨーロッパ。

まずは、イギリスの楽団に交じってグルートが登場!

続いて、羊飼いと一緒のグルート。

イタリアのゴンドラに乗って、

『ガーディアンズ・オブ・ ギャラクシー』のロケットと一緒にいるグルート。

アジア

ディズニー映画『ヘラクレス』にあわせて、

『インクレディブル・ハルク』 のハルクと

グルート。

日本の桜の木の下には『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』の

ガモーラ、マンティスとグルート。

香港には、『ドクター・ストレンジ』のドクター・ストレンジ、ウォンとグルート。

アフリカ

アフリカエリアは、ラクダと一緒に『マーベルズ』よりミズ・マーベルとグルートが登場!

アフリカの自然あふれるエリアには、『ブラックパンサー/ワカン ダ・フォーエバー』より

ブラックパンサー(シュリ)と

グルート。

虫眼鏡で拡大された『アントマン&ワスプ』よりアントマン、ワスプとグルート。

中南米

続いて、中南米エリア。

『キャプテン・アメリカ』よりキャプテン・アメリカ(サム・ウィルソン)とグルート。

『ガーディアンズ・オブ・ ギャラクシー』よりドラックス、 スター・ロードとグルート。

『キャプテン・マーベル』より キャプテン・マーベルとグルート。

『マイティ・ソー 』より

ソーと

グルートが立て続けに登場します☆

南太平洋の島々

南太平洋の島々はかわいいグルートが

2箇所登場します。

フィナーレ

終盤にも 随所にグルートが 旅をしている様子が 見られます。

オリジナルコミック「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート:テイクオフ」

東京ディズニーリゾート・アプリでは、東京ディズニーランドに来園すると読める、地球でのバケーションを計画するグルートのオリジナルコミック「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート:テイクオフ」を配信!

2025年6月30日(月)までの期間限定です☆

東京ディズニーリゾートのアトラクションにマーベル・スタジオのキャラクターたちが初登場する「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」

2025年1月15日スタートです。

©Disney

©2025 MARVEL

※本プログラムの実施に伴い、「イッツ・ア・スモールワールド」は2024年秋クローズしました。

※「イッツ・ア・スモールワールド」はNIPPONEXPRESSホールディングス株式会社が提供しています

