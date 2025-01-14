¥È¥é¥ó¥×»á¡¢¾¦Ì³¾Ê¤ÎÂÐÃæ¼çÍ×¥Ý¥¹¥È¤ËÄÌ¾¦ÊÛ¸î»Î¤Îµ¯ÍÑ¸¡Æ¤
Karen Freifeld
[£±£³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ´Ø·¸¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¾¦Ì³¾Ê»º¶È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶É¡Ê£Â£É£Ó¡Ë¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÎÄÌ¾¦ÊÛ¸î»Î¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥±¥¹¥é¡¼»á¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Â£É£Ó¥È¥Ã¥×¤ÏÊÆÃæ¥Ï¥¤¥Æ¥¯¶¥Áè¤òº¸±¦¤¹¤ë¼çÍ×¥Ý¥¹¥È¡£
¥¦¥£¥ë¥Þ¡¼¥Ø¥¤¥ëË¡Î§»öÌ³½ê¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥±¥¹¥é¡¼»á¤Ï¡¢Âè£±¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¡¢¾¦Ì³¾Ê¤Î¼¹¹Ô¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Ã´Åö¼¡´±Êä¤À¤Ã¤¿¡£
£Â£É£Ó¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÁª¤Ð¤ì¤ì¤Ð¡¢¥±¥¹¥é¡¼»á¤ÏÃæ¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¥ê¥¹¥¯¤ò¤â¤¿¤é¤¹¹ñ¤ËÍ¢½Ð¤µ¤ì¤ëÊÆ¹ñ¤Îµ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¢½Ð´ÉÍý¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»áÀ¯¸¢°Ü¹Ô¥Á¡¼¥à¤È¥±¥¹¥é¡¼»á¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¸½»þÅÀ¤Ç±þÅú¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤Ç£Â£É£Ó¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¥é¥ó¡¦¥¨¥¹¥Æ¥Ù¥¹¾¦Ì³¼¡´±¡£È¾Æ³ÂÎ¤È¤½¤ÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬À©¤ä¡¢Ãæ¹ñÄÌ¿®µ¡´ïÂç¼ê¡¢²Ú°Ùµ»½Ñ¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬À©¤ò´ÆÆÄ¤·¤Æ¤¤¿¡£