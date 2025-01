Microsoftはこのほど、「Fixes or workarounds for recent issues in OneDrive - Microsoft Support」において、MacアプリをフリーズさせるOneDriveの不具合が修正されたと伝えた。Fixes or workarounds for recent issues in OneDrive - Microsoft Support○不具合の概要と回避策この不具合は、「デスクトップ」フォルダまたは「ドキュメント」フォルダ内のファイルを開いたり保存したりした場合に、Macアプリケーションがフリーズする可能性があるというもの。macOS 15 SequoiaのOneDriveのみ影響を受ける。