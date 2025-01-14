·Ð¾ï¼ý»Ù11·î¤Ï3Ãû3525²¯±ß¤Î¹õ»ú¡¢3¥«·î¤Ö¤ê¹â¿å½à¡áºâÌ³¾Ê

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Tetsushi Kajimoto
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http://www.mof.go.jp/international_policy/reference/balance_of_payments/release_date.htm