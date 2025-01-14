¡ÚÄÁ¸½¾Ý¡Û¡ÖUFO¤Ê¤Î¤«¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¡×¸µÆü¤ÎÌë¶õ¤Ë¡È¥Ø¥Ó¡É¤¬½Ð¸½!? ËÌ³¤Æ»¤Ç6ËÜ¤Î¡Ö¸÷Ãì¡×¤â¡Ä¤½¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡©
³ÆÃÏ¤ÎÌë¶õ¤ÇÆæ¤Î¸÷¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£¸µÆü¤ÎµÜ¾ë¡¦ÀçÂæ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ø¥Ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ë°ìÎó¤ËÊÂ¤Ö¸÷¤ä¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦¹õ¾¾ÆâÄ®¤Ç¤Ï¡¢¶õ¤ËÉâ¤«¤Ö6ËÜ¤Î¸÷¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
»£±Æ¼Ô¤Ï¡ÖUFO¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸÷¤ÎÀµÂÎ¤Ï²¿¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö´³»Ù¤Î¥Ø¥Ó¤Î»È¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¸µÆü¤ÎµÜ¾ë¡¦ÀçÂæ»Ô¤Ç½é·Øµ¢¤ê¤Î²ÈÂ²¤¬»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìë¶õ¤Ë1Îó¤ËÊÂ¤Ö¸÷¡£
»£±Æ¼Ô¡§
¤³¤ì¤ÏUFO¤Ê¤Î¤«¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éº£Ç¯¤Î´³»Ù¤Î¥Ø¥Ó¤Î»È¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÏ¢¤Ê¤ë¸÷¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ä¡£
Ê¿ÄÍ»ÔÇîÊª´Û¤ÎÆ£°æÂçÃÏ¤µ¤ó¤Ë±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯±ÒÀ±¡£¡Ø¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¥È¥ì¥¤¥ó¡Ù¤ä¡Ø¶ä²ÏÅ´Æ»¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÇÏÃÂê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÀµÂÎ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ë¶È¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤¿ÄÌ¿®±ÒÀ±¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Ìë¶õ¤ËÉâ¤«¤Ö¡Ö¸÷Ãì¡×
°ìÊý¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦¹õ¾¾ÆâÄ®¤Ç¤Ï¡¢¶õ¤ËÉâ¤«¤Ö6ËÜ¤Î¸÷¤ÎÃì¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£
»£±Æ¼Ô¡§
°ÜÆ°Ãæ¡¢¼Ö¤ÎÀµÌÌ¤«¤é¸÷¤ÎÃì¤¬ÆÍÁ³1ËÜ¸«¤é¤ì¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢Ãì¤¬2¡¢3ËÜ¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢ÆÉ¤ó¤Ç»ú¤Î¤´¤È¤¯¡Ö¸÷Ãì¡Ê¤³¤¦¤Á¤å¤¦¡Ë¡×¡£
µùÁ¥¤Ê¤É¤Î¸÷¤¬¡¢Âçµ¤Ãæ¤ÎÉ¹¤ÎÎ³¤ËÈ¿¼Í¤·¤Æ¤ª¤³¤ëÄÁ¤·¤¤¸½¾Ý¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
»£±Æ¼Ô¡§
¹¬Àè¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢±¿¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×1·î13ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë