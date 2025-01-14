¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢¡Ö2024 Weibo Night¡×Ç¯´ÖÉ½¸½ÎÏ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¥ï¡¼¥É¼õ¾Þ¤òÊó¹ð
²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬12Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¡Ö2024 Weibo Night¡ÊÈùÇîÇ·Ìë¡Ë¡×Ç¯´ÖÉ½¸½ÎÏ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¥ï¡¼¥É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È4ÅÀ¡Û¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¡Ø2024 Weibo Night¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¹©Æ£ÀÅ¹á
²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¹©Æ£ÀÅ¹á¡£
¹©Æ£¤Ï12Æü¡¢¡ÖWeibo¤è¤ê¡¡Ç¯´ÖÉ½¸½ÎÏ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¥ï¡¼¥É¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤â¡¢´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¡¤³¤ì¤«¤é¤âÃÏÆ»¤Ë¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë²Î¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤â¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Î¤ª±¢¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥´¡¼¥ë¥É¥É¥ì¥¹¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡Ö2024 Weibo Night¡ÊÈùÇîÇ·Ìë¡Ë¡×¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖâÁ¤·¤¤¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¾Þ¤Ç¤¹¤Í!!¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âµ±¤Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È4ÅÀ¡Û¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¡Ø2024 Weibo Night¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¹©Æ£ÀÅ¹á
²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¹©Æ£ÀÅ¹á¡£
¹©Æ£¤Ï12Æü¡¢¡ÖWeibo¤è¤ê¡¡Ç¯´ÖÉ½¸½ÎÏ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¥ï¡¼¥É¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤â¡¢´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¡¤³¤ì¤«¤é¤âÃÏÆ»¤Ë¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë²Î¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤â¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Î¤ª±¢¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥´¡¼¥ë¥É¥É¥ì¥¹¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡Ö2024 Weibo Night¡ÊÈùÇîÇ·Ìë¡Ë¡×¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖâÁ¤·¤¤¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¾Þ¤Ç¤¹¤Í!!¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âµ±¤Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×