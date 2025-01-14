Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Þ¤Ç3¥«·î¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¿½¤·¹þ¤ß³«»Ï
¡¡4·î¤Ë³«Ëë¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï¡ÖÊÂ¤Ð¤Ê¤¤ËüÇî¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡13Æü¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë»öÁ°Í½Ìó¤ÎÃêÁª¿½¤·¹þ¤ß¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î36´Û¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ä¡¢³«ËëÆü¤Î4·î13Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë²Î¼ê¡ÖAdo¡×¤µ¤ó¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É11¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢Á°Çä¤ê·ô¤ÎÈÎÇäËç¿ô¤ÏÌÜÉ¸¤ÎÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤È¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¨²ñ´´Éô¤Ï¡ÖÍ½Ìó¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤ÇËüÇî¤Ø¤Î´Ø¿´¤â¹â¤Þ¤ë¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2025Ç¯1·î14ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë
¡¡13Æü¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë»öÁ°Í½Ìó¤ÎÃêÁª¿½¤·¹þ¤ß¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î36´Û¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ä¡¢³«ËëÆü¤Î4·î13Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë²Î¼ê¡ÖAdo¡×¤µ¤ó¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É11¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢Á°Çä¤ê·ô¤ÎÈÎÇäËç¿ô¤ÏÌÜÉ¸¤ÎÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤È¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¨²ñ´´Éô¤Ï¡ÖÍ½Ìó¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤ÇËüÇî¤Ø¤Î´Ø¿´¤â¹â¤Þ¤ë¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2025Ç¯1·î14ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë