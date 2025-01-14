Ä«¥É¥é¤Î¡Ö¸½Âå¤â¤Î¡×¤Ï¤Ê¤¼¶ì¤·¤¤¤Î¤«¡Ä50Ç¯°Ê¾å¡¢¸«Â³¤±¤Æ¹Í¤¨¤¿¡ª¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤µ¤À¤±¡×¤òÍ¥Àè¤·¤¿Êª¸ì¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¡Ö¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸åÈ¾¤Ø¤Î´üÂÔ¡×¡ª
¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤¬¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï9Ï¢µÙ¤Ï¡¢Ä«¥É¥é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£
12·î27Æü¤Î¶âÍË¤Î65ÏÃ¤¬Ç¯Æâ¤ÎºÇ½ªÊüÁ÷¤Ç¡¢Íâ½µ°ì½µ´Ö¤¬´Ý¡¹¤ªµÙ¤ß¡¢ÌÀ¤±¤Æ1·î6Æü·îÍË¤«¤é66ÏÃ¤¬Â³¤¤¤¿¡£½µ¤´¤È¤ÇÀÚ¤ì¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¡£
Ê¿Ç¯¤Ï¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð2023Ç¯Ç¯Ëö¤Î¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤Ï12·î28ÆüÌÚÍË¤Ë64ÏÃ¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼¡½µ¤ÎÆ±¤¸ÌÚÍË¤È¤Ê¤ë1·î4ÆüÌÚÍË¤Ë65ÏÃ¤«¤éºÆ³«¤µ¤ì¤ë¡£
2022Ç¯¤Î¡ØÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡Ù¤âÆ±¤¸¤¯¡¢12·î28Æü¿åÍË¤Î¼¡¤¬1·î4Æü¿åÍË¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Á´ÏÃ¤¬126ÏÃ¤È¤Ê¤Ã¤Æ5¤ÎÇÜ¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£1½µ5ÏÃ¤Ç1¥»¥Ã¥È¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¥ì¤¬°¤¤¤Î¤À¡£
¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£
¸åÈ¾¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¡Ê¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤À¤¬¡Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄ«¥É¥é¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¡×¤È¤Ï
¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾¯¤·¤º¤Ä¾Ü¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Í¤Î°Õ³°¤Ê²áµî¤ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤¦¤¤¤¦·¿¤ÎÄ«¥É¥é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó·ë¤ÎÊì¡ÊËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ë¤¬¤â¤È¤â¤ÈÌ¾¸Å²°¤Î¥ä¥ó¥¡¼¤¢¤¬¤ê¤Ç¡¢¤ªÁê¼ê¤ÎæÆÌé¤ÎÊì¡Ê¼ò°æ¼ãºÚ¡Ë¤¬ÆÊÌÚ¤Î¥ì¥Ç¥£¥¹¤¢¤¬¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ëº§¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ·ö²Þ¹ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¯ÌÀ¤±ÂèÆó²ó¡Ê67ÏÃ¡Ë¤¬¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
»Í½½¤¬¤é¤ß¤Î¤ªÊì¤µ¤óÆ±»Î¤¬´é¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¥á¥ó¥Á¤òÀÚ¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«²ÈÀ½¤Î¥¤¥Á¥´¤Î¥¸¥ã¥à¤ò¡Ö¤ª¸ý¤Ë¹ç¤¦¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¤ÈÅÏ¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ï¤´ÃúÇ«¤Ë¡×¤È¥á¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ä¤Ä¼õ¤±¼è¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
²£¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó»Ð¡ÊÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤¬¡Ö¥á¥ó¥ÁÀÚ¤ê¤Ê¤¬¤éÂç¿Í¤Î²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤Â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤³¤³¤Ï²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¾Ð¤¦¡Ê¤³¤³¤À¤±²¿ÅÙ¤â¸«ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
æÆÌé¤ÎÊì¤¬¤¸¤Ä¤Ï¥ì¥Ç¥£¥¹¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÄ¾Á°¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï¡¢Ê¡²¬¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤ÏÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤¤¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤¸¤ã¤ó¤È¤ª¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¶Ã¤¤Î²áµî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£
¡Ö¥á¥ó¥ÁÀÚ¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÂç¿Í¤Î²ñÏÃ¡×¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Ä«¥É¥é»Ë¾å¤Ë»Ä¤ëÌ¾¥·¡¼¥ó¡¢¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ç¤â¿´¤Ë»Ä¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Ä«¥É¥é¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£
Å¸³«¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
50Ç¯°Ê¾å¡Ö¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È
¾×·â¤ÎµÞÅ¸³«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£
»É·ã¤À¤±¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£
µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤¤¤Þ¤É¤¤Î°ìÈÌ¥É¥é¥Þ¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¡Ö»É·ã¡×¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤â¤È¤â¤È¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ï1Ç¯¤«¤±¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëµ¤¤ÎÄ¹¤¤¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ËÜÍè¤Ï1Ç¯¥É¥é¥Þ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¡¢»ä¤Ï¤Þ¤ÀÈ´¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£1960Ç¯Âå¤Ï¤º¤Ã¤È1Ç¯¤â¤Î¤Ç¡¢1974Ç¯¤Î¡ÖÈ·»Ò¤Î³¤¡×¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¹Í¤¨¤¿¤é¤â¤¦50Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
1975Ç¯¤ÎÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤Î¡Ö¿å¿§¤Î»þ¡×¤«¤éÈ¾Ç¯¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤ÏÅö»þ¹â¹»»°Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¤¤Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä«¥É¥é¤ÏËèÆüÊüÁ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿Ï¿²è¤·¤Æ¸«¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸«Æ¨¤·¤¿¤é¸«Æ¨¤·¤¿¤¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤À¤«¤é2¡¢3ÆüÈô¤ó¤Ç¤â¡¢¤µ¤Û¤ÉÌµÍý¤Ê¤¯¸«¤Ä¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£
´Ý¡¹°ì½µ´Ö¸«¤Ê¤¤¤È¤µ¤¹¤¬¤ËÏÃ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢·îÍË¤Ë¸«¤Æ¡¢ÌÚÍË¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤Õ¤Ä¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£½µÃ±°Ì¤ÇÏÃ¤¬Æ°¤¯¡£
¤½¤³¤Ï¤¤¤Þ¤â¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤¤¤Þ¤â½µ¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¡¢½µ¤´¤È¤Ë²¿¤«¤·¤é¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¾¯¤··èÃå¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤¹¤¹¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
ÉñÂæ¤¬ÌÀ¼£»þÂå¤Ç¤â¸½Âå¤Ç¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤Ö¤ó¸½Âå¤â¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤¬°¤¤¡£
¸½Âå¤â¤Î¤Î¡Ö¶ì¤·¤¤¤È¤³¤í¡×
ÌÀ¼£ÂçÀµ¤ä¾¼ÏÂ½é´ü¤ÎÊª¸ì¤À¤È¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿Êª¸ì¤Ç¤â¤Þ¤º¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿¡Ö¾õ¶·¡×¤òÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Âç³Ø¤Ë¤ªÊÛÅö¤òÆÏ¤±¤Ë¤¤¤¯¤È¡Ö½÷À¤ÏÌµÇ½ÎÏ¼Ô¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¾¼ÏÂ6Ç¯»þÅÀ¤Ç¤ÎÌ±Ë¡¤Î´ðËÜ¤Î¹Í¤¨¤òÃÎ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¶Ã¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¤ÎÅ¸³«¤¬¤É¤¤É¤¤¹¤ë¡£
¤â¤·¤¯¤ÏÂçÀµËöÇ¯¤ÎÁ¬Åò¤Ç¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¤¿¤à¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¶õ´Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¤½¤³¤Ç²Î¤òÊ¹¤«¤»¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿Ì¼¤¬ÊõÄÍ¤¢¤¿¤ê¤Ë¤¢¤ë²»³Ú³Ø¹»¤ò¼õ¸³¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÄÁ¤·¤¤¤·¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¡£
»þÂå¤¬¸Å¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ÎÀßÄê¤¬¿·Á¯¤Ê¤Î¤À¡£
¤Ç¤â¸½Âå¤â¤Î¤Î¾ì¹ç¡¢¤Ê¤ó¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¡£
Âçºå²ÏÆâ¤Î¤ª¹¥¤ßÅ¹ÎÙ¤ÎÌ¼¤¬ÉÂ¼å¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢µ¤Àç¾Â²¤ÎÎ¥Åç°é¤Á¤ÎÌ¼¤¬Åç¤ò½Ð¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ö¾ð¤Ï¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¸«ÃÎ¤Ã¤¿À¤³¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¤¤Þ¤¢¤ëÀ¤³¦¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤²È¤Î»ö¾ð¤òÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ï¤È¤Ó¤Ä¤±¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡Ö¼ç¿Í¸ø¤Î²È¤Î»ö¾ð¡×¤«¤é»Ï¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¸½Âå¤â¤Î¤Î¶ì¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤Ï¤ë¤«¤Ë¡Ö¸ÄÀ¡×¤Î»þÂå¤Ç¤¢¤ë¡£
¸ÄÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¿ÈÂÎ¤ÎÆÃÀ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤¬¡ÊÍÜÏ·ÌÒ»ÊÀèÀ¸¤¬Àâ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡¢À¤³¦Âç²ñ¤ÇÆþ¾Þ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊËÜÅö¤Ë¸ÄÀ¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤¤¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¾ÂçÀª¤Î°ì¿Í¤À¤Ê¡¢¤È¤ª¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤â¡Ö¸ÄÀ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤Õ¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤Î¤Ï¼ã¼Ô¤Î¡ÖÀ®Ä¹¡×¤È¡Öµ¤¤Å¤¡×
¡Ö¸ÄÀ¤Î»þÂå¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¸ÄÀÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£À¤³¦Âç²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤¶ì¤·¤¤¾õÂÖ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤ÏÄ«¥É¥é¤ò¸«¤ë¿´¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÊÛ¸î»Î¤ä¡¢Àï¸å¤Î²ÎÍØ³¦¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥Ö¥®¤Î½÷²¦¡¢ÆüËÜ¿¢Êª³Ø¤ÎÉã¤ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡Ö¤ä¤¬¤Æ²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤ë¿Í¡×¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤Ï³ÎÄê¤µ¤ì¤¿¡Ö¸ÄÀ¡×¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤¢¸«¤ë¡£
¤Ç¤â¸½Âå¤Î¤Õ¤Ä¤¦¤Î½÷¤Î»Ò¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¾¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢ÃÎ¤é¤ó¤·¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î´ðËÜ¤Ï¡¢¤à¤«¤·¤«¤é²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Õ¤Ä¤¦¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¡ÊÍÌ¾¿Í¤â¤Î¤â¤È¤¤É¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ë¡£
¼ã¤¤¤Õ¤Ä¤¦¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤Ç²¿¤«¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£
¤½¤Îµ¤¤Å¤¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤Ö¤ó¾Íè¤Ë²¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤Ä¤Í¤Ë¡Ö¼ã¼Ô¤Îµ¤¤Å¤¡×¤ò¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤¤¤ë¤Î¤¬Ä«¥É¥é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤Ö¤ó¡¢¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¡¢¤ª¤â¤·¤í¤µ¤À¤±¤òÍ¥Àè¤·¤¿Êª¸ì¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¡£Î¢ÀÚ¤ê¤ÎÏ¢Â³¤Ë¡¢°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤ÎÅÐ¾ì¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤ÎËÅÎ¬¡¢°ÅÌö¤¹¤ë¸¢ÎÏ¼Ô¤¿¤Á¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤ªÏÃ¤ò¸«¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¼ã¼Ô¤ÎÀ®Ä¹¤Èµ¤¤Å¤¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¸ÄÀ¤Î»þÂå¤Î¡Ö¶ì¤·¤¤¤È¤³¤í¡×
¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤½÷¤Î»Ò¤¬¼ç¿Í¸ø¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¸½Âå¤Î¡ÖÆü¾ï¤ÎÉÁ¼Ì¡×¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤½¤ì¤¬¸ÄÀ¤Î»þÂå¤Î¶ì¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
»åÅç¤ÎÇÀ²È¤Î»Ò¤ÎÆü¾ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤â¡¢²¿¤âÆÀ¤é¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¡¢¤È°ì½Ö¤ª¤â¤ï¤ì¤¿¤À¤±¤ÇÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ï¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤Î²ÈÂ²¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÊÆÅÄ²È¤È¤½¤ì¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤À¡£
ÁÄÉã¡Ê¾¾Ê¿·ò¡Ë¤ÈÁÄÊì¡ÊµÜºêÈþ»Ò¡Ë¡¢¤½¤ì¤«¤éÉã¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤ÈÊì¡¢»Ð¡£
²ÈÂ²¤ÏºÇ½é¤«¤é¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¿Ä¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´Ä¶¤Ç½Ð°©¤¦Ãç´Ö¤â¤¤¤ë¡£ÍÄÆëÀ÷¤ß¤È¹â¹»¤ÎÍ§¿Í¡¢Ê¡²¬¤Î¥®¥ã¥ëÃç´Ö¡¢¿À¸Í¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤ÎÆ±´ü¤Ê¤É¤Ê¤É¡£»þ´ü¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤ÏÇ»Ì©¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤·¤Ð¤é¤¯½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éºÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¯²û¤«¤·¤¤¡£
¤Ç¤â¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¡Ö²û¤«¤·¤µ¡×¤¬Âç¤¤Ê³Ú¤·¤ß¤Î¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤À¡£
»É·ã¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤È¤¤¤Þ¤É¤¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Ä«¥É¥é¤Ç¤â¡¢Îò»Ë¤â¤Î¤Ï¤¤¤Þ¤É¤¤Ê¤Î¤À¡£
¸½Âå·à¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¸Å¤¤·Á¼°¡×¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸«¤ë¤Û¤¦¤Ë¾¯¤·²æËý¤¬¤¤¤ë¡£
ÊÌ¤Î¸À¤¤¤«¤¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËËèÏÃ¡¢ËÜµ¤¤Ç¸«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£Ä«¥É¥é¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Ä«¥É¥é¤Î»àÌ¿¤òÀ©¤¹¤ë¡ÖÊ¬¤«¤ìÌÜ¡×
¤¤¤Þ¤Ï¶¯¤¯´Æ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸«¤ë¤È¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ï¤º¤Ã¤È¡ÖÀµ¤·¤¤¤â¤Î¡×¤¬½ÐÂ³¤±¤ëÄ«¥É¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·ù¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
Èà»á¤¬Ìîµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¢¤Î¤È¤¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë¡¢¤è¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤ï¤¬¤Þ¤ÞÁ´³«¤«¤È¤ª¤â¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Ø¤ó¤Î¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÃöÆÍÌÔ¿Ê¤ò¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Ç¤ª¤µ¤á¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄ«¥É¥é¤Î»àÌ¿¤òÀ©¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ø¤ó¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ï¤È¤Æ¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÄ«¥É¥é¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤¤¤ÞÈ¾Ê¬¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤ª¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Âºß¿ÍÊª¥â¥Ç¥ë¤ÎÎò»Ë¤â¤Î¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤ì¤¿¤¢¤¤¤À¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ä«¥É¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú¤µ¤é¤ËÆÉ¤à¡Û¡Ø¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤ÎÄ«¥É¥é¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤¬¡Ä¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¤Î°Â»ÒÊÓ¤¬¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¹¥¤¡×¤Ç¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¤¬¡Ö¶þ»Ø¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤À¤È»×¤¦¥ï¥±¡Ù
¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤ÎÄ«¥É¥é¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤¬¡Ä¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¤Î°Â»ÒÊÓ¤¬¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¹¥¤¡×¤Ç¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¤¬¡Ö¶þ»Ø¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤À¤È»×¤¦¥ï¥±