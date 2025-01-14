¡ã¸µºÊ¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ç·ÑÂ³¡ª¡©¡äÇÛÎ¸¤¬Â¤ê¤Ê¤¤É×¡ÖºÆº§¤Ï¼ºÇÔ¤«¤â¡Ä¡©¡×¿ÆÍ§¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡ÚÂè4ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¤Ï¥µ¥ä¥«35ºÐ¡£Á°¤ÎÉ×¤òÉÂµ¤¤ÇË´¤¯¤·¤¿¤¢¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½É×¤È¤Ê¤ë¥Î¥Ö¥Ò¥³¤È½Ð²ñ¤¤ºÆº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£»ä¤ÎÂ©»Ò¥·¥å¥¦10ºÐ¤È¡¢¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤ÈÃÛ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤··ëº§¼°¤ÎÄ¾¸å¡¢¥Î¥Ö¥Ò¥³¤ÎÎ¾¿Æ¤¬Èà¤Î¸µºÊ¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î1¼¼¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥Î¥Ö¥Ò¥³¤Ï»ä¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¤Û¤É½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡»ä¤ÏÊ¢¤òÎ©¤Æ¡¢¥Î¥Ö¥Ò¥³¤È¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬¥Î¥Ö¥Ò¥³¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥É¥¢¤¬³«¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥·¥å¥¦¤¬µ¯¤¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥·¥å¥¦¤¬Éô²°¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢»ä¤Ï¥Î¥Ö¥Ò¥³¤ò¤Ë¤é¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌë¡¢»ä¤Ï1¿Í¤Ç¿²¤ë¤³¤È¤Ë¡£·ëº§1ÆüÌÜ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡ª
ÍâÆü¡¢¥Î¥Ö¥Ò¥³¤È¥·¥å¥¦¤ÏÇã¤¤Êª¤Ë¡£»ä¤ÏÍ·¤Ó¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÆÍ§¥Þ¥ê¤Ë¡¢¥Î¥Ö¥Ò¥³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶òÃÔ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤µ¡¢¥Î¥Ö¥Ò¥³¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¸µºÊ¤¬Î¾¿Æ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤Æ¤â¼«Ê¬¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤·¡¢¥µ¥ä¥«¤Ë¤âÏÃ¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×
²áµî¤Î·ëº§À¸³è¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¸Â¤ê¡¢ÇÛÎ¸¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Î¥Ö¥Ò¥³¤Î·çÅÀ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤âÃ¯¤Ç¤â·çÅÀ¤Ï¤¢¤ë¡£
¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£Ä¾¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë»ä¤¬ÅÁ¤¨Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡£ÏÀÅÀ¤Ï¤½¤³¤À¤È¡¢¥Þ¥ê¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÁÎ¾¿Æ¤¬¥Î¥Ö¥Ò¥³¤Î¸µºÊ¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢·ëº§¸å¤ËÃÎ¤Ã¤¿»ä¡£¥Î¥Ö¥Ò¥³¤È¤Ï·ö²Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¿ÆÍ§¤Î¥Þ¥ê¤¬²È¤ØÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¥Þ¥ê¤Ë¥Î¥Ö¥Ò¥³¤ÈÙæ¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¸µºÊ¤Î¤³¤È¤ò»ä¤ËÏÃ¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥Þ¥ê¤Ï»ä¤ËÆ±Ä´¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µ¤¸¯¤¤¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Î¥Ö¥Ò¥³¤Î·çÅÀ¡£¤½¤Î·çÅÀ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Ä¾¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï»ä¼¡Âè¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ê¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï¾¯¤·ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¡µÓËÜ¡¦¥µ¥µ¥ß¥Í¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÀÐ°æÌïº»
»ä¤¬¥Î¥Ö¥Ò¥³¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥É¥¢¤¬³«¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥·¥å¥¦¤¬µ¯¤¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥·¥å¥¦¤¬Éô²°¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢»ä¤Ï¥Î¥Ö¥Ò¥³¤ò¤Ë¤é¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌë¡¢»ä¤Ï1¿Í¤Ç¿²¤ë¤³¤È¤Ë¡£·ëº§1ÆüÌÜ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡ª
ÍâÆü¡¢¥Î¥Ö¥Ò¥³¤È¥·¥å¥¦¤ÏÇã¤¤Êª¤Ë¡£»ä¤ÏÍ·¤Ó¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÆÍ§¥Þ¥ê¤Ë¡¢¥Î¥Ö¥Ò¥³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶òÃÔ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤µ¡¢¥Î¥Ö¥Ò¥³¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¸µºÊ¤¬Î¾¿Æ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤Æ¤â¼«Ê¬¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤·¡¢¥µ¥ä¥«¤Ë¤âÏÃ¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×
²áµî¤Î·ëº§À¸³è¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¸Â¤ê¡¢ÇÛÎ¸¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Î¥Ö¥Ò¥³¤Î·çÅÀ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤âÃ¯¤Ç¤â·çÅÀ¤Ï¤¢¤ë¡£
¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£Ä¾¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë»ä¤¬ÅÁ¤¨Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡£ÏÀÅÀ¤Ï¤½¤³¤À¤È¡¢¥Þ¥ê¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÁÎ¾¿Æ¤¬¥Î¥Ö¥Ò¥³¤Î¸µºÊ¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢·ëº§¸å¤ËÃÎ¤Ã¤¿»ä¡£¥Î¥Ö¥Ò¥³¤È¤Ï·ö²Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¿ÆÍ§¤Î¥Þ¥ê¤¬²È¤ØÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¥Þ¥ê¤Ë¥Î¥Ö¥Ò¥³¤ÈÙæ¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¸µºÊ¤Î¤³¤È¤ò»ä¤ËÏÃ¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥Þ¥ê¤Ï»ä¤ËÆ±Ä´¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µ¤¸¯¤¤¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Î¥Ö¥Ò¥³¤Î·çÅÀ¡£¤½¤Î·çÅÀ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Ä¾¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï»ä¼¡Âè¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ê¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï¾¯¤·ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¡µÓËÜ¡¦¥µ¥µ¥ß¥Í¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÀÐ°æÌïº»