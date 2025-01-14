¡Ú¾¾²°¡Ûµí¤á¤·390±ß¤Ï°Â¤¹¤®¤À¤í...¡£¡Ö¤ªµÒÍÍ´¶¼Õº×¡×¤Ï1½µ´Ö¸ÂÄê¡£
¾¾²°¥Õ¡¼¥º¤Ï¡¢2025Ç¯1·î14Æü10»þ¤«¤é21Æü15»þ¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¾¾²°Å¹ÊÞ¤Ç¡Ö¤ªµÒÍÍ´¶¼Õº×¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¡Öµí¤á¤·ÎàÁ´¾¦ÉÊ¡×¤¬Á´¥µ¥¤¥º40±ß°ú¤
º£²ó¡¢¾¾²°¤Ï¡Öµí¤á¤·¤Î¥¿¥ì¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡×¤«¤é1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¡Öµí¤á¤·¡×´ØÏ¢¤ÎÁ´¾¦ÉÊ¤ò40±ß°ú¤¤Î¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¾®À¹¡×¤«¤é¡ÖÆÃÀ¹¡×¡¢¡Ö¤¢¤¿¤ÞÂçÀ¹¡×¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡Öµí¤á¤·¡×¤ÎÊÂÀ¹¤Ï¤Ê¤ó¤È390±ß¤Ë¡£Å¹Æâ°û¿©¤Î¾ì¹ç¤Ï¤ß¤½½ÁÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
¡¦µí¤á¤·
¾¾²°¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡£Í¥¤·¤¯¼ÑÎ©¤Æ¤¿½À¤é¤«¤¤¤ªÆù¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤ÏÄÌ¾ï¤è¤ê40±ß°Â¤¤390±ß¤Ç¤¹¡£
¡¦µ´¤ª¤í¤·¥Ý¥ó¿Ýµí¤á¤·
µ´¤ª¤í¤·¤È¥Ý¥ó¿Ý¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¡£
²Á³Ê¤ÏÄÌ¾ï¤è¤ê40±ß°Â¤¤490±ß¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¥à¥Áµí¤á¤·
¥¥à¥Á¤¬¥Ô¥ê¥ê¤ÈÌ£¤ò°ú¤Äù¤á¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤ÏÄÌ¾ï¤è¤ê40±ß°Â¤¤490±ß¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Á¡¼¥ºµí¤á¤·
Ç»¸ü¤Ê¥Á¡¼¥º¤Î»Ý¤ß¤È¤ªÆù¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡£
ÄÌ¾ï¤è¤ê40±ß°Â¤¤590±ß¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Þ¥è¥¥à¥Áµí¤á¤·
¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤È¥¥à¥Á¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£
²Á³Ê¤ÏÄÌ¾ï¤è¤ê40±ß°Â¤¤540±ß¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µíÆù¤Î»Ý¤ß¤Ë¼«¼ÒÀ½¤Î¥¥à¥Á¤ÈÉÙ»Î»³Æ¦Éå¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¡¢¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¡ÖµíÆ¦Éå¥ß¥Ë¥¥à¥Á¥Á¥²¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¤Ê¥ß¥Ë¥Á¥²¥»¥Ã¥È¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ë¥Á¥²¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¥à¥«¥ëÐ§¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÐ§Îà¤Ï50±ß°ú¤¡¢µí¾ÆÆùÄê¿©Åù¤ÎÄê¿©Îà¤Ï70±ß°ú¤¤Î¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤Ë¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô