成人の日の恒例行事となっている「AKB48 二十歳のつどい」が13日、秋葉原のAKB劇場からほど近い神田明神で開催され、正鎮真優、山空、佐藤綺星、八木愛月、鈴木くるみ、布袋百椛の6名が振袖姿を披露した。 今年はAKB48グループの20周年イヤーを記念し、新成人となった6名のメンバーが参加。干支である巳(へび)にちなみ、白蛇“ハクさん”とのフォトセッションも行われた。取材会では、メンバーたちが蛇と

ログインして続きを読む

The post AKB48、白蛇の登場にもメンバー余裕 佐藤綺星「私のことが好きみたいで、すごく見つめられました」 first appeared on GirlsNews.