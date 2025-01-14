Æî³¤¥È¥é¥Õ¸¡Æ¤²ñ¡ÖÄ´ºº½ªÎ»¡× µðÂçÃÏ¿Ì¤Î²ÄÇ½À¡È¹â¤Þ¤é¤º¡É
¡¡ÃÏ¿Ì¤ÏÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤È¤Î´ØÏ¢¤¬Ä´ºº¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀìÌç²È¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢µðÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¡ÖÄ´ºº½ªÎ»¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¸¡Æ¤²ñ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡13ÆüÌë¤ÎÃÏ¿Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¸¡Æ¤²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ê¿¾ï»þ¤è¤ê¤âµðÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢Î×»þ¾ðÊó¡ÖÄ´ºº½ªÎ»¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¸¡Æ¤²ñ¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤¬¡ÖµðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¡×¤ò½Ð¤¹´ð½à¤ËËþ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÉ¾²Á¸¡Æ¤²ñ¤ÎÊ¿ÅÄ²ñÄ¹¤Ï¡¢¡Ö·è¤·¤Æ°Â¿´¤»¤º¡¢°ú¤Â³¤ÃÏ¿Ì¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤òÆüº¢¤«¤é³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë