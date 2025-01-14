·§Ìî¸ÅÆ»¤Ê¤¼À¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¡©Î©Ìò¼Ô¤Î¥«¥Ê¥À¿Í¤ÈÃÏ°è½»Ì±¡¢¼ºÇÔ¤òÎÈ¤Ë¸ç¤Ã¤¿ÆÈ¼«ÀïÎ¬
ÅÄÊÕ»Ô·§Ìî¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¥Ó¥å¡¼¥í¡¼¤Î¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥È¥¦¥ë¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¤ÈÉðÅÄ¹ñµ®¤µ¤ó¡áÏÂ²Î»³¸©ÅÄÊÕ»Ô¡¢³°»³½Ó¼ù»£±Æ
ÆüËÜ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤µ¤Û¤ÉÊâ¤¯¿Í¤Î¤¤¤Ê¤¤·§Ìî¸ÅÆ»¤¬¡¢¤Ê¤¼À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀïÎ¬¤òÎý¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤ÎÅØÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤òË¬¤Í¤¿¡£¡ÊµÜÃÏ¤æ¤¦¡Ë
¡ÖÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×
·§Ìî¸ÅÆ»¤ÎÆþ¤ê¸ý¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤ÎJRµª°ËÅÄÊÕ±ØÁ°¤ËÃå¤¯¤È¡¢Âç¤¤Ê¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤«¤Ä¤¤¤À³¤³°¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë·úÊª¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÄÊÕ»Ô·§Ìî¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¥Ó¥å¡¼¥í¡¼¡Ê¥Ó¥å¡¼¥í¡¼¡Ë¤À¡£
Ãæ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢·§Ìî¸ÅÆ»¤ÎÃÏ¿Þ¤ä°ÆÆâ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿ÌµÎÁ¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¬ÊÂ¤Ö¡£Î¹¹ÔµÒ¤Ï¥Ð¥¹¤äÎó¼Ö¤ÎÊØ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡¢Êâ¤¯¥ë¡¼¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖWhere are you from¡©¡Ê¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤Î¡©¡Ë¡×¡£¿¦°÷¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬µ¤¤µ¤¯¤Ë±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤ë¡£
·§Ìî¸ÅÆ»¤¬À¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿ÍâÇ¯¤Î2005Ç¯¡¢µª°ËÈ¾Åç¤òÅìÀ¾¤Ë·ë¤Ö¥á¥¤¥ó¤ÎÆ»¡¦ÃæÊÕÏ©¼þÊÕ¤Î»ÔÄ®Â¼¤¬¹çÊ»¤·¤ÆÅÄÊÕ»Ô¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£À¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿¤òµ¡¤Ë¡¢·§Ìî¸ÅÆ»¤òÀ¤³¦¤ËÇä¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦µ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢2006Ç¯¤Ë¤Ï5´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ç¹½À®¤¹¤ë¿·ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¥Ó¥å¡¼¥í¡¼¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£
¤À¤¬¡¢·§Ìî¸ÅÆ»¤ÎÀ¾Â¦¤ÎÅÄÊÕ»Ô¤ÏÅìÂ¦¤ÎµìËÜµÜÄ®¤Ê¤É¤È°ã¤Ã¤Æ´Ñ¸÷¤¬Ãæ¿´¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤Ë¤³¤ÎÃÏ°è¤òÇä¤ê½Ð¤¹¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢»öÌ³¶ÉÄ¹¤¬Çò±©¤ÎÌð¤òÎ©¤Æ¤¿¤Î¤¬¡¢Åö»þ¥«¥Ê¥À¤Ë¤¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥È¥¦¥ë¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ö¥é¥Ã¥É¤µ¤ó¤Ï¥«¥Ê¥À½Ð¿È¤Ç¡¢1999Ç¯¤«¤é3Ç¯´Ö¡¢³°¹ñ¤ÎÀÄÇ¯¤ò¼«¼£ÂÎ¤Î¹ñºÝ¸òÎ®°÷¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¾·¤¯³°Ì³¾Ê¤ÎJET¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢¸å¤ËÅÄÊÕ»Ô¤È¹çÊ»¤·¤¿ËÜµÜÄ®¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÇÆ¯¤¤¤¿¡£µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤âÊâ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»³Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿¦°÷¤¿¤Á¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ö¥é¥Ã¥É¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Á³Ë¤«¤Ê»³Æ»¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¶á¤¯¤ÎÎ¢»³¤«¤éÆþ¤ê¡¢¤³¤³¤ËÆ»¤¬¤¢¤ë¡¢¤¢¤½¤³¤Ë¤âÆ»¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¸«¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤½¤ì¤¬·§Ìî¸ÅÆ»¤À¤È¤Ï¡¢Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
·§Ìî¸ÅÆ»¤Î¥á¥¤¥ó¥ë¡¼¥È¡¦ÃæÊÕÏ©¤Ë¤¢¤ëÃæÊÕÏ©Ä®¶áÏª¤ÎÉ÷·Ê¡áÏÂ²Î»³¸©ÅÄÊÕ»Ô¡¢µÜÃÏ¤æ¤¦»£±Æ
ÀÁ¤ï¤ì¤ÆÅÄÊÕ»Ô¤ËÌá¤Ã¤¿¥Ö¥é¥Ã¥É¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ó¥å¡¼¥í¡¼¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢½»Ì±¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤«¤é»Ï¤á¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Ë½»¤à¿Í¤Ï²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÌµÍý¤Ê¤¯´Ñ¸÷µÒ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£ÃÏ¸µ½»Ì±¤«¤é¿¿¤ÃÀè¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¶ì¤¤·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
2004Ç¯¡¢·§Ìî¸ÅÆ»¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢Âç¼êÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤¬ÁÈ¤ó¤À¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢Ï¢Æü40¿Í¾è¤ê¤ÎÂç·¿¥Ð¥¹¤¬²¿Âæ¤âÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ñ¸÷¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬Ë³¤·¤¤Ä®¤Ë²¡¤·´ó¤»¤¿´Ñ¸÷µÒ¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤ÏÈèÊÀ¤·¡¢ÂçÎÌ¤Î¥´¥ß¤Ë¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î¶µ·±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÅÔ»Ô¤Ç¹Í¤¨¤ëÂç·¿¤Î¥Ä¥¢¡¼´Ñ¸÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¹ç¤¦´Ñ¸÷¤Î¤ä¤êÊý¤òÁð¤Îº¬¤Çºî¤í¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡×
½¸Íî¤´¤È¤Ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢½»Ì±¤ÈÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£¡Ö°ì»þ¤Î¥Ö¡¼¥à¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤Ê¤É¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÂçÀÚ¤Ë¡×¡¢¡ÖÍð³«È¯¤è¤êÊÝÁ´¤ÈÊÝÂ¸¡×¡¢¡ÖÍ¶µÒ¤è¤êÃÏ°è¤ä½»Ì±À¸³è¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ñ¸÷¡×¡¢¡Ö¥Þ¥¹¤è¤ê¸Ä¿Í¡×¤È¤¦¤¿¤¤¡¢¡ÖÌÜÅª°Õ¼±¤¬¹â¤¤¸Ä¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡×¤È·è¤á¤¿¡£ÌÜÉ¸¤Î´Ñ¸÷µÒ¿ô¤¹¤é¤¢¤¨¤Æ·Ç¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤É¤ì¤âÀèÃ¼Åª¤Ê»î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ö¥é¥Ã¥É¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤À¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÖÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÆüËÜ¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÀÈëÅª¤ÊÆüËÜ¤ÎÀº¿ÀÊ¸²½¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤¬·§Ìî¸ÅÆ»¡£ÆüËÜ¤ÎÅÄ¼Ë¤òÊâ¤¡¢¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¡ÊËÜÊª¤Î¡ËÆüËÜ¤ÎÀ¸³è¤òÌ£¤ï¤¦Î¹¡×¤ÈÇä¤ê¹þ¤ó¤À¡£
ÁÀ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¹¥¤¤Ç¡¢ÂçÅÔ»Ô¤äÍÌ¾¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì½ê¤òÊâ¤¤¿¤¬¤ë²¤ÊÆ¤Î¸Ä¿ÍµÒ¤À¡£¥Ö¥é¥Ã¥É¤µ¤ó¤é¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É¤ÎÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ë±Ä¶È¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£
¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥ÉËÜ¤Ç»°¤ÄÀ±³ÍÆÀ
·§Ìî¸ÅÆ»¤ÎÎ¹¤Ï¡¢1Æü¤ËÊâ¤¯µ÷Î¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½ÉÇñ¾ì½ê¤äÍøÍÑ¤¹¤ëÃÏ¸µ¥Ð¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢½É¤«¤é½É¤Ø¤È²ÙÊª¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç¤â¾ðÊó¼ý½¸¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤³¤¦¤·¤¿¼êÇÛ¤òºÑ¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¥µ¥¤¥È¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
2010Ç¯¡¢¥Ó¥å¡¼¥í¡¼¤Ï¹ñÆâ¤ÎÎ¹¹Ô¾¦ÉÊ¤ò´ë²è¡¦¼çºÅ¤Ç¤¤ëÂè2¼ïÎ¹¹Ô¶È¤ò¼èÆÀ¤·¡ÖKumanoTravel¡×¤òÀßÎ©¡£½É¤«¤é²ÙÊª¤Î±¿ÈÂ¤Þ¤Ç¼êÇÛ¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥È¤òºî¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢¼êÇÛ¥¹¥¿¥Ã¥Õ12¿Í¤¬³¤³°´Ñ¸÷µÒ¤ÎÎ¹Äø¤ò°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2008Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Àè¤ËÀ¤³¦°ä»º¤Î½äÎéÏ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ç¡¦¥³¥ó¥Ý¥¹¥Æ¥é»Ô¤ÈÄó·È¤·¡¢¶¦Æ±¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»Ï¤á¤¿¡£2015Ç¯¤«¤é¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ë½äÎé¼êÄ¢¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢Æó¤Ä¤Î½äÎéÏ©¤òÊâ¤¯¤È¡Ö¶¦ÄÌ½äÎéÃ£À®¼Ô¡×¤È¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¡¢¿¦°÷¤Î¸ò´¹¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÃÏÆ»¤Ê³èÆ°¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢2011Ç¯¡¢ÆüËÜÎ¹¹Ô¤Î¥¬¥¤¥É¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥¬¥¤¥É¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¤Î»°¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤ËÆ±Ç¯¡¢±Ñ¸ì¤ÎÎ¹¹ÔËÜ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥í¥ó¥ê¡¼¡¦¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤¬³¤³°¤Ç¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ó¥å¡¼¥í¡¼¤ÎÎ¹¹ÔÍ½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤¿ºòÇ¯ÅÙ¤Î½ÉÇñ¼Ô¿ô¡Ê¤Î¤Ù¡Ë¤Ï¹ñÆâ´Ñ¸÷µÒ¤¬Ìó1Ëü3100¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢³¤³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ìó4Ëü6300¿Í¡£³¤³°µÒ¤Ï10Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¡¢Ìó9ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£³¤³°µÒ¤Ï¡¢¹ñÆâµÒ¤ÎÌó3.5ÇÜ¤Ë¾å¤ë¡£
¥ª¥é¥ó¥À¤«¤éÍè¤¿É×ÉØ¡£ÃæÊÕÏ©¤òÊâ¤¡¢Àî¤«¤é¤ï¤½Ð¤ë²¹Àô¤ËÂ¤ò¿»¤·¤Ê¤¬¤é¥Ð¥¹¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡á·§Ìî¸ÅÆ»¡¢³°»³½Ó¼ù»£±Æ
¹ñÊÌ¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¤½¤Î¸å¤ËÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥«¥Ê¥À¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ä¡Ä¤ÈÂ³¤¯¡£¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤äÃæ¹ñ¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ï¥Ð¥¹¤Ê¤É¤Ç·§Ìî»°»³¤ò²ó¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢ÅÌÊâ¤Ç·§Ìî¸ÅÆ»¤ò½ä¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¼ÂºÝ¡¢Êâ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÃæÊÕÏ©¤Ç½Ð²ñ¤¦¿Í¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï²¤ÊÆ¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÎ¹¹ÔµÒ¡£½ÉÇñ¿ô¤âÄ¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
½çÉ÷ËþÈÁ¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤È²áÁÂ²½¤ÎÇÈ¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¤âÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹çÊ»»þ¤ËÌó8Ëü5Àé¿Í¤À¤Ã¤¿ÅÄÊÕ»Ô¤Î¿Í¸ý¤Ï¤¤¤ÞÌó6Ëü7Àé¿Í¤Ë¸º¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤ÎÉðÅÄ¹ñµ®¤µ¤ó¤Ï¡Ö½É¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¿Í¤â¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢´Ñ¸÷¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£º£¸å¤ÏÂçºå¤«¤éÅÄÊÕ»Ô¤Þ¤Ç¤Îµª°ËÏ©¤äÆî¤Î³¤´ß±è¤¤¤òÄÌ¤ëÂçÊÕÏ©¤âÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¡¢Â¾¤ÎÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢·§Ìî¸ÅÆ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£