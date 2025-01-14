À¸À¥¾¡µ×¡õÄ¬ÅÄÎè»Ò¡¢¥´¥ë¥Õ¤¬¿¼¤á¤ë²ÈÂ²¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¡¡È¿¤Ó¤·¤í¡É¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ç¥É¥Ï¥Þ¥ê
¡ü¡ÖÀäÂÐ¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
BS10¤Î¥È¡¼¥¯¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥´¥ë¥Õ18HÊª¸ì(¥´¥ë¥Õ¥¤¥Á¥Ï¥Á¥¹¥È¡¼¥ê¡¼)¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË21:00¡Á)¤Î¿·MC¤Ë¡¢¤¤ç¤¦14Æü¤ÎÊüÁ÷¤«¤éÀ¸À¥¾¡µ×¤¬½¢Ç¤¡£°ú¤Â³¤MC¤òÌ³¤á¤ëÄ¬ÅÄÎè»Ò¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡£
¥´¥ë¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¤¹¤´¤µ¤ò18¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿¼ËÙ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±ÈÖÁÈ¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¥×¥í¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë½é²ó¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿2¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë²Ã¤¨¡¢¥´¥ë¥Õ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¥×¥ì¡¼¤Ç°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡½¡½¡£
À¸À¥¾¡µ×(º¸)¤ÈÄ¬ÅÄÎè»Ò
¡û¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤¤´¶¤¸(¾Ð)¡×
¡½¡½¤Þ¤ºÀ¸À¥¤µ¤ó¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Î¿´¶¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¸À¥¡§¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¼ýÏ¿¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¡¢¥×¥í¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÊý¤È¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹Í¤¨Êý¤È¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¿·Á¯¤À¤·¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ä¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÀ¸À¥¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«?
Ä¬ÅÄ¡§»ä¤¬¸À¤¦¤Î¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¯¤Æ¡£»ä¤¿¤Á¡¢Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«(¾Ð)
À¸À¥¡§¤â¤Á¤í¤ó(¾Ð)
Ä¬ÅÄ¡§¸À¤ï¤»¤Æ¤ë´¶¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¢¤ë(¾Ð)¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸À¥¤µ¤ó¤Ï¤´¼«¿È¤ÎÇÐÍ¥¶È¤È½Å¤Í¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¤ÎÊý¡¹¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¤è¤Í(¾Ð)
¡½¡½À¸À¥¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä¬ÅÄ¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«?
À¸À¥¡§¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤Ç¡¢¼ÂÀ¸³è¤â¹¬¤»¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ªÏÃ¤¬¾å¼ê¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è!(¾Ð) ËÍ¤é¤ÏÈ¾Ê¬¸ýÈ¬Ãú¤Ê»Å»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÌµÅ¨¤Ç¤¹¤è¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡û¡Ö¥×¥í¤Ç¤â¤Þ¤ÀÅú¤¨¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×±ü¿¼¤µ
¡½¡½¤½¤ì¤¾¤ì¥´¥ë¥ÕÎò¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«?
À¸À¥¡§ËÍ¤Ï»Ï¤á¤¿¤Î¤¬ÃÙ¤¯¤Æ¡¢40ºÐ¤¹¤®¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÃæÂ¼²í½Ó¤µ¤ó¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²í½Ó¤µ¤ó¤¬¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÂÇ¤Á¾å¤²¤Ï¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú¤ä¤ë¤¾!¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£ËÍ¤Ê¤ó¤«¾®·à¾ì½Ð¿È¤À¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤Ï¥Ö¥ë¥¸¥ç¥ï¤¬¤ä¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¯»Ï¤á¤Æ¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¾¯¤·»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Ç¯´Ö30¥é¥¦¥ó¥É¤¯¤é¤¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬¿¤Ó¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹(¾Ð)
¡½¡½¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¥×¥í¤«¤é³Ø¤Ö¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥¹¥³¥¢¤¬¿¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¬ÅÄ¡§¿¤Ó¤·¤í¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
À¸À¥¡§Creepy Nuts¤Ç¤¹¡£
Ä¬ÅÄ¡§(¾Ð)¡£»ä¤Ï°úÂà¤·¤Æ¤¹¤°»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç10Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â½Ð»º¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤°¤ä¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢Á´¤¯¥¯¥é¥Ö¤Ë¿¨¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢4Ç¯Á°¤ËÉ×¤¬°úÂà¤·¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¥É¥Ï¥Þ¥ê¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¸À¥¡§Ã¶Æá¤µ¤ó¤È¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¤Ë¥±¥ó¥«¤·¤Þ¤»¤ó? ËÍ¤â±ü¤µ¤ó¤È¤â¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿Í¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ö¤Ï¤¤!¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢ËÍ¤¬¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È³«¤¤¤Æ¡×¤È¤«¸À¤¦¤È¡Ö³«¤¤¤Æ¤Ã¤Æ²¿¤ò!?¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦(¾Ð)
Ä¬ÅÄ¡§¤¦¤Á¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢É×ÉØ¤Ç²ó¤ì¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
À¸À¥¡§¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤ÏÂ©»Ò¤â°ì½ï¤Ë3¿Í¤Ç²ó¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¬ÅÄ¡§¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í!
¡½¡½²ÈÄíÆâ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¥´¥ë¥Õ¤ÏÍ¥¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
À¸À¥¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¿Æ»Ò3À¤Âå¤Ç³Ú¤·¤à¤È¤«¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤é¹¬¤»¤ÎÄºÅÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½²þ¤á¤Æ¡¢¥´¥ë¥Õ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
Ä¬ÅÄ¡§¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁÀ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤«¤ËÂÇ¤Ä¤«¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥´¥ë¥Õ¤â¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ°é´Û¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¹¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤â¼ÙËâ¤µ¤ì¤º¤Ë¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯ÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦!¡×¤Ã¤ÆÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Îµå¤¬ÂÇ¤Æ¤¿¤È¤¤Ë¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡¼!¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¼¡×¤Ã¤Æ²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¿¡¼!¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½Àè¤Û¤É¸À¤ï¤ì¤¿¡Ö¿¤Ó¤·¤í¡×¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¬ÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Îý½¬¤¹¤ì¤Ð¾å¼ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë½é²ó¼ýÏ¿¤Î¥²¥¹¥È¤Î¾¡¤ß¤Ê¤ß¥×¥í¤¬¡¢¡Ö¥×¥í¤Ç¤â¤Þ¤ÀÅú¤¨¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¸À¥¡§¤¢¤ÎÏÃ¤Ï¿¼¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡ü¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¶¯¥á¥ó¥¿¥ë¤òÈ¯´ø¤¹¤ëµÈÅÄº»ÊÝÎ¤
¡½¡½¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÊý¤Î¿ÍÀ¸¤òÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤«¤é¿¼ËÙ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¡Ö¥´¥ë¥Õ¤Ï¿Í´ÖÀ¤¬½Ð¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
À¸À¥¡§(¼ýÏ¿¾ì½ê¤Î)¤³¤¦¤¤¤¦¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤ä¤ë»þ¡¢ËÍ¤Ï¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¡Ö¥¯¥½¥Ã¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë²ó¤ë»þ¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤½¤ì¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤òÉÔÌû²÷¤Ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
Ä¬ÅÄ¡§¿Í´ÖÀ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½Ð¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Ü¡¼¥ë¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤«¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥Ç¥£¤µ¤ó¤Ë¤âµ¤¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡£
À¸À¥¡§µÕ¤Ë¡¢¥¥ã¥Ç¥£¤µ¤ó¤Ë°Î¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Ï·ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ä¬ÅÄ¡§¤ªÃë¤â¶´¤ó¤Ç 5¡Á6»þ´Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¿¤À¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤è¤ê¤â¡¢°ì½ï¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¿ÍÊÁ¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸À¥¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ÈËã¿ý¤Ï¿ÍÊÁ¤¬½Ð¤Þ¤¹(¾Ð)
¡½¡½ °ì½ï¤Ë²ó¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¿Í¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«?
À¸À¥¡§¤º¤Ã¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¡¢¤·¤«¤â¥×¥ì¡¼¤¬¾å¼ê¤¤¿Í¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£ÍÌ¾¿Í¤ÎÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¼þ¤ê¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í³Ê¼Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Ç¯¤ò¼è¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¬ÅÄ¡§»ä¤Ï½÷»Ò¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È²ó¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤Ë¤«¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤è¤¯°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¡¢µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤µ¤ó¤È¤«¡¢¼íÌîÉñ»Ò¤Á¤ã¤ó¤È¤«¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤ËÌÀ¤ë¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º»ÊÝÎ¤¤µ¤ó¤ÏÂÇ¤Ä½Ö´Ö¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¤ó¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢º»ÊÝÎ¤¤µ¤ó¤Ë»ä¤¬ÂÇ¤Ä½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡ÖÎè¤Á¤ã¤ó¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡×¤Ã¤Æ±þ¤¨¤Æ¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹(¾Ð)
¡ûÈÖÁÈ¤ò¸«¤ì¤ÐÀäÂÐ¥²¥¹¥È¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ë
¡½¡½MC¤È¤·¤Æ¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
À¸À¥¡§ËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë¥´¥ë¥Õ¤Î¤³¤È¤Ï¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤Î¶¯¤ß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ °ìÈÌÌÜÀþ¤ÇÊ¹¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
À¸À¥¡§¤À¤«¤éÂç»ö¤Ê¤³¤È¤ÏÄ¬ÅÄ¤µ¤ó¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢ËÍ¤ÏË½Áö¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹(¾Ð)
Ä¬ÅÄ¡§¤¤¤ä¤¤¤ä(¾Ð)¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÍÄ¾¯´ü¤«¤é³ú¤ßºÕ¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¯Ê¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤Ä¤¤¡¢¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡Ö´¬¤¤¤Æ´¬¤¤¤Æ¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹(¾Ð)
¡½¡½¤½¤ì¤Û¤É¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¼ýÏ¿»þ´Ö¤¬¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ï¤ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÊý¤Î¹Í¤¨¤Ï¡¢ÄÌ¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
Ä¬ÅÄ¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¢¤ê¤Þ¤¹! ¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½À¸À¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆÇÐÍ¥¶È¤ËÀ¸¤¤ë¤È¤³¤í¤â¡¢¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«?
À¸À¥¡§¤Ê¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡£ËÍ¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÊý¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ê¤ó¤Ç¡¢²¿¤«¼«Ê¬¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÀ¸¤Êý¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÌò¤¬Íè¤¿»þ¤ÎÌòºî¤ê¤Ë¤Ï»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¬ÅÄ¡§½é²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¾¡¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤Ä¤â¤Î¶¯¤¤¾¡¤µ¤ó¤ÏÂç²ñ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÏÎ¢Â¦¤òÊ¹¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤ªÊìÍÍ¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÉáÃÊÊ¹¤±¤Ê¤¤¤ªÏÃ¤¬Ê¹¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸À¥¡§¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤³¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Ä¬ÅÄ¡§ÀäÂÐ¤ËÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í!
À¸À¥¡§ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
BS10¤Î¥È¡¼¥¯¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥´¥ë¥Õ18HÊª¸ì(¥´¥ë¥Õ¥¤¥Á¥Ï¥Á¥¹¥È¡¼¥ê¡¼)¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË21:00¡Á)¤Î¿·MC¤Ë¡¢¤¤ç¤¦14Æü¤ÎÊüÁ÷¤«¤éÀ¸À¥¾¡µ×¤¬½¢Ç¤¡£°ú¤Â³¤MC¤òÌ³¤á¤ëÄ¬ÅÄÎè»Ò¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡£
¥´¥ë¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¤¹¤´¤µ¤ò18¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿¼ËÙ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±ÈÖÁÈ¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¥×¥í¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë½é²ó¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿2¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë²Ã¤¨¡¢¥´¥ë¥Õ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¥×¥ì¡¼¤Ç°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡½¡½¡£
¡û¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤¤´¶¤¸(¾Ð)¡×
¡½¡½¤Þ¤ºÀ¸À¥¤µ¤ó¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Î¿´¶¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¸À¥¡§¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¼ýÏ¿¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¡¢¥×¥í¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÊý¤È¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹Í¤¨Êý¤È¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¿·Á¯¤À¤·¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ä¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÀ¸À¥¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«?
Ä¬ÅÄ¡§»ä¤¬¸À¤¦¤Î¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¯¤Æ¡£»ä¤¿¤Á¡¢Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«(¾Ð)
À¸À¥¡§¤â¤Á¤í¤ó(¾Ð)
Ä¬ÅÄ¡§¸À¤ï¤»¤Æ¤ë´¶¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¢¤ë(¾Ð)¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸À¥¤µ¤ó¤Ï¤´¼«¿È¤ÎÇÐÍ¥¶È¤È½Å¤Í¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¤ÎÊý¡¹¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¤è¤Í(¾Ð)
¡½¡½À¸À¥¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä¬ÅÄ¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«?
À¸À¥¡§¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤Ç¡¢¼ÂÀ¸³è¤â¹¬¤»¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ªÏÃ¤¬¾å¼ê¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è!(¾Ð) ËÍ¤é¤ÏÈ¾Ê¬¸ýÈ¬Ãú¤Ê»Å»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÌµÅ¨¤Ç¤¹¤è¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡û¡Ö¥×¥í¤Ç¤â¤Þ¤ÀÅú¤¨¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×±ü¿¼¤µ
¡½¡½¤½¤ì¤¾¤ì¥´¥ë¥ÕÎò¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«?
À¸À¥¡§ËÍ¤Ï»Ï¤á¤¿¤Î¤¬ÃÙ¤¯¤Æ¡¢40ºÐ¤¹¤®¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÃæÂ¼²í½Ó¤µ¤ó¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²í½Ó¤µ¤ó¤¬¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÂÇ¤Á¾å¤²¤Ï¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú¤ä¤ë¤¾!¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£ËÍ¤Ê¤ó¤«¾®·à¾ì½Ð¿È¤À¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤Ï¥Ö¥ë¥¸¥ç¥ï¤¬¤ä¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¯»Ï¤á¤Æ¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¾¯¤·»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Ç¯´Ö30¥é¥¦¥ó¥É¤¯¤é¤¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬¿¤Ó¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹(¾Ð)
¡½¡½¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¥×¥í¤«¤é³Ø¤Ö¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥¹¥³¥¢¤¬¿¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¬ÅÄ¡§¿¤Ó¤·¤í¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
À¸À¥¡§Creepy Nuts¤Ç¤¹¡£
Ä¬ÅÄ¡§(¾Ð)¡£»ä¤Ï°úÂà¤·¤Æ¤¹¤°»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç10Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â½Ð»º¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤°¤ä¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢Á´¤¯¥¯¥é¥Ö¤Ë¿¨¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢4Ç¯Á°¤ËÉ×¤¬°úÂà¤·¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¥É¥Ï¥Þ¥ê¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¸À¥¡§Ã¶Æá¤µ¤ó¤È¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¤Ë¥±¥ó¥«¤·¤Þ¤»¤ó? ËÍ¤â±ü¤µ¤ó¤È¤â¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿Í¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ö¤Ï¤¤!¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢ËÍ¤¬¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È³«¤¤¤Æ¡×¤È¤«¸À¤¦¤È¡Ö³«¤¤¤Æ¤Ã¤Æ²¿¤ò!?¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦(¾Ð)
Ä¬ÅÄ¡§¤¦¤Á¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢É×ÉØ¤Ç²ó¤ì¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
À¸À¥¡§¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤ÏÂ©»Ò¤â°ì½ï¤Ë3¿Í¤Ç²ó¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¬ÅÄ¡§¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í!
¡½¡½²ÈÄíÆâ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¥´¥ë¥Õ¤ÏÍ¥¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
À¸À¥¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¿Æ»Ò3À¤Âå¤Ç³Ú¤·¤à¤È¤«¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤é¹¬¤»¤ÎÄºÅÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½²þ¤á¤Æ¡¢¥´¥ë¥Õ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
Ä¬ÅÄ¡§¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁÀ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤«¤ËÂÇ¤Ä¤«¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥´¥ë¥Õ¤â¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ°é´Û¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¹¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤â¼ÙËâ¤µ¤ì¤º¤Ë¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯ÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦!¡×¤Ã¤ÆÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Îµå¤¬ÂÇ¤Æ¤¿¤È¤¤Ë¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡¼!¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¼¡×¤Ã¤Æ²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¿¡¼!¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½Àè¤Û¤É¸À¤ï¤ì¤¿¡Ö¿¤Ó¤·¤í¡×¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¬ÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Îý½¬¤¹¤ì¤Ð¾å¼ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë½é²ó¼ýÏ¿¤Î¥²¥¹¥È¤Î¾¡¤ß¤Ê¤ß¥×¥í¤¬¡¢¡Ö¥×¥í¤Ç¤â¤Þ¤ÀÅú¤¨¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¸À¥¡§¤¢¤ÎÏÃ¤Ï¿¼¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡ü¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¶¯¥á¥ó¥¿¥ë¤òÈ¯´ø¤¹¤ëµÈÅÄº»ÊÝÎ¤
¡½¡½¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÊý¤Î¿ÍÀ¸¤òÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤«¤é¿¼ËÙ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¡Ö¥´¥ë¥Õ¤Ï¿Í´ÖÀ¤¬½Ð¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
À¸À¥¡§(¼ýÏ¿¾ì½ê¤Î)¤³¤¦¤¤¤¦¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤ä¤ë»þ¡¢ËÍ¤Ï¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¡Ö¥¯¥½¥Ã¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë²ó¤ë»þ¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤½¤ì¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤òÉÔÌû²÷¤Ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
Ä¬ÅÄ¡§¿Í´ÖÀ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½Ð¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Ü¡¼¥ë¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤«¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥Ç¥£¤µ¤ó¤Ë¤âµ¤¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡£
À¸À¥¡§µÕ¤Ë¡¢¥¥ã¥Ç¥£¤µ¤ó¤Ë°Î¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Ï·ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ä¬ÅÄ¡§¤ªÃë¤â¶´¤ó¤Ç 5¡Á6»þ´Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¿¤À¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤è¤ê¤â¡¢°ì½ï¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¿ÍÊÁ¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸À¥¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ÈËã¿ý¤Ï¿ÍÊÁ¤¬½Ð¤Þ¤¹(¾Ð)
¡½¡½ °ì½ï¤Ë²ó¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¿Í¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«?
À¸À¥¡§¤º¤Ã¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¡¢¤·¤«¤â¥×¥ì¡¼¤¬¾å¼ê¤¤¿Í¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£ÍÌ¾¿Í¤ÎÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¼þ¤ê¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í³Ê¼Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Ç¯¤ò¼è¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¬ÅÄ¡§»ä¤Ï½÷»Ò¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È²ó¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤Ë¤«¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤è¤¯°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¡¢µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤µ¤ó¤È¤«¡¢¼íÌîÉñ»Ò¤Á¤ã¤ó¤È¤«¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤ËÌÀ¤ë¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º»ÊÝÎ¤¤µ¤ó¤ÏÂÇ¤Ä½Ö´Ö¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¤ó¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢º»ÊÝÎ¤¤µ¤ó¤Ë»ä¤¬ÂÇ¤Ä½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡ÖÎè¤Á¤ã¤ó¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡×¤Ã¤Æ±þ¤¨¤Æ¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹(¾Ð)
¡ûÈÖÁÈ¤ò¸«¤ì¤ÐÀäÂÐ¥²¥¹¥È¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ë
¡½¡½MC¤È¤·¤Æ¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
À¸À¥¡§ËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë¥´¥ë¥Õ¤Î¤³¤È¤Ï¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤Î¶¯¤ß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ °ìÈÌÌÜÀþ¤ÇÊ¹¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
À¸À¥¡§¤À¤«¤éÂç»ö¤Ê¤³¤È¤ÏÄ¬ÅÄ¤µ¤ó¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢ËÍ¤ÏË½Áö¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹(¾Ð)
Ä¬ÅÄ¡§¤¤¤ä¤¤¤ä(¾Ð)¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÍÄ¾¯´ü¤«¤é³ú¤ßºÕ¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¯Ê¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤Ä¤¤¡¢¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡Ö´¬¤¤¤Æ´¬¤¤¤Æ¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹(¾Ð)
¡½¡½¤½¤ì¤Û¤É¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¼ýÏ¿»þ´Ö¤¬¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ï¤ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÊý¤Î¹Í¤¨¤Ï¡¢ÄÌ¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
Ä¬ÅÄ¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¢¤ê¤Þ¤¹! ¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½À¸À¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆÇÐÍ¥¶È¤ËÀ¸¤¤ë¤È¤³¤í¤â¡¢¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«?
À¸À¥¡§¤Ê¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡£ËÍ¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÊý¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ê¤ó¤Ç¡¢²¿¤«¼«Ê¬¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÀ¸¤Êý¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÌò¤¬Íè¤¿»þ¤ÎÌòºî¤ê¤Ë¤Ï»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¬ÅÄ¡§½é²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¾¡¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤Ä¤â¤Î¶¯¤¤¾¡¤µ¤ó¤ÏÂç²ñ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÏÎ¢Â¦¤òÊ¹¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤ªÊìÍÍ¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÉáÃÊÊ¹¤±¤Ê¤¤¤ªÏÃ¤¬Ê¹¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸À¥¡§¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤³¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Ä¬ÅÄ¡§ÀäÂÐ¤ËÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í!
À¸À¥¡§ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£