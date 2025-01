INI音楽番組『INITIME MUSIC』連動LIVEイベント開催決定！ゲストはヤバイTシャツ屋さん＆マルシィ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■INIの楽曲パフォーマンスブロックに加え番組でお馴染みのINIが名曲を気ままにカバーするコーナーも!

INIが熱い音楽トークやゲストアーティストとのコラボパフォーマンスを繰り広げる音楽番組『INITIME MUSIC』の連動LIVEイベント『INITIME MUSIC LIVE』が、3月4日・5日にKアリーナ横浜にて開催することが発表された。

『INITIME MUSIC LIVE』では、INIの楽曲パフォーマンスブロックに加え、番組でお馴染みのINIが名曲を気ままにカバーするコーナーも。

さらに、日替わりで様々なゲストを迎え開催。4日にはキャッチーな楽曲で人々を惹きつける、ヤバイTシャツ屋さんが、5日には番組でもコラボしたマルシィの出演も決定した。

ゲストの豪華LIVEはもちろん、ここでしか見られないスペシャルコラボにも注目だ。

なお、INI FC先行チケットの申し込みは、1月14日正午からスタート。

ライブ情報

『INITIME MUSIC LIVE』

03/04(火)神奈川・K-Arena Yokohama

03/05(水)神奈川・K-Arena Yokohama

出演者:INI

4日ゲスト:ヤバイTシャツ屋さん and more

5日ゲスト:マルシィ and more

『INITIME MUSIC LIVE』イベント公式サイト

https://initimemusic-live.jp/

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/