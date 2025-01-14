²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ë´¶¤¸¤ë±¿Ì¿¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈï¤ë¡×¡¡Æ±¤¸42ºÐ¤Ç»¥ËÚ¤Ø¡Ä¿Í¤È°ã¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤ò¿Ê¤àÍýÍ³¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ö´äÀ¯¤À¤«¤éÇ¤¤»¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»Å»ö¡¢¿Í¤È°ã¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤òÆÍ¤µÍ¤á
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡¢ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ç2006¡Á24Ç¯¤Î19¥·¡¼¥º¥ó»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿Ì¾¾¡¦¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Î¸å¤ò°ú¤·Ñ¤°¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»Ø´ø´±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤³¤È¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¾µÃÎ¤Ç´äÀ¯Âç¼ù´ÆÆÄ¤ÏÂçÌò¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¸µÀî±Ù»Ò¡¿Á´8²ó¤Î8²óÌÜ¡Ë
¡Ö¥ß¥·¥ã¤µ¤ó¤Î¸å¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ìÂ¦¤âÁêÅö¤ËÇº¤Þ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡Ø¤ªÁ°¤Ë¤ä¤é¤»¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤ÐÍÆñ¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ê¤³¤È¡£ÂçÊÑ¤Êºî¶È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ê¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤Ï¡Ø´äÀ¯¤À¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÌò³ä¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÂç¤¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡£¤½¤ì¤Ï¡Ø¿Í¤È°ã¤¦¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡´Ö¤â¤Ê¤¯43ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¿·»Ø´ø´±¤ÏÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£Èà¤¬Áª¼ê1¿Í1¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÁ°¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Î»¥ËÚ¤Ë¤Ï¼ã¤¯¿¤ÓÀ¹¤ê¤ÎÁª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤È¤è¤êÌ©¤Ê´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¸Ä¿ÍÌÌÃÌ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
¡Öº£¤Î¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õÂÖ¡£²¿¤Ç¤âµÛ¼ý¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤é1¿Í1¿Í¤È¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤¹¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¼¯Åç¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢ËÍ¤¬OB¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ²áµî¤ÎÀ®¸ùÎã¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ï10Ç¯¤â20Ç¯¤âÁ°¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï´ÆÆÄ¤ÈÌÌÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤«1²ó¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¼¯Åç¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëËþÃË¡Ê¾®³Þ¸¶¡á¸½¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡¦¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤µ¤ó¤â¹ÀÆó¡ÊÃæÅÄ¡á¸½FD¡Ë¤µ¤ó¤â¡¢ÌÌÃÌ¤·¤Æ¤ä¤ëµ¤¤ò½Ð¤¹¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é´ÆÆÄ¤Î¼«Ê¬¤Ï¡ØÌÌÃÌ¤Ê¤ó¤«¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ù¡Ø¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¢¤¨¤ÆÅÁ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì¤ËÍè¤¿¤éÁ´¤Æ¤¬1¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÌÜÀþ¹ç¤ï¤»¤Ï½ÅÍ×¡£É¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×
¡¡´äÀ¯´ÆÆÄ¤Ï¼¯Åç»þÂå¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¡¢»¥ËÚ¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎºÇÅ¬²ò¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤À¡£»ØÆ³¼Ô¤¬Â¿¤¯¤Î¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢Á´¤¯ÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤âÌäÂê¡£¤½¤Î¤µ¤¸²Ã¸º¤¬À®ÈÝ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¡£´äÀ¯´ÆÆÄ¤â»¥ËÚ¤Ç¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¾ðÊóÅÁÃ£¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¤Î¤«¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤éÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö²¤½£¤Î´ÆÆÄ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬2022Ç¯¤Ë¼¯Åç¤Ç»Õ»ö¤·¤¿¥ì¥Í¡¦¥ô¥¡¥¤¥é¡¼¡Ê¥»¥ë¥ô¥§¥Ã¥È´ÆÆÄ¡Ë¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡Ø¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶³ÐÅª¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¥³¡¼¥Á¤Î¼«Ê¬¤â¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Î¡Ê¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¡Ë¥¹¥¥Ã¥Ù¤µ¤ó¤â¤¢¤Þ¤êÀï½Ñ¤òºÙ¤«¤¯ÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¨¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¾ðÊó¤òÄó¼¨¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤ÉÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë´¶¤¸¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡¹Åç¤Î¤¤¤¤»þ¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤É¤óÁö¤Ã¤Æ¡¢¼¡¡¹¤ÈÁ°¤ÎÁª¼ê¤òÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¼«Í³ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£Àï½ÑÅª¤Ë¡Ø¤³¤³¤Ï¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤Ù¤¡Ù¡ØÃ¯¤ÈÃ¯¤¬Ï¢·¸¤·¤ÆÆ°¤¯¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿·è¤á¤´¤È¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Èà¤é¤Î¤è¤µ¤¬¾Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤ÏÀ¸¤¸¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÍ¤â´ÆÆÄ·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î±öÇß¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì¤Ç¤ÏÁª¼ê¤Î¸ÄÀ¤äÆÃÄ§¤ò¹Í¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¡È´äÀ¯Î®¡É¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬ÁÕ¸ù¤·¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Î2004Ç¯¤Ë³ÐÀÃ¤·¤¿¤è¤¦¤ËÉâ¾å¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤àÁª¼ê¤¬¼¡¡¹¤È½Ð¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢»¥ËÚ¤Î1Ç¯¤Ç¤ÎºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤Ï³ð¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Áª¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢Èà¤é¤Î¼«¼çÀ¤ä¼«¸ÊÈ½ÃÇÎÏ¤ò°ú¤¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾¡¤Æ¤ë½¸ÃÄ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÏÈà¼«¿È¤â¶¯¤¯¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì¤Ë¤Ï¥ß¥·¥ã¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Ê´ÆÆÄ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬2010Ç¯Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ë»²Àï¤·¤¿»þ¤Î»Ø´ø´±¤À¤Ã¤¿²¬ÅÄ¤µ¤ó¡ÊÉð»Ë¡á¸½FCº£¼£ÂåÉ½¡Ë¤â¤½¤Î1¿Í¤Ç¤·¤¿¤Í¡£²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Û¥ó¥È¤Ë»äÍø»äÍß¤ò»ý¤¿¤º¡¢Áª¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ô¤¯¤»¤ë¿Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤âÀ®¸ù¤·¤¿¤·¡¢»¥ËÚ¤òJ1¤Ë¾º³Ê¤µ¤»¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ½é¤ÎÇ¯¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢´ÆÆÄ¤Ï¤½¤³¤«¤é³Ø¤ó¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£³Ø¤Ð¤Ê¤¤¿Í¤Ï¼ºÇÔ¤·Â³¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢ËÍ¤â³Ø¤ó¤Ç¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤Î¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È³Ð¸ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Ï¥Î¥¤¤äÅìµþ³Ø·ÝÂç¤Ç¤Î·Ð¸³¤â¤¦¤Þ¤¯»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Áª¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤¤¤¯·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡²¬ÅÄÉð»Ë»á¤¬»¥ËÚ¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿1999Ç¯Åö»þ¡¢¸½ºß¤Î´äÀ¯´ÆÆÄ¤ÈÆ±¤¸42ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈï¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤È±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ëÃË¤¬ËÌ¤ÎÃÏ¤Ç¤É¤ó¤ÊÄÞº¯¤ò»Ä¤¹¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¤Û¤«¤Î»Ø´ø´±¤È°Û¤Ê¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£º£¤«¤é¶½Ì£¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£¡Ê¸µÀî±Ù»Ò / Etsuko Motokawa¡Ë