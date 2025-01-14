第103回全国高校サッカー選手権決勝が13日に行われ、前橋育英（群馬）が流通経済大柏（千葉）とのPK戦にまでもつれる激闘を制して、7大会ぶりの頂点へ。大会終了後に優秀選手36人が発表されました。

優勝した前橋育英からは、主将のMF石井陽選手(3年)、FWオノノジュ慶吏選手(3年)らが選出。準優勝の流通経済大柏からは、MF亀田歩夢選手(3年)、MF柚木創選手(3年)など、決勝を戦った2チームから最多の7人が選ばれています。

その他にも大会を彩った選手たちが選出。サウサンプトン（イングランド）内定が決まっており、2試合で4得点を挙げたストライカー高岡伶颯選手（宮崎・日章学園/3年）、5得点で大会得点王に輝いた三鴨奏太選手（東京A・堀越/2年）。初出場でベスト4に進んだ東海大相模（神奈川）からは、攻撃陣をけん引した沖本陸選手（3年）ら4人が選出されました。U-18日本代表のGK藤間広希選手（栃木・矢板中央/3年）、静岡学園（静岡）からは川崎フロンターレ内定のDF野田裕人選手（3年）、大津（熊本）からは清水エスパルス内定のMF嶋本悠大選手（3年）らが選ばれています。

【第103回全国高校サッカー選手権大会優秀選手】

◆GK（3人）

藤原優希（群馬・前橋育英/3年）

藤間広希（栃木・矢板中央/3年）

加藤慶太（千葉・流通経済大柏/3年）

◆DF（11人）

菅野一葵（茨城・明秀日立3年）

瀧口眞大（群馬・前橋育英/2年）

竹ノ谷優駕（群馬・前橋育英/2年）

佐藤快風（栃木・矢板中央/3年）

奈須琉世（千葉・流通経済大柏/3年）

佐藤夢真（千葉・流通経済大柏/3年）

塩田航央（神奈川・東海大相模/2年）

佐藤碧（神奈川・東海大相模/3年）

野田裕人（静岡・静岡学園/3年）

大坪聖央（福岡・東福岡/3年）

山禄涼平（福岡・東福岡/3年）

◆MF（14人）

黒沢佑晟（群馬・前橋育英/3年）

石井陽（群馬・前橋育英/3年）

亀田歩夢（千葉・流通経済大柏/3年）

柚木創（千葉・流通経済大柏/3年）

砂押大翔（東京B・帝京/3年）

小林晄也（神奈川・東海大相模/3年）

沖本陸（神奈川・東海大相模/3年）

鈴木悠杏（長野・上田西/3年）

原星也（静岡・静岡学園/3年）

福本一太（大阪・阪南大高/3年）

佐藤宏耀（福岡・東福岡/3年）

神渡寿一（福岡・東福岡/3年）

畑拓海（熊本・大津/3年）

嶋本悠大（熊本・大津/3年）

◆FW（8人）オノノジュ慶吏（群馬・前橋育英/3年）佐藤耕太（群馬・前橋育英/3年）山野春太（千葉・流通経済大柏/3年）粕谷悠（千葉・流通経済大柏/3年）三鴨奏太（東京A・堀越/2年）森田晃（東京B・帝京/3年）加藤隆成（岐阜・帝京大可児/3年）高岡伶颯（宮崎・日章学園/3年）