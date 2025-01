春にはアウター、冬にはインナー。年中着回せるNANGAのパステルカラーの軽やかダウン

高品質な“DXダウン”や優れた防水性をもつナイロン“オーロラテックス”などで知られるダウンブランド・NANGA(ナンガ)。NANGAといえば冬用寝袋やダウンジャケットのイメージが強いかもしれませんが、実は春先まで使える「SOFT DOWN(ソフトダウン)」も人気なんです。

今年の「ソフトダウン」は、淡いトーンのグリーンや優しい発色のイエローが新たに加わり、より春らしいアウターに。春らしく明るい色をまといたいけれど、まだ肌寒さが残る春先にぴったりのダウンです。

NANGAの「ソフトダウン」は、ダウン量を調節することで軽い着心地に仕上げ、幅広いシーズンへの対応を可能にしたアウターシリーズ。表地には、凹凸感のあるワッシャー加工を施した撥水ナイロンを採用し、通常のナイロンよりも軽快で柔らかい風合いを実現しています。

▲「RIB COLLAR SOFT DOWN COAT」

ラインナップは、メンズラインの「RIB COLLAR SOFT DOWN COAT(4万1800円)」、「SOFT DOWN VARSITY BLOUSON(3万1900円)」、「NO COLLAR SOFT DOWN CARDIGAN(2万8600円)」と、ウィメンズラインの「SOFT DOWN STADIUM JKT W(2万9700円)」、「SOFT DOWN COACH JKT W(2万8600円)」の全5モデル。

「RIB COLLAR SOFT DOWN COAT」は、緩やかなAラインシルエットのロングコート。リブ襟やドットボタンのフロント仕様など、上品な装いながらスタジャンのようなカジュアルなデザインが配されていることが特徴のアウターです。

▲「SOFT DOWN VARSITY BLOUSON」

「SOFT DOWN VARSITY BLOUSON」は、MA-1をベースにデザインされたスポーティーなブルゾン。表地にはワッシャー加工を施した撥水ナイロンを採用しつつ、内側にはリサイクルダウンを封入し、動きやすさと保温性を両立させています。

▲「NO COLLAR SOFT DOWN CARDIGAN」

「NO COLLAR SOFT DOWN CARDIGAN」は、薄手のノーカラーダウンカーディガン。フロントはスナップボタン開閉で着脱しやすく、気軽に愛用できる1枚です。

▲「SOFT DOWN STADIUM JKT W」

いずれも、冬はインナーとして、春や秋にはアウターダウンとして着用できるようダウン量を調節し、軽い着心地に仕上げられています。

▲「SOFT DOWN COACH JKT W」

淡いグレーやベージュといった通年使いやすいカラーから、春に活躍するイエローやグリーンといった華やかなカラーまでラインナップ。暗い色でまとまりがちな冬のコーディネートからの脱却にも役立ちそうです。

