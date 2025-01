TOEIC(R) の文法問題対策　ビーコン式のテクニックで最短でスコアアップ！ -- 同じ品詞の単語が並ぶ「語彙問題」編【ラジオビジネス英語】

TOEIC® L&RテストのPart 5では、4 択の穴埋め問題形式で文法の知識が問われます。タイパ良くスコアアップを目指すためには、問題タイプ別の対策が有効です。英語力の底上げとスコアアップが同時に実現できるビーコン式メソッドで、目標スコアを最短で達成しましょう。



今回取り上げるのは、選択肢に同じ品詞の単語が並ぶ語彙問題。速く・正確に解答するために、適切な語句を見抜く観点を覚えておきましょう。

語彙問題

次の英文の空所に入る最も適切なものを(A)~(D) から1つ選びましょう。

※英文の訳と解答解説は、問題4の後に掲載しています。

600点レベル

1. All employees in the marketing department will be required to ------- the meeting next week.



(A) purchase

(B) attend

(C) construct

(D) deliver

2. Being eco-friendly is one of the most ------- things that companies should keep in mind.



(A) comfortable

(B) attractive

(C) annual

(D) important

730点レベル

3. According to the press release, OurTech Corporation, an emerging company in the IT industry, is growing -------.



(A) initially

(B) directly

(C) steadily

(D) thoughtfully

860点レベル

4. At Star & Light Company, management holds employee appreciation parties ------- to show their gratitude.



(A) periodically

(B) totally

(C) carelessly

(D) distinctively

英文の訳と解答解説

1. 正解(B)

マーケティング部の社員は全員、来週の会議に出席することが求められます。

解説 空所の後ろにはthe meetingという目的語がある。(B) の「~に出席する」を空所に入れると、attend the meeting で「会議に出席する」となり文意が通るので、(B) が正解。(D) はdeliver a speech at a meeting「会議でスピーチをする」のような形で使うことができる。(A) は「~を購入する」、(C) は「~を建設する」。

2. 正解(D)

エコフレンドリーであることは、企業が念頭に置くべき最も重要なことの1つです。

解説 空所前後は〈the most+-------+名詞〉の形になっているので、空所はthe mostと結び付いて形容詞の最上級となり、後ろに続く名詞を修飾していることがわかる。ここから、正解候補は(A)、(B)、(D)の3つに絞られる。文意より、「重要な」という意味を表す(D)が正解。(A) は「快適な」、(B)は「魅力的な」、(C)は「年1回の」。

3. 正解(C)

報道発表によると、IT 業界の新興企業であるOurTech 社は、着実に成長しています。

解説 主語はOurTech Corporation、述語動詞はis growingであり、空所には述語動詞を修飾する副詞が入る。よって、IT 業界の新興企業であるOurTech 社が「どのように成長しているのか」を考える。(C) の「着実に」を空所に入れると、「着実に成長している」となり文意が通るので、(C)が正解。(A) は「最初に」、(B) は「直接に」、(D) は「思慮深く」。

4. 正解(A)

Star & Light 社では、経営陣が感謝の気持ちを示すため、定期的に従業員謝恩会を開催しています。

解説 holds employee appreciation parties で「従業員謝恩会を開催する」の意味。空所の後ろに続くto 不定詞句はその目的を示しているので、空所に入る副詞は「謝恩会をどのように開催するのか」を説明するもの。(A) の「定期的に」を空所に入れると、「定期的に開催する」となり文意が通るので、(A)が正解。(B) は「完全に」、(C) は「不注意に」、(D) は「はっきりと」。

ビーコン式攻略ポイント

《語彙問題》文構造を把握して空所前後の意味に注目すれば、正解を迷わず選べる!

文全体に目を通して文構造を把握した上で、空所前後の意味を理解する

➡語彙問題で問われる4 つの品詞を押さえておく

1名詞

2動詞 (➡問題1 )

3形容詞 (➡問題2 )

4副詞 (➡問題3・4 )

TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS).

This website is not endorsed or approved by ETS.

※L&R means Listening and Reading.



Media Beacon (メディアビーコン)

1999年創業。語学に特化した教材制作会社。TOEIC®、英検®、TOEFL®をはじめとする英語の資格試験から、子供英語、中学・高校英語、英会話、ビジネス英語まで、英語教材全般の執筆・制作を幅広く行う。著書に『TOEIC® L&R TEST ハイスコア獲得最強英単語』(ベレ出版)、『TOEIC® L&Rテスト 全パートをひとつひとつわかりやすく。』(Gakken)などがある。YouTube「ビーコン イングリッシュ チャンネル」・公式LINEにて、英語学習に役立つ情報を配信中。

■「NHKテキスト ラジオビジネス英語 2025年2月号」より

■文 Media Beacon