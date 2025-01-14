ËÜÅÄË¾·ë¡¢¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê¿¶¤êÂµ»ÑÈäÏª¤Ç¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿¶Âµ¤Ë¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤ÎËÜÅÄË¾·ë¤¬£±£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¿¶¤êÂµ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¡¢¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿ËÜÅÄ¡£¡Ö¸æÀèÇÚÊý¤âÄÌ¤é¤ì¤¿¤³¤ÎÆü¤ò ¤ä¤Ã¤È·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â ¤ªÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ ¼«¸ÊÅê»ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢Æü¡¹¡¢Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤¹¤È¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¿¶¤êÂµ»Ñ¤òÈäÏª¤·¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎËÜÅÄË¾·ë¤â¡¢µ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤±¡¢Åê¹Æ¤ò¤·¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ®¿Í¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿¶Âµ¤Ë¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¿¶Âµ»Ñ¤â¡¢Èþ¿Í¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖË¾·ë¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¥Ï¥¿¥Á¤Ë¤Ê¤êÀ®¿Í¼°¤Ë½Ð¤ì¤ëÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¡Ê¤¤ì¤¤¡Ë¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£