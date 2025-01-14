¡Ú½é¾ì½ê¡Û¶×ºù¤Ï¡Ö¤Þ¤º¼«Ê¬¤È¤ÎÆ®¤¤¡× ¹Ë¤È¤ê£²ÆüÌÜ¤ÇÅÚ¡Ä·»Äï»Ò¡¦½¨¥Î»³¿ÆÊý¤¬´¶¤¸¤¿à°ÛÊÑá
¡¡¤³¤ì¤¬à½Å°µá¤Ê¤Î¤«¡£ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê£²ÆüÌÜ£±£³Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢Âç´Ø¶×ºù¡Ê£²£·¡áº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤¬¾®·ë°¤±ê¡Ê£³£°¡áï¤»³¡Ë¤Ë¶þ¤·¤ÆÁá¤¯¤âÅÚ¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£º£¾ì½ê¤Ï¼«¿È½é¤Î¹Ë¤È¤ê¤ËÄ©¤àÃæ¡¢½øÈ×¤ÇÄËº¨¤Î¼è¤ê¤³¤Ü¤·¡£¶×ºù¤Î·»Äï»Ò¤Ë¤¢¤¿¤ë¸µÂç´Ø¶×¾©µÆ¤Î½¨¥Î»³¿ÆÊý¡Ê£´£°¡áËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤Ï¡¢½éÆü¤«¤é£²Æü´Ö¤ÎÁêËÐ¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡£ÄïÄï»Ò¤Îà°ÛÊÑá¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¹Ë¤È¤ê½éÄ©Àï¤Î¶×ºù¤¬¡¢½øÈ×¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¡£°¤±ê¤ËÆÍ¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¸åÂà¤¹¤ë¤È¡¢¹¶¤áÂ³¤±¤ëÁê¼ê¤ÎÁ°¤ËËÉÀï°ìÊý¡£¤Û¤Ü²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯É¶¤ò³ä¤Ã¤¿¡£¼èÁÈ¸å¤Î»ÙÅÙÉô²°¤Ç¤Ï¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¤ä¤ë¤À¤±¡£Éé¤±¤ÏÉé¤±¤Ê¤Î¤Ç¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£Àè¾ì½ê¤Ï£±£´¾¡£±ÇÔ¤Î¹¥À®ÀÓ¤Ç½éÍ¥¾¡¤òÃ£À®¡£¹Ë¤È¤ê¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ëÏÂÀ½Âç´Ø¤Ë¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡½¨¥Î»³¿ÆÊý¤Ï¡¢½éÆü¤«¤é£²Æü´Ö¤ÎÁêËÐÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°¤±ê¤È¤Î°ìÈÖ¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÆ§¤ß¹þ¤ß¤¬´Å¤¯¡¢¹ø¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁê¼ê¤Î¤â¤í¼ê¤ò¼õ¤±¤¿³Ê¹¥¡£ÂÎ¤Î½Å¿´¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤ÇÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£½éÆü¤Î¾¡¤Ã¤¿ÁêËÐ¡ÊÎ´¤Î¾¡Àï¡Ë¤â¿µ½Å¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¾Ã¶ËÅª¤Ê°õ¾Ý¡£¤³¤Î£²Æü´Ö¤ÏËÜÍè¤ÎÁêËÐ¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢¶×ºù¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤È¤Ê¤ë¹Ë¤È¤ê¤Î½Å°µ¤òµó¤²¤ë¡£¡Ö¹Ë¤È¤ê¤Ë½é¤á¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¸ª¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¾¡¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÀèÁö¤ë¤È¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤¿¤êÌÂ¤¤¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤Î¸ÆµÛ¤äÁê¼ê¤È¤Î´Ö¹ç¤¤¡¢Æ§¤ß¹þ¤ß¤ä¹ø¤Î³ä¤êÊý¡Ä¡£Á´¤Æ¤Î»õ¼Ö¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤º¡¢ÈùÌ¯¤Ë¶¸¤¤¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÄË¤¤¹õÀ±¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤À£±ÇÔ¡£¹¥À®ÀÓ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Àè¾ì½ê¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢·è¤·¤ÆÈá´Ñ¤¹¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡££³ÆüÌÜ°Ê¹ß¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¶×ºù¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡£½¨¥Î»³¿ÆÊý¤Ï¡Ö¤¤¤Þ°ìÅÙ¡¢Í¥¾¡¤·¤¿Àè¾ì½ê¤ÎÁêËÐ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¹²¤Æ¤º¤Ë¼è¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤È¶×ºù¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¹ø¤Î½Å¤µ¤ä²û¤Î¿¼¤µ¤¬À¸¤¤Æ¤¯¤ë¡£Áê¼ê¤È¾¡Éé¤¹¤ë°ÊÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤È¤ÎÆ®¤¤¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¡£·ë²Ì¤Ï¸å¤«¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¸µ²£¹Ë¤òÁÄÉã¤Ë»ý¤Ä¶×ºù¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÈÖÉÕ¤Ç¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤ÏºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¡£½¨¥Î»³¿ÆÊý¤ÏÄïÄï»Ò¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤â¡¢ÀèÂå»Õ¾¢¡Ê½éÂå¶×ºù¡Ë¤¬¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿»îÎý¡£½Å°µ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤êÀÚ¤ëÀº¿ÀÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¡¢¤¼¤Ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤«¤éÇòÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¡¢¹Ë¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤£±£µÆü´Ö¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£