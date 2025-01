2025年の干支は“巳”(へび)。J-POPシーンには、今年さらなる活躍が期待される巳年生まれのアーティストたちが多数存在する。本稿ではそんな年男/年女アーティストたちを紹介していく。

まずはONE OK ROCKでベースを務めるRyota。昨年は約19万人を動員したワールドツアー『ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR』を成功に収めたが、今年もアルバム『DETOX』のリリースやLINKIN PARK再始動後初ツアーのパリ公演への出演など、精力的な活動に期待できそうだ。

同じくロックバンドではOfficial髭男dismのベース/サックス、楢粼誠も年男だ。今年はOfficial髭男dismとして初となるスタジアム公演『OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』を大阪・ヤンマースタジアム長居、そして神奈川・日産スタジアムで開催する。楢粼としても節目となる今年、自身最大のステージに立つ。

EXILE、そして三代目 J SOUL BROTHERSのメンバーである岩田剛典も同様に1989年生まれ。現在公開中の映画『聖☆おにいさん THE MOVIE~ホーリーメンVS悪魔軍団~』への出演やドラマ『フォレスト』(ABCテレビ/テレビ朝日系)で主演を務めるだけでなく、5月からは『三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2025 “KINGDOM”』を開催。さらに、ユニバーサルミュージックのレーベル Virgin Musicと新たにタッグを組み、第1弾シングル『Phone Number』を2月12日にリリースすることも決まっている。今年は彼のマルチな活躍を一層楽しめそうだ。

Perfumeのあ~ちゃんは、昨年末より全国11都市を巡るアリーナツアー『Perfume 10th Tour ZOZ5 “ネビュラロマンス” Episode 1』を開催中だ。今年は映画『ショウタイムセブン』の主題歌に新曲「Human Factory -電造人間-」が決定しただけでなく、同映画にも本人役として出演予定。映画への出演は2011年の『モテキ』以来14年ぶり。今年はライブ、そして映画館と様々な場所であ~ちゃん、そしてPerfumeの姿を見ることができそうだ。

昨年の6月に活動再開を発表し、『第75回NHK紅白歌合戦』(NHK総合)にも出場した西野カナも年女だ。今年は活動再開後初となる全国ツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』を開催。全国5カ所10公演を巡る予定となっている。2025年は全国のファンに彼女のラブソングが届く。

岡崎体育の活躍にも注目だ。昨年の2度のワンマンツアー開催に続き、今年も精力的なライブ活動に期待がかかる。すでにファンクラブ会員限定ライブの開催や内田雄馬との対バンライブ『YUMA UCHIDA LIVE “VS YUMA 002- 岡崎体育”』など、様々なライブが予定されている。

演歌界では大江裕が年男だ。演歌歌手としての活動はもちろん、近年ではバラエティ番組などでも活躍する大江。今年36歳となる大江は、昨年11月のインタビュー(※1)で2025年を「36(三郎)イヤー」だと話している。大江が師として仰ぐ北島三郎。大江にとって2025年は自身が年男であることはもちろん、自身の師匠にまつわる重要な1年となりそうだ。

これまで紹介したアーティストたちからひと回り若いのが、2001年生まれの平手友梨奈だ。昨年よりAdoらが所属するクラウドナインへの所属を発表した平手。昨年12月にリリースした新曲「ALL I WANT」のMVは再生回数は270万回を突破。変態紳士クラブのトラックメーカーも務めるGeGによるプロデュースで制作された同曲は、アダルティなムード漂うラブソング。今年は大人の魅力をまとった平手の姿にも期待したい。

本稿では、2025年に年男/年女となるアーティストを振り返ってきた。12年に一度の節目となる1年。どのアーティストたちも普段以上の活躍を見せてくれるはずだ。

(文=ふじもと)