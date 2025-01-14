ÃæÅÄ¥«¥¦¥¹·ÝÇ½À¸³è60¼þÇ¯¡¡µÈËÜ¶½¶È¡¦²¬ËÜ¼ÒÄ¹¤â½ËÊ¡¤ÇÅÐÃÅ¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤´³èÌö¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡¡Ì¡ºÍ»Õ¤Ç¾åÊýÌ¡ºÍ¶¨²ñ²ñÄ¹¤ÎÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¤¬£±£³Æü¡¢Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè½½²ó¡¡¾åÊýÌ¡ºÍ¶¨²ñÂç¾Þ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¤Î¤ª¾Ð¤¤Ê¸²½¤Î·Ñ¾µ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¾åÊý¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿Æ±¶¨²ñ¤ÎÂç¾Þ¤ò¥É¡¼¥Ê¥Ä¡¦¥Ô¡¼¥Ê¥Ä¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ø¾Þ¼°¸å¤Ë¥«¥¦¥¹²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤Î½Õ¡¢Åìµþ½ÂÃ«¤Ë¡Ø½ÂÃ«¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¡Ù¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£Æ±¼ÒÄ¾±Ä·à¾ì¡Ö¥è¥·¥â¥È¡ç¥Û¡¼¥ë¡×¡ÊÅìµþ¡¦½ÂÃ«¡Ë¤ò£³·î¤ËÊÄ´Û¤·¡¢¡Ö¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¡×¡ÊÂçºå¡¦ÆñÇÈ¡Ë¡¢¡Ö¿¹¥ÎµÜ¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¡×¡ÊÂçºå¡¦Âçºå¾ëÆâ¡Ë¡¢¡Ö¿ÀÊÝÄ®¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¡×¡ÊÅìµþ¡¦¿ÀÊÝÄ®¡Ë¤Ë¼¡¤°£´´ÛÌÜ¤Î·à¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÆü¡¢ÃæÅÄ²ñÄ¹¤Î·ÝÇ½À¸³è£¶£°¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¤¿¤á¡¢¼ø¾Þ¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸¹ç¡£¥«¥¦¥¹²ñÄ¹¤Ï¡ÖÌ¡ºÍ»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢°¦É²¸©¤ÏÀ¥¸ÍÆâ³¤¤«¤éÂçºå¤Ë£±£µºÐ¤Ç½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¼«¿È¤Î¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥¦¥¹Àá¤Ç¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÂç¤¤Ê¹¬¤»¡¢Âç¤¤Ê¾Ð¤¤¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤âÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡£¡ÊµÈËÜ¶½¶È¤Ë¤Ï¡Ë£¶£°£°£°¿Í¤«¤é¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¢·Ý¿Í¤¬¡£¤Ò¤½¤«¤ËÉüµ¢¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ë·Ý¿Í¤â¡¢¾¾ËÜ¡Ê¿Í»Ö¡Ë¤ä¡£º£Æü¡¢¤³¤³¤ØÍè¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¸À¤¤¡¢´ÑµÒ¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¥«¥¦¥¹²ñÄ¹¤¬½êÂ°¤¹¤ëµÈËÜ¶½¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î²¬ËÜ¾¼É§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤¬²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ÃæÅÄ²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Æ¥ì¾É¤Ç¿Í¸«ÃÎ¤ê¤¬¥¥Ä¥¤¼ÒÄ¹¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¤µ¤ó¤Ë¤Ïº£¸å¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤´³èÌö¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£º£Æü»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Âçºå¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ì½ê¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬°ìÈÖÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¬¤¿¤Î±þ±ç¤È¼¸Ó£·ãÎå¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£