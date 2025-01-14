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14日午前1時15分ごろ、熊本県、宮崎県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は日向灘で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、熊本県の産山村、宮崎県の宮崎美郷町と高千穂町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□熊本県
産山村

□宮崎県
宮崎美郷町　高千穂町

■震度2
□熊本県
阿蘇市　熊本高森町　熊本南区
熊本北区　玉名市　宇土市
宇城市　合志市　熊本美里町
長洲町　和水町　西原村
山都町　氷川町　人吉市
山江村　あさぎり町　上天草市
芦北町

□宮崎県
椎葉村　延岡市　日向市
西都市　高鍋町　新富町
木城町　川南町　宮崎都農町
門川町　宮崎市　日南市
串間市　国富町　綾町
都城市　小林市　三股町
高原町

□福岡県
柳川市　みやま市

□大分県
大分市　臼杵市　佐伯市
豊後大野市　竹田市

□鹿児島県
霧島市　姶良市　鹿屋市
曽於市

■震度1
□熊本県
南阿蘇村　熊本中央区　熊本東区
熊本西区　八代市　荒尾市
山鹿市　菊池市　菊陽町
益城町　甲佐町　錦町
多良木町　湯前町　相良村
五木村　水俣市　天草市

□宮崎県
諸塚村　日之影町　五ヶ瀬町
えびの市

□福岡県
久留米市　みやこ町

□大分県
別府市　津久見市　国東市

□鹿児島県
鹿児島市　伊佐市　さつま町
湧水町　垂水市　志布志市
大崎町　錦江町

□広島県
呉市　大竹市　江田島市
府中町

□山口県
柳井市

□愛媛県
宇和島市　伊方町

□高知県
宿毛市

□佐賀県
佐賀市　小城市　神埼市
上峰町　みやき町　白石町

□長崎県
雲仙市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。