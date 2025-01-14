熊本県、宮崎県で最大震度3の地震 大分市、臼杵市、佐伯市、豊後大野市、竹田市で震度2
14日午前1時15分ごろ、熊本県、宮崎県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は日向灘で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、熊本県の産山村、宮崎県の宮崎美郷町と高千穂町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□熊本県
産山村
宮崎美郷町 高千穂町
■震度2
□熊本県
阿蘇市 熊本高森町 熊本南区
熊本北区 玉名市 宇土市
宇城市 合志市 熊本美里町
長洲町 和水町 西原村
山都町 氷川町 人吉市
山江村 あさぎり町 上天草市
芦北町
□宮崎県
椎葉村 延岡市 日向市
西都市 高鍋町 新富町
木城町 川南町 宮崎都農町
門川町 宮崎市 日南市
串間市 国富町 綾町
都城市 小林市 三股町
高原町
□福岡県
柳川市 みやま市
□大分県
大分市 臼杵市 佐伯市
豊後大野市 竹田市
□鹿児島県
霧島市 姶良市 鹿屋市
曽於市
■震度1
□熊本県
南阿蘇村 熊本中央区 熊本東区
熊本西区 八代市 荒尾市
山鹿市 菊池市 菊陽町
益城町 甲佐町 錦町
多良木町 湯前町 相良村
五木村 水俣市 天草市
□宮崎県
諸塚村 日之影町 五ヶ瀬町
えびの市
□福岡県
久留米市 みやこ町
□大分県
別府市 津久見市 国東市
□鹿児島県
鹿児島市 伊佐市 さつま町
湧水町 垂水市 志布志市
大崎町 錦江町
□広島県
呉市 大竹市 江田島市
府中町
□山口県
柳井市
□愛媛県
宇和島市 伊方町
□高知県
宿毛市
□佐賀県
佐賀市 小城市 神埼市
上峰町 みやき町 白石町
□長崎県
雲仙市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。