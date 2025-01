クラブハリエのバレンタイン商品に新シリーズ「BON BON HARIE(ボンボンハリエ)」が登場。

フランス語で“ちいさなお菓⼦”を意味する「BON BON」にちなんだ、一口サイズで可愛いバレンタインギフトが展開されます☆

クラブハリエ「バレンタインコレクション 2025」BON BON HARIE(ボンボンハリエ)

販売期間:2025年1月4日(土)より順次

販売店舗:

2025年1⽉4⽇(土)〜 クラブハリエ公式オンラインショップ

2025年1⽉10⽇(金)〜 ラ コリーナ近江⼋幡 メインショップ、クラブハリエ 舞浜イクスピアリ店

2025年1⽉17⽇(金)〜 ジェイアール名古屋タカシマヤ(催事)、京都⾼島屋店(催事)

2025年1⽉20⽇(月)〜 阪急うめだ本店(催事)

2025年1⽉22⽇(水)〜 ジェイアール名古屋タカシマヤフードメゾン岡崎店(催事)、⼤丸神⼾店(催事)

2025年1⽉25⽇(土)〜 ⽇牟禮館、⼋⽇市の杜、彦根美濠の舎、守⼭玻璃絵館、近江⼋幡店、草津近鉄店、クラブハリエ ⽇本橋三越

※数量に限りがあります

※販売期間、販売店舗などは予告なく変更する場合があります

洋菓⼦の製造販売を⾏うクラブハリエの「クラブハリエ バレンタインコレクション 2025」が、2025年1⽉4⽇から新シリーズ「BON BON HARIE(ボンボンハリエ)」を展開。

2025年のバレンタインからはじまる「BON BON HARIE」は「ちいさな お菓⼦の 楽しい世界」がテーマです☆

フランス語で“ちいさなお菓⼦”を意味する「BON BON」にちなみ、ボンボンショコラをはじめバームクーヘン、ブラウニーなど⼀⼝サイズの“かわいい お菓⼦”が勢ぞろい。

かわいい、楽しい、おいしい。

クラブハリエならではの、ワクワクいっぱいな世界が楽しみめるバレンタインギフトを紹介していきます!

ボンボンショコラ いちごみるく

価格:1,296円(税込)

内容:あまおう、キャラメルフレーズ

あまずっぱくて、ミルキーな味わいの「ボンボンショコラ いちごみるく」

いちごのおいしさを、ギュッと詰めこんだ可愛いお菓子です☆

ボンボンショコラ おちゃ

価格:1,296円(税込)

内容:宇治まっちゃ、ウバミルクティー、アイリッシュティー、ほうじちゃ

「ボンボンショコラ おちゃ」は、お茶の⾹りに包まれる味わい。

4種の茶葉とチョコレートの組み合わせです。

ボンボンショコラ いろいろ

価格:1,296円(税込)

内容:バニラ、ゆず、プラリネ、いちじく

「ボンボンショコラ いろいろ」は、かさなり合う、素材のおいしさを楽しめるお菓子。

花びらのように集めた、個性あふれるショコラを愉しめます!

ボンボンショコラ つめあわせ

価格:3,024円(税込)

内容:バニラ、ゆず、プラリネ、いちじく、あまおう、キャラメルフレーズ、宇治まっちゃ、ほうじちゃ

「ボンボンショコラ つめあわせ」は、あまくとろける、ショコラのお花畑のよう。

まるでパズルのように集まった、個性あふれるショコラのお花畑で、こころときめくひとときを演出できます☆

ジェイアール名古屋タカシマヤ「アムール・デュ・ショコラ2025」限定商品

2025年1⽉17⽇から、ジェイアール名古屋タカシマヤではじまる「アムール・デュ・ショコラ2025」

クラブハリエのコーナーには、新シリーズ「BON BON HARIE」の「ちいさな お菓⼦の 楽しい世界」が専⽤ブースで展開されます!

⼀⼝サイズのバームクーヘンやブラウニーなど、期間限定販売のお菓⼦を楽しめるイベントです。

くぜさえ✕クラブハリエ

「BON BON HARIE」で展開する、ボンボンショコラの形やパッケージデザインを⼿掛けたのは、イラストレーター くぜさえさん。

ショコラティエがつくる繊細な味わいと、親しみやすい形を組み合わせた、新しいボンボンショコラを楽しめます!

イラストレーター/クリエイター くぜさえ

Instagram:@kuzesae

X:@kuzesae_krap

京都府出⾝。

イラストのほか動画制作やSNSを使った独⾃の発信活動で注⽬を集めるクリエイター。

TV番組のロゴや商品パッケージのデザインをはじめアーティストやスポーツ選⼿、アパレルブランドなど、多⽅⾯とのコラボレーションで活動の幅を拡げている。

ワクワクいっぱいな⼀⼝サイズの“かわいい お菓⼦”が集まる、バレンタインの新シリーズ。

クラブハリエの「バレンタインコレクション 2025」BON BON HARIEの紹介でした。

