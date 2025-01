ふんわりとしたケーキ生地で甘酸っぱいいちごソースをサンド！ブルボン「シルベーヌフレジェ」

ブルボンは三角形ケーキ「シルベーヌ」に、フランス発祥のいちごのケーキ“フレジェ”をモチーフとした「シルベーヌフレジェ」を2025年1月14日(火)より販売中です。

ブルボン「シルベーヌフレジェ」

内容量 :6個

発売日 :2025年1月14日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

※ 一部コンビニエンスストアで取り扱いがあります

価格 :オープンプライス

賞味期限 :6カ月

「シルベーヌフレジェ」は、ふんわりとしたケーキ生地でカスタード風味のクリームと甘酸っぱいいちごソースをサンドし、表面全体をホワイトクリームでコーティング。

ミルキーなホワイトクリームとバター香るカスタード風味のクリームが、いちごソースのさわやかな味わいを引き立てる王道のおいしさを楽しめます。

