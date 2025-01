大人も子供も一緒になって楽しめる昔懐かしいボールすくいなどの縁日も！おでん＆地酒フェス2025

立ち飲みフェス実行委員会は、東京・上野恩賜公園 竹の台広場(噴水前広場)で2025年1月16日(木)〜19日(日)の4日間『おでん&地酒フェス2025』を開催します。

おでん&地酒フェス2025

日時 : 1月16日(木)・17日(金) 12:00〜21:00

18日(土) 10:00〜21:00

19日(日) 10:00〜20:00

場所 : 上野恩賜公園 竹の台広場(噴水前広場)

主催 : 立ち飲みフェス実行委員会

後援 : 台東区

協力 : 協同組合浅草おかみさん会、浅草すしや通り商店街振興組合、一般社団法人 日本盆踊り協会

この企画は、日本各地にある『ローカルなお酒と様々なコトを掛け合わせる』×『立ち飲みという人と人の距離を縮めるスタイル』で、東京を拠点に全国各地で立ち飲みイベントを開催し、色々な縁を繋いでいくイベントです。

■『おでん&地酒フェス2025』について

全70ブースが出店し、「全国各地のご当地おでんをつまみにお酒を楽しもう!」をテーマにした都内最大級のおでんイベント。

おでん以外にもお酒に合うグルメや大人も子供も一緒になって楽しめる昔懐かしい射的・輪投げ・ボールすくいなどの縁日も出店します!また、日本の伝統文化を中心としたステージイベント(18・19日のみ)『よさこい』『和楽器演奏』など様々なパフォーマンスが行われます。

☆おでんブース 計24ブース

日本各地のご当地おでん 21ブース

海外おでん 2ブース

居酒屋オリジナルおでん 1ブース

青森おでん

静岡おでん

☆お酒ブース 計20ブース

日本各地の日本酒・焼酎・クラフトビール

鹿児島のお酒

☆一般グルメブース 計16ブース

牛串焼き・広島焼・たこ焼きなど

鮎の塩焼き

☆他 計10ブース

縁日・企業PRなど

縁日

ステージ

