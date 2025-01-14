１９３９年：朝鮮徴発令細則を公布・施行



１９４９年：空軍士官学校の前身、航空士官学校を創設



１９６３年：カナダと国交樹立



１９６７年：旅客船が海軍艦艇と衝突し沈没、９４人が死亡



１９７５年：「釈迦誕生日」「こどもの日」を祝日に制定



１９７８年：映画女優チェ・ウンヒさんが香港から北朝鮮に拉致される



１９８４年：釜山で大亜観光ホテルが火災、３８人が死亡



１９８７年：ソウル大生の朴鍾哲（パク・ジョンチョル）さんが警察に拷問され死亡、民主化運動の気運高まる



１９９６年：通信衛星ムグンファ２号を米ケープカナベラル空軍基地から打ち上げ

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