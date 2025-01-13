¡ÈÄÔ¤Á¤ã¤ó¡ÉÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡ÖÈà»á¤Ë¤´ÈÓºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÆ´¤ì¤ë¡×¡¡¡Øº£Æü¹¥¤¡ÙÂ´¶ÈÊÔ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¹¥°õ¾Ý¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶ÈÊÔ2025 in ¥½¥¦¥ë¡Ù¤ÎÂè1ÏÃ¤¬¡¢13Æü¸á¸å10»þ¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¡Ä¾åÌÜ¸¯¤¤¤Ç»²²Ã¼Ô¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤Î¤¢
¡¡¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÈÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤òÄÉ¤Ã¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¿ôÆü´Ö¤Î¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÎ¹¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤Î¡ÈÎø¡É¤È¡ÈÀÄ½Õ¡É¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£ºÇ¿·¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¼óÅÔ¡¦¥½¥¦¥ë¤òÎø¤ÎÉñÂæ¤Ë¡¢±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é»þ¤Ë¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·Í§¾ð¤ò¿¼¤á¤Ä¤Ä¡¢Îø¤¹¤ë¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤Ï¤ë¤Ê¡Ê¹â¹»3Ç¯À¸¡¿»³¸ý¸©½Ð¿È¡Ë¡¢¤¸¤å¤ê¡Ê¹â¹»3Ç¯À¸¡¿°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡Ë¡¢¤¿¤¯¤ä¡Ê¹â¹»3Ç¯À¸¡¿µÜºê¸©½Ð¿È¡Ë¡¢¤»¤ê¡Ê¹â¹»1Ç¯À¸¡¿Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡Ë¡¢¤æ¤¦¤¹¤±¡Ê¹â¹»3Ç¯À¸¡¿·§ËÜ¸©½Ð¿È¡Ë¡¢¤Ò¤Ê¤Î¡Ê¹â¹»2Ç¯À¸¡¿Ä¹ºê¸©½Ð¿È¡Ë¤È¤¤¤¦²áµî¤Ë¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¤Ò¤Ê¤¿¡Ê¹â¹»1Ç¯À¸¡¿ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡Ë¡¢¤æ¤¦¤¡Ê¹â¹»2Ç¯À¸¡¿¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡Ë¡¢¤µ¤È¤ë¡Ê¹â¹»3Ç¯À¸¡¿ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡Ë¡¢¤ì¤ª¡Ê¹â¹»3Ç¯À¸¡¿ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡Ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò²Ã¤¨¡¢·×11¿Í¤¬»²²Ã¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô260Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¹â¹»À¸¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¤Î¤¢¡Ê¹â¹»2Ç¯À¸¡¿ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡Ë¤À¡£
¡¡Çò¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¢¡£¡ÖÅìµþÅÔ¤«¤é¤¤Þ¤·¤¿¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤Î¤Î¤¢¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¤Ï¤ë¤Ê¤¬¡Ö¤Î¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ã¤ÆYouTube¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¡¢»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÖÅú¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¤ÈÅÐ¾ì¤«¤é½Ð±é¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¡£Â³¤±¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢ËèÆü¤¤¤Ã¤Ñ¤¤°¦¾ðÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ç¡¢¤Î¤¢¤Ï¡¢¤ì¤ª¤Ë¹¥°õ¾Ý¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¼ñÌ£¡¢ÆÃµ»¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥«¥Õ¥§¤òË¬¤ì¤¿°ì¹Ô¤Ï¡¢ÃËÀ¿Ø¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷À¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¤Î¤¢¤Ï¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤Ç¤Î¤¢¤òÁª¤ó¤À¤µ¤È¤ë¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤ë¡£¥Ú¥Ã¥È¤ÎÏÃ¤äÃÂÀ¸Æü¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¤Î¤¢¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤µ¤È¤ë¤Ï¡Ö³ä¤È¾®ÊÁ¤Ç¡¢·ë¹½¸µµ¤¤Ê¿Í¤¬¹¥¤¡×¡Ö¤´ÈÓ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤ë¿Í¤¬¹¥¤¡£ÎÁÍý¤¹¤ë¤«¤éºî¤Ã¤¿»þ¤Ë·ë¹½¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡×¤ÈÊÖÅú¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÈà»á¤Ë¤´ÈÓºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÆ´¤ì¤ë¡×¤È¡¢¤É¤³¤«¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤Î¤¢¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤ì¤ª·¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤È¤ë·¯¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¡Ä¾åÌÜ¸¯¤¤¤Ç»²²Ã¼Ô¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤Î¤¢
¡¡¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÈÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤òÄÉ¤Ã¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¿ôÆü´Ö¤Î¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÎ¹¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤Î¡ÈÎø¡É¤È¡ÈÀÄ½Õ¡É¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£ºÇ¿·¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¼óÅÔ¡¦¥½¥¦¥ë¤òÎø¤ÎÉñÂæ¤Ë¡¢±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é»þ¤Ë¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·Í§¾ð¤ò¿¼¤á¤Ä¤Ä¡¢Îø¤¹¤ë¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡£
¡¡Çò¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¢¡£¡ÖÅìµþÅÔ¤«¤é¤¤Þ¤·¤¿¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤Î¤Î¤¢¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¤Ï¤ë¤Ê¤¬¡Ö¤Î¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ã¤ÆYouTube¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¡¢»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÖÅú¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¤ÈÅÐ¾ì¤«¤é½Ð±é¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¡£Â³¤±¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢ËèÆü¤¤¤Ã¤Ñ¤¤°¦¾ðÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ç¡¢¤Î¤¢¤Ï¡¢¤ì¤ª¤Ë¹¥°õ¾Ý¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¼ñÌ£¡¢ÆÃµ»¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥«¥Õ¥§¤òË¬¤ì¤¿°ì¹Ô¤Ï¡¢ÃËÀ¿Ø¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷À¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¤Î¤¢¤Ï¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤Ç¤Î¤¢¤òÁª¤ó¤À¤µ¤È¤ë¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤ë¡£¥Ú¥Ã¥È¤ÎÏÃ¤äÃÂÀ¸Æü¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¤Î¤¢¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤µ¤È¤ë¤Ï¡Ö³ä¤È¾®ÊÁ¤Ç¡¢·ë¹½¸µµ¤¤Ê¿Í¤¬¹¥¤¡×¡Ö¤´ÈÓ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤ë¿Í¤¬¹¥¤¡£ÎÁÍý¤¹¤ë¤«¤éºî¤Ã¤¿»þ¤Ë·ë¹½¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡×¤ÈÊÖÅú¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÈà»á¤Ë¤´ÈÓºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÆ´¤ì¤ë¡×¤È¡¢¤É¤³¤«¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤Î¤¢¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤ì¤ª·¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤È¤ë·¯¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£