ÍÉ¤ì¶¯¤¯¡ÖÆî³¤¥È¥é¥Õ¤«¡×¡¡ºò²Æ¿ÌÅÙ6¼å¡¢ÉÔ°Â¤ÎÀ¼
¡¡Æü¸þÆç¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë13ÆüÌë¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¡¢¿ÌÅÙ5¼å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿µÜºê¸©¤Ç¤Ï¡¢½»Ì±¤é¤«¤é¡ÖÄÅÇÈÈï³²¤¬¿´ÇÛ¡×¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤ËÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯8·î¤Ë¤â¡¢Æü¸þÆç¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤Ç¡¢Æ±¸©ÆüÆî»Ô¤Ç¤Ï¿ÌÅÙ6¼å¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²þ¤á¤Æ·Ù²ü´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜºê»Ô¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¡¦ÀÄÅç¤Ë¤¢¤ëÎ¹´Û¤Î70Âå½÷À·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡Ö·ã¤·¤¤ÍÉ¤ì¤Ç¡¢²È¶ñ¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÂÎ¤ò»Ù¤¨¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£½ÉÇñµÒ¤é¤Ï¿©Æ²¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µÜºê»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ²ñ¼Ò°÷¡Ê20¡Ë¤Ï¡ÖÍÉ¤ì¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿¡£Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿´ÇÛ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£µï¼ò²°¤Î20ÂåÅ¹Ä¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÏÎóÅ¹¤Ç¥°¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüÆî»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÁ°²ó¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÍÉ¤ì¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ìò¾ìÆâ¤ÎÃª¤Ê¤É¤âÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÅÇÈÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¹âÃÎ¸©¡£Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤Ç¡¢ºÇÂç¹â¤µ34¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄÅÇÈ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÚº´À¶¿å»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ô¤Ç¤Ï¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢13Æü¸á¸å10»þ15Ê¬»þÅÀ¤ÇÈï³²¾ðÊó¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£